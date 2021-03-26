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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Ford Mondeo'nun üretimine 2022 yılında son verilecek

    Değişen tüketici tercihleri doğrultusunda popülerliği yavaş yavaş sona eren segmentlerde yaprak dökümü sürüyor. Bu kapsamda Ford Mondeo'nun üretimi de 2022'nin ilk çeyreğinde sona erecek.
    26 Mart 2021, 18:00 (3 sa.)
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Ford Mondeo'nun üretimine 2022 yılında son verilecek
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    ABD'de Fusion ismiyle satılan Ford Mondeo'nun geçtiğimiz yıl bu pazarda fişi çekilmişti. Söz konusu modelin akıbetinin Avrupa pazarında da farklı olmayacağı biliniyordu. Kısa süre önce yapılan açıklamayla bu durum kesinleşmiş oldu.

    Şirketten yapılan açıklamaya göre Ford Mondeo'nun üretimi 2022 yılının Mart ayında sona erecek. Ayrıca Avrupa pazarı için Mondeo'nun yerini alacak bir model de planlanmıyor. 1993 yılından bu yana beş nesil değiştiren Ford Mondeo, Avrupa'da 5 milyondan fazla satış rakamına ulaşarak ABD'li üreticinin sevilen modellerinden biri olduğunu kanıtladı.

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    Tüketicinin yüzü büyük hatchback ve sedan modeller yerine SUV'lara dönmeye başlayınca, sınıfındaki diğer modeller gibi Ford Mondeo'nun satışları da zayıflamaya başladı. Yani Mondeo da SUV trendine kurban gitti diyebiliriz. Zaten Ford yetkilisinin "Mondeo'nun bulunduğu segment 2000 yılından bu yana yüzde 80 daraldı" sözleri de bu değişimi çok net anlatıyor.

    Ayrıca Bkz. "Seat Leon FR ve Style Plus bir üst ÖTV dilimine geçti, fiyatlar yükseldi"

    Verilen bilgiye göre SUV ve crossover modeller geçtiğimiz yıl Ford satışlarının yüzde 39'unu oluşturmuş. Ford'un SUV ve crossover satışlarında pandemiye rağmen 2019 yılına göre yüzde 8 artış yaşanmış. Şirket bu doğrultuda müşteri tercihlerine göre hareket ederek SUV ve crossover pazarına odaklanma kararı almıştı.

    Öte yandan daha önce pek çok kez kameralara da yakalanan, yerden daha yüksek ve crossover esintileri taşıyan bir model Mondeo'nun halefi olarak gösteriliyordu. Fakat şirketten yapılan açıklamada Mondeo'nun devamı niteliğinde bir modelin gelmeyeceği net bir şekilde belirtilmiş. Bu kapsamda söz konusu modelin Avrupa'da satılmayacağı ya da isim değişikliğine gidilebileceği fikri akıllara geliyor.



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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Armin van Buuren* (Arda Arı) 2 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Yetti bitti artık şu SUV sevdası ya.
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    adam94 (Adam Adam) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Güzel arabaydı, premium olmayan bir suv'un uzun yolda mondeo'nun verdiği konfor ve yol tutuş güvenini vermesi çok zor. Türkiye'de zaten D sedan piyasası vw'in elinde.
    Güzel arabaydı, premium olmayan bir suv'un uzun yolda mondeo'nun verdiği konfor ve yol tutuş güvenini vermesi çok zor. Türkiye'de zaten D sedan piyasası vw'in e...
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    Yorumlar (9) Yorum Yaz Forumda Gör
    Psychotechnic (Salih Mücahit) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    1.5 Dizel otomatik seçeneği olmadığı için şaşırmadım. Alternatifleri arasında öne çıkan bir özelliği yoktu maalesef.
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    TheRad67 (Metehan Güngör) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Fiyatları düşse de alsak
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    CapriceClassic 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Şu suv bozuntularını bir sevemedim gitti... hiçbiri d segment bir otomobilin uzun yol konfor ve güvenliğini sunmuyor bence. Alayı yerden yüksek b ya da c hb! Yazık oldu mondeo’ya. O da tarihin tozlu sayfalarında yerini alacak yakında. Bu gidişle d segmenti otomobil kalmayacak piyasada.
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    C cand. 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Çöp iyi olmuş focusun büyüğü
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    M m_kucukaksoy (murat kucukaksoy) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Passat bitti Mondeo bitti ne üretecekler bisikletimi
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    Armin van Buuren* (Arda Arı) 2 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Yetti bitti artık şu SUV sevdası ya.
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    Rasputin13 (A T) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Türkiye'de göklere çıkarılan modellerin globaldeki başarısızlıklarına bir bir tanık oluyoruz. Adamlar bizdeki gibi uçuk fiyatta olmamasına rağmen tercih etmiyor. Diyeceksiniz ki alternatifi çok, kaçırdığınız nokta ise hiçbirinin alternatifinin Mondeo olmaması.
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    basartenk (basar tenk) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    isabet olmuş
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    adam94 (Adam Adam) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Güzel arabaydı, premium olmayan bir suv'un uzun yolda mondeo'nun verdiği konfor ve yol tutuş güvenini vermesi çok zor. Türkiye'de zaten D sedan piyasası vw'in elinde.
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