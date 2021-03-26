Ford Mondeo'nun üretimine 2022 yılında son verilecek

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ABD'de Fusion ismiyle satılan Ford Mondeo'nun geçtiğimiz yıl bu pazarda fişi çekilmişti. Söz konusu modelin akıbetinin Avrupa pazarında da farklı olmayacağı biliniyordu. Kısa süre önce yapılan açıklamayla bu durum kesinleşmiş oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre Ford Mondeo'nun üretimi 2022 yılının Mart ayında sona erecek. Ayrıca Avrupa pazarı için Mondeo'nun yerini alacak bir model de planlanmıyor. 1993 yılından bu yana beş nesil değiştiren Ford Mondeo, Avrupa'da 5 milyondan fazla satış rakamına ulaşarak ABD'li üreticinin sevilen modellerinden biri olduğunu kanıtladı.

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Tüketicinin yüzü büyük hatchback ve sedan modeller yerine SUV'lara dönmeye başlayınca, sınıfındaki diğer modeller gibi Ford Mondeo'nun satışları da zayıflamaya başladı. Yani Mondeo da SUV trendine kurban gitti diyebiliriz. Zaten Ford yetkilisinin "Mondeo'nun bulunduğu segment 2000 yılından bu yana yüzde 80 daraldı" sözleri de bu değişimi çok net anlatıyor.

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Verilen bilgiye göre SUV ve crossover modeller geçtiğimiz yıl Ford satışlarının yüzde 39'unu oluşturmuş. Ford'un SUV ve crossover satışlarında pandemiye rağmen 2019 yılına göre yüzde 8 artış yaşanmış. Şirket bu doğrultuda müşteri tercihlerine göre hareket ederek SUV ve crossover pazarına odaklanma kararı almıştı.

Öte yandan daha önce pek çok kez kameralara da yakalanan, yerden daha yüksek ve crossover esintileri taşıyan bir model Mondeo'nun halefi olarak gösteriliyordu. Fakat şirketten yapılan açıklamada Mondeo'nun devamı niteliğinde bir modelin gelmeyeceği net bir şekilde belirtilmiş. Bu kapsamda söz konusu modelin Avrupa'da satılmayacağı ya da isim değişikliğine gidilebileceği fikri akıllara geliyor.

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