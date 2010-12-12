Ford, MPV karosere sahip B-Max'in konsept versiyonunu Cenevre'de tanıtacak

B sınıfı otomobili Fusion'u yenileyecek olan Ford, özellikle yeni Meriva'nın en büyük rakibi olacağı belirtilen B-Max'in konsept versiyonunu Cenevre Otomobil Fuarı'nda sergileyecek. Üretim versiyonuna yakın olacağı belirtilen konsept modelin, 2012 yılında piyasaya çıkacak üretim versiyonu için önemli bir gösterge olduğu belirtiliyor.

Ford'un Romanya-Craiova fabrikasında üretileceği kesinleşen modelin sahip olacağı motorlar ve teknik detayları ise henüz belli değil. Yıllardır satışta olan ve artık satışları çok düşen Fusion yerine markaya ivme kazandırması beklenen B-Max'te yeni turbo beslemeli Ecoboost motorların ve powershift çift kavramalı şanzımanın kullanılacağı öngörülüyor.

Avrupa ülkelerinde önemli satış adetlerine ulaşması beklenen B-Max'in ilerleyen yıllarda bir de hybrid modelinin geliştirilebileceği belirtiliyor.