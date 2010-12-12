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Ford, MPV karosere sahip B-Max'in konsept versiyonunu Cenevre'de tanıtacak

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
14,1b
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15
Otomobil Teknolojileri
Duratorq
Haber Editörü
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Ford, MPV karosere sahip B-Max'in konsept versiyonunu Cenevre'de tanıtacak
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B sınıfı otomobili Fusion'u yenileyecek olan Ford, özellikle yeni Meriva'nın en büyük rakibi olacağı belirtilen B-Max'in konsept versiyonunu Cenevre Otomobil Fuarı'nda sergileyecek. Üretim versiyonuna yakın olacağı belirtilen konsept modelin, 2012 yılında piyasaya çıkacak üretim versiyonu için önemli bir gösterge olduğu belirtiliyor.

Ford'un Romanya-Craiova fabrikasında üretileceği kesinleşen modelin sahip olacağı motorlar ve teknik detayları ise henüz belli değil. Yıllardır satışta olan ve artık satışları çok düşen Fusion yerine markaya ivme kazandırması beklenen B-Max'te yeni turbo beslemeli Ecoboost motorların ve powershift çift kavramalı şanzımanın kullanılacağı öngörülüyor.

Avrupa ülkelerinde önemli satış adetlerine ulaşması beklenen B-Max'in ilerleyen yıllarda bir de hybrid modelinin geliştirilebileceği belirtiliyor.

Ford, MPV karosere sahip B-Max'in konsept versiyonunu Cenevre'de tanıtacak
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bortecinenumu 8 yıl
D-MAX da piyasada olur mu acaba?
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maxfocus 8 yıl
Yeni grand c-max nesi tam bir hayal kırıklığı ve yeni focus serisinin??????
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bende345 8 yıl
B-MPV lerin içinde bence şu an güzeli Venga. Dün STV Haber'de Hundai'in kardeş modelinin testi vardı. Beyaz, cam tavan. Gerçekten hoştu.
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buraoca2 8 yıl
Konsept olduğu için B'yi koymadılar bence, real versiyonda B sütunu olacağı düşüncesindeyim...
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MxFxOx 8 yıl
ön kapıda arka kapı olsa on numara olurmuş malum trafikte tehlikeli durum dikkatsizce açılan kapılar
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toz-koparan 8 yıl
güzel dizayn olmuş...
kayar kapı sistemi yaygınlaşacak galiba.. C-max, B-max...
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mesut4.bahtiyar 8 yıl
B sutunu yok!
Allah taklalı kazadan korusun..

Bi de bagaj mafsallı, çok ilginç...

Saygılar.
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