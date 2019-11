Ford Mustang temelli elektrikli SUV'un fiyatı dahil tüm detayları ortaya çıktı

Tam Boyutta Gör

Ford’un ikonik modeli Mustang’den ilham alarak tasarladığı elektrikli crossover modelini resmi olarak görmemize çok az kaldı. Fakat aracın neredeyse tüm detayları şimdiden ortaya çıktı bile. Dün söz konusu modele Ford Mustang Mach-E isminin verileceğini öğrenmiştik. Bugün de tasarımı, teknik detayları ve fiyatıyla karşımızda.

MachEForum’da paylaşılan görseller, Mustang Mach-E’nin tasarımıyla birlikte teknik detaylarını da ortaya çıkardı. Burada verilen bilgilere baktığımızda, 2020’nin ortasında yollarda olması planlanan elektrikli crossover’ın beş farklı versiyona sahip olacağını görüyoruz: First Edition, Select, Premium, California Route 1 ve GT.

43 bin 895 dolarlık Select versiyonu Mustang Mach-E’nin giriş seviyesini oluşturuyor. Dört tekerlekten çekişli (AWD) veya arkadan itişli (RWD) olarak tercih edilebilen versiyonda EPA ölçümlerine göre 370 kilometre sürüş menzili sunuluyor. Dört tekerlekten çekiş söz konusu olduğunda bu değer 340 kilometre civarına geriliyor. 255 beygirlik motor ve 18 inç jantların bulunduğu Select versiyonunda Ford Co-Pilot360 2.0 ve Co-Pilot360 Assist 2.0 da standart olarak sunuluyor.

Mustang Mach-E’deki giriş versiyonunun bir üstünde 50 bin 600 dolarlık Premium yer alıyor. Başlangıç versiyonunda olduğu gibi AWD veya RWD olarak tercih edilebilen versiyonda Standart Menzil ve Uzun Menzil seçenekleri de mevcut. Tüm bu seçeneklere bağlı olarak otomobildeki motorun gücü 255 beygir ve 333 beygir arasında, sürüş menzili ise 340 kilometre ile 482 kilometre arasında değişiklik gösteriyor.

Sırada 52 bin 400 dolarlık California Route 1 versiyonu var. 2021’in başından itibaren Mustang Mach-E’de sunulacak bu versiyonda yalnızca RWD yani arkadan itiş seçeneği mevcut. Uzun menzilli olarak satın alınabilen araçta 282 beygir güç ve 410 Nm tork üreten elektrik motoru bulunuyor. EPA ölçümlerine göre sunduğu menzil ise 482 kilometre.

Ford Mustang Mach-E’nin satışa sunulmasıyla birlikte tercih edilebilecek sınırlı sayıdaki First Edition versiyonu ise 59 bin 900 dolardan başlıyor. First Edition versiyonunu satın alan müşteriler, bu versiyona özel sunulan gövde renkleri, kırmızı fren kaliperleri ve alüminyum pedallar gibi özellikleri tercih edebilecek. Yalnızca dört tekerlekten çekişli ve Uzun Menzilli olarak sunulan Mustang Mach-E First Edition’da 333 beygir güç ve 580 Nm tork üreten motor bulunuyo. EPA ölçümlerine göre sürüş menzili ise 435 kilometre.

Gelelim Mustang Mach-E’nin en tepesindeki GT versiyonuna. 60 bin 500 dolarlık fiyatıyla seriye sonradan eklenecek GT versiyonu da First Edition gibi yalnızca dört tekerlekten çekişli olarak sunulacak. Söz konusu versiyonun güç ve tork değerleri henüz belli değil. Fakat 0-100 km/s hızlanmasını 4 saniyenin altında tamamlayacağı belirtilmiş. Uzun Menzilli olarak sunulan versiyonun EPA ölçümlerine göre sunacağı sürüş menzili ise 400 kilometre.

