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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Ford Otosan Kocaeli'ye 'Batarya Montaj Fabrikası' kuruyor

    Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün, çalışmalarına başlanan batarya montaj fabrikası ile Türkiye’nin ilk ve tek entegre elektrikli araç üretim tesisi olacaklarının altını çizdi.
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    Otomobil Teknolojileri
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    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Ford Otosan Kocaeli'ye 'Batarya Montaj Fabrikası' kuruyor
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    Geçtiğimiz haftalarda tanıtılan tamamen elektrikli Transit'in üretim sorumluluğunu üstlenen Ford Otosan, bunun yanında bir de Batarya Montaj Fabrikası kurmaya hazırlanıyor.

    Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün, "Ford Otosan olarak Kocaeli Fabrikalarımızdaki elektrikli araç üretim ve yatırım çalışmalarımızı şimdi de 'Batarya Montaj Fabrikası' ile bir adım öteye taşıyoruz. Ülkemizde otomotiv sanayinin elektrikli araç yolculuğuna öncülük ediyoruz. Türkiye’nin ilk ve tek entegre elektrikli araç üretim tesisi olacağız." dedi.

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    Tamamı Ford Otosan mühendisleri tarafından tasarlanan batarya montaj fabrikasını kurmak için çalışmalara başladıklarını belirten Yenigün, tesisi 2022 yılı itibariyle Kocaeli'de hayata geçireceklerini bildirdi.

    Ford Otosan Kocaeli'ye 'Batarya Montaj Fabrikası' kuruyor
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    Tesis son teknoloji imalat çözümleriyle donatılacak

    Yapılan açıklamaya göre entegre çalışma sistemini hedefleyen yeni batarya montaj fabrikası son teknoloji imalat çözümleri ile donatılacak. AGV (akıllı taşıma sistemleri) ile verimlilik sağlanacak. Yüksek kaliteli ürün çıktıları almak için yeni nesil perçinleme ve kaynak teknolojileri kullanılacak. 8'i montaj hattında, 22'si ise kasa imalat hattında olmak üzere toplamda 30 adet robot sayesinde otomasyon seviyesi yüksek ve esnek bir üretim tesisi oluşturulacak. Teknolojik tesiste kolaboratif robotlar ile kameralı kontroller yapılacak.

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    Bataryalar yine Ford Otosan’ın kuracağı test laboratuvarlarında elektrik testi, hava kaçağı testi gibi güvenlik testlerinden geçirilecek. Bu test esnasında batarya paketinin şarj düzeyi, paket ve hücre sıcaklık kontrolü ile yazılım kontrolü yapılacak. Kullanılacak yeni soğuk metal transfer kaynak teknolojisi ile batarya kasalarının hava ve su sızdırmazlığı yüzde 100 kontrol altına alınacak. "Light Guide System" adı verilen projeksiyon ve 3D sensörlerle batarya paketinin tüm montaj adımları takip edilebilecek. Destek sistemine ek olarak kolaboratif robotlar üzerine yerleştirilmiş görüntü işleyen kameralar ile olası üretim hatalarının önüne geçilecek.

    e-Transit'in yerlilik oranı henüz belli değil

    Türkiye’de üretilecek ilk tam elektrikli ticari araç olan Ford E-Transit, 67 kWh 400 Volt lityum iyon pil ile 350 kilometreye kadar menzil sunacak. E-Transit'in yerlilik oranı henüz belli değil. Yerlilik oranını artırabilmek için yerli üreticilerin elektrifikasyon konusunda adım atmaları gerektiğini belirten Yenigün, bataryanın bir aracın yüzde 70'i olduğunu ve batarya yerlileştirilebilirse yerlilik oranında çok ciddi bir artış sağlanabileceğinin altını çizdi.



    https://www.aa.com.tr/tr/ekonomi/ford-otosan-batarya-montaj-fabrikasi-kurmak-icin-calismalara-basladi/2062954 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    DH Misafiri 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Ford yatırım yapabilir ama Türkiye araba üretmeli.
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    burakk, (Burakk gizli) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Şu şaşaalı laflara bayılıyorum:
    "Ülkemizde otomotiv sanayinin elektrikli araç yolculuğuna öncülük ediyoruz."
    2022ye kadar rakip çıkmayacağından da eminler:
    "Türkiye’nin ilk ve tek entegre elektrikli araç üretim tesisi olacağız."

    Hiçbir işe karşı değilim sonuna kadar destekliyorum, çok fazla iş imkanı sağlayıp ülkenin ithalat/ihracat hacmini arttıracak işler bunlar ama sürekli şov peşinde koşarsan iş yapamazsın. Fazla şov bunlar.
    Umarım faydalı olur tabi.
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    mokinto (umut AYDIN) 2 hf. ( Mesaj Silindi ) burakk,
    Şımarıklik olarak yapılmamalı ama bu algıyi firmalar yaratmak istiyorlar. Yatırımcı, teşvik vs ne derseniz. Ve herseyden önce hemen hemen her yerde reklamlari yapıliyor.
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    Hemican 2 hf. ( Mesaj Silindi ) burakk,
    Ozel bir sirket tabiiki kendi yaptigi yatirimi/urunu ovecek.
    Reklamin amaci bu zaten:)
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