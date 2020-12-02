Ford Otosan Kocaeli'ye 'Batarya Montaj Fabrikası' kuruyor

Tam Boyutta Gör

Geçtiğimiz haftalarda tanıtılan tamamen elektrikli Transit'in üretim sorumluluğunu üstlenen Ford Otosan, bunun yanında bir de Batarya Montaj Fabrikası kurmaya hazırlanıyor.

Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün, "Ford Otosan olarak Kocaeli Fabrikalarımızdaki elektrikli araç üretim ve yatırım çalışmalarımızı şimdi de 'Batarya Montaj Fabrikası' ile bir adım öteye taşıyoruz. Ülkemizde otomotiv sanayinin elektrikli araç yolculuğuna öncülük ediyoruz. Türkiye’nin ilk ve tek entegre elektrikli araç üretim tesisi olacağız." dedi.

İlginizi Çekebilir

Ford Transit'in elektrikli versiyonu E-Transit tanıtıldı: Türkiye'de üretilecek

Tamamı Ford Otosan mühendisleri tarafından tasarlanan batarya montaj fabrikasını kurmak için çalışmalara başladıklarını belirten Yenigün, tesisi 2022 yılı itibariyle Kocaeli'de hayata geçireceklerini bildirdi.

Tam Boyutta Gör

Tesis son teknoloji imalat çözümleriyle donatılacak

Yapılan açıklamaya göre entegre çalışma sistemini hedefleyen yeni batarya montaj fabrikası son teknoloji imalat çözümleri ile donatılacak. AGV (akıllı taşıma sistemleri) ile verimlilik sağlanacak. Yüksek kaliteli ürün çıktıları almak için yeni nesil perçinleme ve kaynak teknolojileri kullanılacak. 8'i montaj hattında, 22'si ise kasa imalat hattında olmak üzere toplamda 30 adet robot sayesinde otomasyon seviyesi yüksek ve esnek bir üretim tesisi oluşturulacak. Teknolojik tesiste kolaboratif robotlar ile kameralı kontroller yapılacak.

Ayrıca Bkz. "Opel'in kurumsal kimliği ve logosu 'dijital çağ' için yenilendi"

Bataryalar yine Ford Otosan’ın kuracağı test laboratuvarlarında elektrik testi, hava kaçağı testi gibi güvenlik testlerinden geçirilecek. Bu test esnasında batarya paketinin şarj düzeyi, paket ve hücre sıcaklık kontrolü ile yazılım kontrolü yapılacak. Kullanılacak yeni soğuk metal transfer kaynak teknolojisi ile batarya kasalarının hava ve su sızdırmazlığı yüzde 100 kontrol altına alınacak. "Light Guide System" adı verilen projeksiyon ve 3D sensörlerle batarya paketinin tüm montaj adımları takip edilebilecek. Destek sistemine ek olarak kolaboratif robotlar üzerine yerleştirilmiş görüntü işleyen kameralar ile olası üretim hatalarının önüne geçilecek.

e-Transit'in yerlilik oranı henüz belli değil

Türkiye’de üretilecek ilk tam elektrikli ticari araç olan Ford E-Transit, 67 kWh 400 Volt lityum iyon pil ile 350 kilometreye kadar menzil sunacak. E-Transit'in yerlilik oranı henüz belli değil. Yerlilik oranını artırabilmek için yerli üreticilerin elektrifikasyon konusunda adım atmaları gerektiğini belirten Yenigün, bataryanın bir aracın yüzde 70'i olduğunu ve batarya yerlileştirilebilirse yerlilik oranında çok ciddi bir artış sağlanabileceğinin altını çizdi.

https://www.aa.com.tr/tr/ekonomi/ford-otosan-batarya-montaj-fabrikasi-kurmak-icin-calismalara-basladi/2062954

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.