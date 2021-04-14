Yeni Dacia Sandero Stepway, Euro NCAP'ten 2 yıldız aldı

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Kısa süre önce ülkemizde de satışa sunulan yeni Dacia Sandero Stepway, Euro NCAP güvenlik derecelendirme programının son konuklarından biriydi. Standart güvenlik ekipmanıyla teste tabi tutulan Sandero Stepway, sonuç olarak sadece 2 yıldız alabildi.

Yeni Dacia Sandero Stepway, yapılan çarpışma testlerinde yetişkin yolcu kategorisinde yüzde 70, çocuk yolcu kategorisinde ise yüzde 72 oranında başarı gösterdi. Euro NCAP'e göre, yeni Sandero Stepway sadece çarpışma koruması konusunda değerlendirilmiş olsaydı muhtemelen 4 yıldız alacaktı.

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Fakat zarar görebilecek yol kullanıcıları ve güvenlik yardımcısı kategorileri Sandero Stepway'in çok fazla puan kaybetmesine neden oldu. Zira otomobil bu kategorilerde sırasıyla yüzde 41 ve 42 oranında başarı gösterdi.

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Özetlemek gerekirse, çarpışma testlerinde görece iyi bir performans sergileyen Sandero Stepway, acil fren destek sistemi dışında pek fazla güvenlik teknolojisi barındırmadığı için 2 yıldız gibi hayal kırıklığı yaratan bir derece almış diyebiliriz.

Euro NCAP, Sandero Stepway ile ilgili değerlendirmesinde, gelişen teknolojiyle birlikte güvenlik kavramının da değiştiğini, artık bu konudaki en büyük atılımların yüksek teknoloji kullanarak kazaları önlemek adına atılan adımlar olduğunu belirtiyor. Sandero Stepway'de bahsi geçen elektronik çözümlerin çoğu yer almıyor.

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