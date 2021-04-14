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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Yeni Dacia Sandero Stepway, Euro NCAP'ten 2 yıldız aldı

    Çarpışma koruması konusunda kötü bir performans sergilemeyen Sandero Stepway'in ortalama puanı elektronik destek konusundaki eksikleri nedeniyle 2 yıldıza kadar düştü.
    14 Nisan 2021, 23:00 (17 sa.)
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    11

    Yeni Dacia Sandero Stepway, Euro NCAP'ten 2 yıldız aldı
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    Kısa süre önce ülkemizde de satışa sunulan yeni Dacia Sandero Stepway, Euro NCAP güvenlik derecelendirme programının son konuklarından biriydi. Standart güvenlik ekipmanıyla teste tabi tutulan Sandero Stepway, sonuç olarak sadece 2 yıldız alabildi.

    Yeni Dacia Sandero Stepway, yapılan çarpışma testlerinde yetişkin yolcu kategorisinde yüzde 70, çocuk yolcu kategorisinde ise yüzde 72 oranında başarı gösterdi. Euro NCAP'e göre, yeni Sandero Stepway sadece çarpışma koruması konusunda değerlendirilmiş olsaydı muhtemelen 4 yıldız alacaktı.

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    Fakat zarar görebilecek yol kullanıcıları ve güvenlik yardımcısı kategorileri Sandero Stepway'in çok fazla puan kaybetmesine neden oldu. Zira otomobil bu kategorilerde sırasıyla yüzde 41 ve 42 oranında başarı gösterdi.

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    Özetlemek gerekirse, çarpışma testlerinde görece iyi bir performans sergileyen Sandero Stepway, acil fren destek sistemi dışında pek fazla güvenlik teknolojisi barındırmadığı için 2 yıldız gibi hayal kırıklığı yaratan bir derece almış diyebiliriz.

    Euro NCAP, Sandero Stepway ile ilgili değerlendirmesinde, gelişen teknolojiyle birlikte güvenlik kavramının da değiştiğini, artık bu konudaki en büyük atılımların yüksek teknoloji kullanarak kazaları önlemek adına atılan adımlar olduğunu belirtiyor. Sandero Stepway'de bahsi geçen elektronik çözümlerin çoğu yer almıyor.



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    Burcu Ateş 4 saat önce

    Muhteşem bir balayı için Villa Tatili. İlk defa balayı villası kiralamak için araştırmalara başladık fakat çok sayıda firma ve çok sayıda seçenek olduğu için insanın aklı karışıyor ilk başta. Biz uzun süren araştırmalar sonucunda TÜRSAB belgeli ve zevkimize bütçemize en uygun villayı Villa Eksta'da bulduk, kiralamasını yaptı. Ama villa da konaklama yapıncaya kadar hep tereddütümüz vardı. Fakat gittiğimiz villa gerçekten de fotoğraflarda nasıl görünüyor ise aynıydı. Hiç bir aksilik ve aksaklık ile karşılaşmadık. Ev sahibimiz çok ilgiliydi. Villa Ekstra ve ailesine bu mükemmel balayı tatilini bize yaşattıkları için teşekkür ederiz.

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    V V4LKyR 16 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Bu 2 yıldız aldıysa, misal, şahin, doğan falan kaç yıldız alır acaba? Belki de yıldız almayı geç, NCAP'e yıldız borçlanırlar.
    2 Yanıt Yanıtla +60
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    R Ray Kurzweil 16 sa. ( Mesaj Silindi )
    Şu arabayı sağda solda övenler vardı. Gerçi kızmamak lazım şu teneke bile 200 bin lira olunca insanlar da iyi bir şey aldıklarını zannediyor.
    1 Yanıt Yanıtla +33
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    zotacing (Burada yazdığım herşey hayal ürünüdür, inanmayın. Burada yazdığım herşey hayal ürünüdür, inanmayın.) 15 sa. ( Mesaj Silindi ) V4LKyR
    5 yıldız alır, kaza sırasında ortadan ikiye bölünüp şöförü dışarı fırlatma güvenlik ekipmanı Volvo'da bile yok.
    1 Yanıt Yanıtla +15
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    Yorumlar (37) Yorum Yaz Forumda Gör
    MÜŞAVİR 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    @brscnk17

    Forum olarak haber dilinizi değiştirmiş olmanız memnuniyet verici. Fiat Egea için aşağıdaki paylaşımınız (sizi değil forumu kastediyorum) ile (ki 4 * almıştı) stepway paylaşımınız arasındaki haber dili epey farklı. Eskiden artniyetli bir haber mi yapıldı acaba diyor insan.

    https://forum.donanimhaber.com/fiat-egea-hb-euro-ncap-te-hayal-kirikligi-yaratti--121391995

    Tofaş’ın fabrikalarında 1 milyar dolara yakın bir yatırımla üretimine başlanan Fiat Egea ve Fiat Egea HB (Tipo) 2023 yılına kadar 1 milyon adetin üzerinde üretilecek ve ülke ekonomisine 10 milyar doların üzerinde bir ihracat girdisi yaratacak. Ülkemizde ise uygun fiyatıyla kısa sürede önemli satış rakamlarına ulaşan aracın Euro NCAP güvenlik testlerinde ise sınıfta kalması hayal kırıklığı yarattı.
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    1BilimAdamı (Hakan Altay) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Yani çarpışma güvenliği iyiymiş, şaşırdım.
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    D DH Misafiri 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Ucuz etin yahnisi bu olur. Ha bizim vatandaşın çok da umurun da mı? 5 bin ucuz olsun da 1 yıldız alsın o tercih edilir.
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    D DH Misafiri 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    10000 birimlik araba bu sadece bizim para ve devlet yüzünden pirim yapıyor burada örüp duruyor birileri 90 lar moksanlar diyede ne farkı kaldı ona bakmıyorlar.
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    manisa_tr (huseyin ali) 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    artık araba alacak bir gelir durumumuz kalmadığından kahpe NCAP kaç puan verirsen var araçlara binemiyeceğimizden bizim için bir sorun yok.
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    M muammer816 (muammer dosthan) 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    maalesef kötü bir skor. üzücü olmuş. çünkü insanlarımız şekli güzel diye ucuz diye gidip alıyorlar bu araçları.insanlarımız da haklı.üzücü durumlar.
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    cormen 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    %70 yetişkin koruması oldukça düşük bir değer.
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    vedkum 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    Yahu parasına göre araba demeyin artık bu güvenlik konularının aşılmış olması lazım.
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    OSINOS (Selim USTA) 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    Ne bekliyordunuz pardon ?
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    technician77 (Ali Emrah YEŞİLDEMİR) 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    Buna bineceğime aynı fiyata 10 yaş küçük mercedes E180 e binerim keyfime bakarım.
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    8785 kez okundu.
    35 kişi, toplam 37 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    2021 dacia sandero stepway, Euro NCAP ve
    3 etiket daha çarpışma testleri dacia Bilim ve Teknoloji
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