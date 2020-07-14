Ford Puma Türkiye'de! İşte fiyatı ve özellikleri

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Otomotiv dünyasındaki trendler doğrultusunda SUV ve crossover yelpazesini gün geçtikçe genişleten Ford’un B-SUV segmentindeki önemli temsilcisi Puma sonunda Türkiye’ye ayak bastı. Ford Puma fiyatı 192.500 TL’den başlıyor.

Türkiye'de 'Style' ve 'ST-Line' donanımları ile satışa sunulan yeni Ford Puma, Style donanımda 1.0 litre hacimli EcoBoost motorun 95 beygir gücündeki versiyonu ve 6 ileri vitesli manuel şanzımanıyla sunuluyor. Aynı donanım motorun 125 beygir gücündeki seçeneği ve 7 ileri vitesli otomatik şanzımanla da müşterileri bekliyor.

ST-Line donanımında ise 1.0L EcoBoost Hibrit ünite 155 beygir güç ve 6 ileri vitesli manuel şanzıman seçeneği ürün gamına ekleniyor. Puma’nın dikkat çekici tasarımı sportif ST-Line tasarım detayları ile birleşiyor. Parçalı deri döşeme tasarım, LED farlar, dijital yol bilgisayarı, kablosuz şarj ünitesi, B&O ses sitemi gibi donanımlar ST-Line’ın dikkat çeken özellikleri arasında yer alıyor.

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Sınıfının en büyük bagaj hacmine sahip olan Puma’da 456 litrelik yüksek kullanışlılığa sahip bir hacim bulunuyor. Müşteri gereksinimlerini karşılamak için geliştirilen Ford MegaBox ile derin ve çok yönlü bir depolama alanı ortaya çıkıyor. Bu ek depolama alanı, 763 mm genişliğinde, 752 mm uzunluğunda ve 305 mm yüksekliğinde olmak üzere 80 litrelik bir ek bagaj hacmini de kullanıma sunuyor. Bu hacimle birlikte bagaja 115 cm yüksekliğinde bir yükü koymak mümkün oluyor.

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Kuga ile birlikte Ford modellerinde ilk kez sunulan 12.3¨ renkli dijital ekran, iç mekan ile devamlılık yaratmak için araç ön konsoluyla bütünleşik tasarımda. Orta konsolda bir diğer yenilik ise giriş donanımı itibari ile standart olarak sunulan olan 8¨ renkli dokunmatik ekran ve SYNC sistemi olurken, bu özellik ‘St-Line'da standart sunulan kablosuz şarj ünitesi ile birlikte kullanıcıların telefonları ile bağlı olma ve güvenli sürüş ihtiyaçlarını karşılıyor.

Yeni Puma, gelişmiş sürüş destek sistemleri, daha kolay, daha az stresli ve daha güvenli bir sürüş deneyimini de beraberinde getiriyor. Dur-kalk özelliğine sahip Uyarlanabilir Hız Sabitleme Sistemi, Trafik İşareti Tanımlama Sistemi, E-Call ve Şerit Takip Sistemi gibi donanımlar hem otoyol ve dur-kalk trafikte daha az stresli ve güvenli bir sürüş sağlıyor.

Bir B segment Ford'da ilk olan, 180 derece açılı geri görüş kamerası, aracın arkasından geçen yayaları, bisikletlileri veya diğer araçları daha erken görme olanağı sunuyor. Çapraz Trafik Uyarısı özelliğine sahip Kör Nokta Uyarı Sistemi (BLIS) sadece kör noktadaki araçlar konusunda sürücüyü uyarmakla kalmıyor, aynı zamanda geri manevra esnasında arkadan geçmek üzere olan araçlar konusunda da sürücüyü uyarıyor. Sürücünün tepki vermemesi halinde sistem otomatik olarak fren yapabiliyor.

Aktif Fren özelliğine sahip Çarpışma Önleme Sistemi yola yakın, yol üzerinde veya yoldan karşıya geçmek üzere olan insanları algılıyor ve olası çarpışmayı önlemek veya etkisini azaltmak üzere sürücüye yardımcı oluyor. Olası Çarpışma sonrası devreye giren İkincil Çarpışma Freni teknolojisi ilk çarpışma sonrasında frenleri etkinleştirerek olası bir ikinci çarpışmayı önlüyor. Acil Durum Manevra Destek sistemi radar ve kameraları kullanarak şehir içi ve otoyol hızlarında daha yavaş giden veya durmak üzere olan araçları algılıyor ve sürücünün engel aşma manevrasını desteklemek üzere direksiyon desteğini ayarlıyor.

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