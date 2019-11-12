Ford'un 3 boyutlu örgü tekniğiyle üreteceği koltuk kılıfları akıllı telefonları şarj edebilecek

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Ford, daha iyi koltuk döşemeleri üretebileceği yeni bir yönteme geçiş yapmaya hazırlanıyor. Bunun için 3 boyutlu örgü tekniğinden faydalanmayı hedefleyen ABD’li şirket, böylelikle sayısız kişiselleştirme seçeneğine sahip dikişsiz kılıflar üretecek.

Söz konusu örgü tekniğinde, 3D yazıcılardan ilham alınarak geliştirilen dijital örgü makineleri kullanılıyor. Ayakkabı, kıyafet ve hatta mobilya döşemelerinde kullanılan bu sistem, otomotiv sektörü için de yeni imkanların kapısını aralamış durumda. Ford da bu teknolojiden faydalanarak müşterilerine kendi koltuklarını tasarlama, cep veya dolgu gibi özel dokunuşlar ekleme ve yaz ayları için nefes alabilen materyaller tercih etme imkanı sunmak istiyor.

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Ford, 3 boyutlu örgü tekniğinin araç koltuklarında “dahili bağlanabilirlik özelliğine sahip tekstil ürünleri” kullanabilmeyi de mümkün kıldığını belirtiyor. Buna kapı ve camların kontrolü, entegre ısıtma özelliği, sürücünün sağlık durumunu kontrol eden sensörler ve kablosuz akıllı telefon şarjı gibi pek çok şey dahil edilebilir. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Ford Avrupa tasarımcısı Anais Castinel, “3 boyutlu örgü, tasarımın sınırlarını zorlayan, sürücü ve yolcular için daha konforlu ve elverişli yolculukların kapılarını aralayan merak uyandırıcı fırsatlar sunuyor.” şeklinde konuştu.

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3 boyutlu örgü işlemi ayrıca üretim aşamalarını kısaltıyor ve herhangi bir kesme-biçme işlemi gerektirmediği için daha az malzeme israfına neden oluyor. Dikişsiz koltuk kılıfları oluşturan sistemde yün, ipek, karbon fiber ve hatta geri dönüştürülmüş materyaller gibi pek çok seçenek kullanılabiliyor. Kişinin kendi tercihi olan isim, logo veya resimlerle de kişiselleştirilebilir olması planlanan koltuk kılıfları çıkarılabilir ve yıkanabilir olacak. Ayrıca bu teknolojinin geleneksel yöntemlere kıyasla daha kaliteli ve kesin sonuçlar ortaya koyduğu da verilen bilgiler arasında.

Ford, 3 boyutlu örgü tekniğinin konsol ve kapı içleri dahil iç mekandaki tüm parçalarda kullanılabileceğini belirtiyor.