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    2020 Kia Optima'nın tasarımı ortaya çıktı

    Kia, Güney Kore'de önümüzdeki ay satışa sunacağı yeni K5'in dış tasarımını gösteren fotoğraflar paylaştı. Bu sayede aracın Avrupalı ikizi 2020 Kia Optima'nın da tasarımı ortaya çıkmış oldu.
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    2020 Kia Optima'nın tasarımı ortaya çıktı
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    Kia, Güney Kore’de K5 ismiyle satışa sunduğu sedan modelinin altıncı nesli üzerindeki örtüyü kaldırdı. Bu model Optima’nın ikizi olduğundan, Avrupa’da satılacak 2020 Kia Optima’nın tasarımı da açığa çıkmış oldu.

    Paylaşılan görsellere baktığımızda, 2020 Kia Optima’nın radyatör ızgarası ve farlarında “Tiger Nose Evolution” adı verilen yeni tasarım dilinin izlerini görüyoruz. Ön çamurluklara kadar uzanan ve “kalp atışı” adı verilen LED gündüz farları Cadenza modeline atıfta bulunuyor. Geniş hava girişlerine sahip ön tampon ve kaslı motor kaputunun da aracı oldukça sportif gösterdiğini söyleyebiliriz.

    2020 Kia Optima’nın yan bölümünde büyüklüğü 16 ila 19 inç arasında değişen yeni jantlar, otomobile liftback havası veren eğimli tavan hattı ve krom detaylarla bezeli yeni çerçevesiz cam tasarımı göze çarpıyor. 2020 Kia Optima’nın arka tarafında ise kalp atışı motifini devam ettiren ve boydan boya uzanan LED stoplar ile krom egzoz çıkışlarına ev sahipliği yapan difüzör dikkat çekiyor.

    Ayrıca Bkz. "2020 Skoda Octavia tanıtıldı: İşte tasarımı ve tüm özellikleri"

    Kia, yeni Optima’nın selefine kıyasla 50 mm kadar uzadığını ve 25 mm genişlediğini söylüyor. Aks mesafesi de 2805 mm’den 2850 mm’ye çıkarılan aracın yüksekliği ise daha yere yakın bir profil oluşturmak adına 20 mm düşürülmüş.

    2020 Kia Optima’nın kabin görüntüleri henüz yayınlanmadı. Fakat daha önce paylaşılan çizimler iç mekanda da büyük değişimlerin olduğunu haber veriyor. Yeniden tasarlanan kokpit bölümünde üç kollu direksiyon, onun hemen arkasında ise bitişik gibi görünen dijital gösterge ve multimedya ekranları göze çarpıyor.

    Güney Kore’de Kia K5 adı verilen model önümüzdeki ay satışa sunulacak. ABD ve Avrupa’da satılacak 2020 Kia Optima’nın piyasaya girmesi ise bir sonraki yılı bulacak gibi görünüyor.



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    Yürüyen Hoparlör 1 hf. en beğenilen
    Ön tasarımı iyi olmuş da.Arka tasarımı biraz daha estetik olabilirmiş.
    Yanıtla +7
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    Altyazar 1 hf.
    cok can yakacak bu arac
    Yanıtla +2
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    quenloth 1 hf.
    acaba hangi arabaya benzetilmiştir diye merakla geldim, 508 çıktı
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    DH Misafiri 1 hf.
    Ben bu paraya BASSAD alırım.
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    FTuberk 1 hf.
    Ee bu 508
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    DH Misafiri 1 hf.
    Sen kiasın kendine gel.. Kia vs prestij ???
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    DH Misafiri 1 hf.
    Keşke ülkemize gelse yeni Sonata ve Accord'la birlikte ama gelmez ki
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    MaDMaxiBo 1 hf.
    O iğrenç ızgara tasarımı Kaplan Burnu muymuş yani



    Sırf o ızgara yüzünden Kia araçlar hiç ilgi alanıma girememişti. Şimdi yine ince olunca çok göze batmıyor. Araba güzel olmuş. Fiyatıyla yine ilgi alanıma girmez o ayrı mesele.
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    yıgıdo5858 1 hf.
    efsane olmuş. kia kendini aştı bayağı
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    BekirHan 1 hf.
    İç eskiz görselinde perspektifin küresel olmasından kaynaklanan bir problem söz konusu.
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    yildiz 1 hf.
    K7



    K900



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    MS4343 1 hf. yildiz
    K7 daha farklı bir model...



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