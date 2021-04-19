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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Ford'un yeni coupe SUV modeli Evos Çin'de ortaya çıktı

    2021 Ford Evos isimli coupe SUV model, şirketin China 2.0 isimli elektriklenme planı kapsamında üretilen ilk model olacak. İşte Ford Evos'un tasarımı ve özellikleri:
    19 Nisan 2021, 16:40 (2 sa.)
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Ford'un yeni coupe SUV modeli Evos Çin'de ortaya çıktı
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    2021 Şanghay Otomobil Fuarı kapsamında yepyeni modellerin tanıtımına şahit oluyoruz. Ford da bu kapsamda Evos isimli yeni crossover modelinin örtüsünü kaldırdı. 2021 Ford Evos, şirketin China 2.0 planı kapsamında Changan Ford iştiraki tarafından geliştirildi.

    ABD'li üretici aslında Evos ismini 2011 yılında sergilediği bir konsept çalışmasında kullanmıştı. O konsept üretime girmedi fakat markanın daha sonra benimseyeceği yeni tasarım dilinin ön gösterimi olarak kayıtlara geçti. Aynı isim 10 yıl sonra yeniden karşımızda fakat bu kez seri üretim bir crossover'a verilmiş olarak.

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    2021 Ford Evos oldukça sportif bir yapıya sahip ve coupe SUV olarak tanımlanıyor. Aracın ön bölümünde parlak siyah detaylara sahip büyük bir ızgara yer alıyor. Aydınlatmalar ise ikiye bölünmüş, üstte ince LED gündüz farları ve onların hemen altında ana aydınlatmalar mevcut. Yeni Evos, genel yapısı itibariyle elektrikli Mustag Mach-E modelini de anımsatıyor.

    Ford'un yeni coupe SUV modeli Evos Çin'de ortaya çıktı
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    Crossover'ın dış tasarımında karşımıza çıkan turuncu detaylar iç bölümde de yer alıyor. Herhangi bir fiziksel tuşa yer verilmeyen konsol büyük bir ekrandan meydana geliyor diyebiliriz. 12.3 inçlik dijital gösterge paneli ve 27 inçlik 4K multimedya sistemini bir araya getiren bu ekranın uzunluğu 1.1 metre. Ford'un SYNC+ 2.0 sistemini kullanan bu ekran yepyeni bir arayüz ve Baidu'nun yapay zeka teknolojisiyle desteklenmiş.

    Ayrıca Bkz. "Makyajlı 2021 Volkswagen Polo'dan yeni teaser geldi! İşte tanıtım tarihi"

    OTA (over-the-air) güncelleme desteğiyle sürekli güncel tutulması planlanan 2021 Ford Evos'ta marknın ilk sanal kişisel asistanı da mevcut. Bunun yanı sıra bölünmüş yollarda eller serbest sürüşü destekleyen seviye 2 otonom sürüş teknolojisi de coupe SUV'un özellikleri arasında. Evos'un güç aktarma organlarına ilişkin detaylar ise henüz belli değil.

    2021 Ford Evos'un tasarımı aslında daha önce kamuflajlı bir şekilde casus kameralara yakalanan ve Mondeo'nun halefi olarak nitelendirilen araca oldukça benziyor. Öndeki büyük ızgara, gömülü kapı kolları ve hatta jant tasarımı neredeyse aynı. Söz konusu modelin Mondeo Active olarak isimlendirileceği konuşuluyordu. Fakat Mondeo'nun üretimime son verildiğine ilişkin duyuruda Mondeo isminin Avrupa'da bir daha kullanılmayacağı kesin bir dille ifade edilmişti.

    Ford'un yeni coupe SUV modeli Evos Çin'de ortaya çıktı
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    Yatak odaları için: Akıllı komodin

    K
    kordexa 2 saat önce

    birkaç paket makarna az yiyip arta kalan parayı yıllarca biriktirip biraz da üstüne kredi çekip alabilirim diye düşünüyorum. sanırım iç kısmı soğutuculu...şimdi tabi ben de isterdim üzerinde soğuk içiniz yazan içeceklerden dolabın içini doldurmayı ama ötv kdv derken fiyatlar malum. soğuk makarna spesyali için kullanabilirim ama

    E
    evilknight2000 2 saat önce

    Bi komodinin akıllısı çıkmamıştı hayırlı olsun

    ilgimsin 4 saat önce

    vay be cok iyi gozukuyor

    mcrew 13 saat önce

    Biraz büyük gibi ama zengin adamın zaten kocaman yatak odası okur

    cocainbar 16 saat önce

    Pudra sekerligi opsiyonelmi

    Bloodin 22 saat önce

    Yeni zengin oyuncağı

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    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    O onboardx 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Güzel tasarım tutar Avruapa da.
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    Rdiesel (FSM H) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    İşte bunlar hep Vag grup , Hep Formentor😎
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    zeytinkoy (Barış Özyurt) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bazı sitelerde Mondeo'nun selefi diye geçen araç bu demek ki ?

    Bence bu Mondeo'nun selefi falan olmayacak.
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    Ryukk6193 (Volkan Demirözü) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Muhteşem bir tasarım olmuş gerçekten...
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    K kordexa 1 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    bu tasarımı gözüm bi yerden ısırıyor ama neyse bıktım bu dış güçlerin oyunlarından
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    shalashaska (ahmet ahmet) 1 sa. ( Mesaj Silindi ) kordexa
    Evet , banada çok tanıdık geldi, 4 tekerleği var.
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    VS18 (Osman Cengeri) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Dehşet duruyor
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