Ford'un yeni coupe SUV modeli Evos Çin'de ortaya çıktı

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2021 Şanghay Otomobil Fuarı kapsamında yepyeni modellerin tanıtımına şahit oluyoruz. Ford da bu kapsamda Evos isimli yeni crossover modelinin örtüsünü kaldırdı. 2021 Ford Evos, şirketin China 2.0 planı kapsamında Changan Ford iştiraki tarafından geliştirildi.

ABD'li üretici aslında Evos ismini 2011 yılında sergilediği bir konsept çalışmasında kullanmıştı. O konsept üretime girmedi fakat markanın daha sonra benimseyeceği yeni tasarım dilinin ön gösterimi olarak kayıtlara geçti. Aynı isim 10 yıl sonra yeniden karşımızda fakat bu kez seri üretim bir crossover'a verilmiş olarak.

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2021 Ford Evos oldukça sportif bir yapıya sahip ve coupe SUV olarak tanımlanıyor. Aracın ön bölümünde parlak siyah detaylara sahip büyük bir ızgara yer alıyor. Aydınlatmalar ise ikiye bölünmüş, üstte ince LED gündüz farları ve onların hemen altında ana aydınlatmalar mevcut. Yeni Evos, genel yapısı itibariyle elektrikli Mustag Mach-E modelini de anımsatıyor.

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Crossover'ın dış tasarımında karşımıza çıkan turuncu detaylar iç bölümde de yer alıyor. Herhangi bir fiziksel tuşa yer verilmeyen konsol büyük bir ekrandan meydana geliyor diyebiliriz. 12.3 inçlik dijital gösterge paneli ve 27 inçlik 4K multimedya sistemini bir araya getiren bu ekranın uzunluğu 1.1 metre. Ford'un SYNC+ 2.0 sistemini kullanan bu ekran yepyeni bir arayüz ve Baidu'nun yapay zeka teknolojisiyle desteklenmiş.

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OTA (over-the-air) güncelleme desteğiyle sürekli güncel tutulması planlanan 2021 Ford Evos'ta marknın ilk sanal kişisel asistanı da mevcut. Bunun yanı sıra bölünmüş yollarda eller serbest sürüşü destekleyen seviye 2 otonom sürüş teknolojisi de coupe SUV'un özellikleri arasında. Evos'un güç aktarma organlarına ilişkin detaylar ise henüz belli değil.

2021 Ford Evos'un tasarımı aslında daha önce kamuflajlı bir şekilde casus kameralara yakalanan ve Mondeo'nun halefi olarak nitelendirilen araca oldukça benziyor. Öndeki büyük ızgara, gömülü kapı kolları ve hatta jant tasarımı neredeyse aynı. Söz konusu modelin Mondeo Active olarak isimlendirileceği konuşuluyordu. Fakat Mondeo'nun üretimime son verildiğine ilişkin duyuruda Mondeo isminin Avrupa'da bir daha kullanılmayacağı kesin bir dille ifade edilmişti.

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