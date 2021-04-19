Makyajlı 2021 Volkswagen Polo'dan yeni teaser geldi! İşte tanıtım tarihi

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Kısa süre önce 2021 Şanghay Otomobil Fuarı kapsamında yeni elektrikli SUV modeli ID.6'yı görücüye çıkaran Alman marka şimdi de makyajlı Volkswagen Polo'ya ilişkin bir ipucu görseli paylaştı.

Yapılan paylaşıma göre makyajlı 2021 Volkswagen Polo, 22 Nisan Perşembe günü dijital bir etkinlikle dünyaya gösterilecek. Söz konusu etkinlik Türkiye saati ile 12.00'da gerçekleştirilecek. Şirketin paylaştığı teaser görseline dönecek olursak, Polo'nun yenilenen ön bölümü ve aydınlatmaları hakkında ipuçları veren bir çizim görseli olduğunu söyleyebiliriz.

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Makyajlı Polo'nun farları mevcut kasadakine kıyasla biraz daha incelmiş gibi görünüyor. Ayrıca alt bölümdeki LED gündüz farlarının tasarımı da değişmiş. Öte yandan logoya kadar uzanan LED şeritle bu iki aydınlatmanın birbirine bağlandığını görüyoruz. Bunun yanı sıra üst bölümdeki panjur da biraz daha inceltilmiş gibi görünüyor. Görselde yer almıyor ama tampondaki merkez hava girişi ve sis farlarında da değişim göreceğiz.

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Makyajlı Volkswagen Polo'daki bir diğer önemli değişiklik de arkadaki stop lambaları tarafında yapılacak. Bu kapsamda yenilenen stopların Golf 8'deki gibi logoya doğru uzamasını bekleyebiliriz. Aslında bu değişim, her ne kadar Alman marka bu detayı gizlemeye çalışmış olsa da casus fotoğraflardaki prototiplerde de fark edilebiliyor. Bunun yanında makyajlı Polo'nun iç mekanının da dijitalleşmesini ve yeni teknolojilere kavuşmasını bekleyebiliriz.

Kompakt modelin motor gamında da güncellemeler görmeyi bekliyoruz. Örneğin sıkılaşan emisyon kuralları kapsamında üç silindirli turbo benzinli motordaki elektrik desteği Polo'da da yerini alacaktır.

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