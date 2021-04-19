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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Makyajlı 2021 Volkswagen Polo'dan yeni teaser geldi! İşte tanıtım tarihi

    Makyajlı Polo'nun tanıtılacağı tarihi duyuran Volkswagen, kompakt modelin ön bölümündeki değişim hakkında ipucu veren bir görsel de paylaştı. İşte detaylar:
    19 Nisan 2021, 14:09 (1 sa.)
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Makyajlı 2021 Volkswagen Polo'dan yeni teaser geldi! İşte tanıtım tarihi
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    Kısa süre önce 2021 Şanghay Otomobil Fuarı kapsamında yeni elektrikli SUV modeli ID.6'yı görücüye çıkaran Alman marka şimdi de makyajlı Volkswagen Polo'ya ilişkin bir ipucu görseli paylaştı.

    Yapılan paylaşıma göre makyajlı 2021 Volkswagen Polo, 22 Nisan Perşembe günü dijital bir etkinlikle dünyaya gösterilecek. Söz konusu etkinlik Türkiye saati ile 12.00'da gerçekleştirilecek. Şirketin paylaştığı teaser görseline dönecek olursak, Polo'nun yenilenen ön bölümü ve aydınlatmaları hakkında ipuçları veren bir çizim görseli olduğunu söyleyebiliriz.

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    Makyajlı Polo'nun farları mevcut kasadakine kıyasla biraz daha incelmiş gibi görünüyor. Ayrıca alt bölümdeki LED gündüz farlarının tasarımı da değişmiş. Öte yandan logoya kadar uzanan LED şeritle bu iki aydınlatmanın birbirine bağlandığını görüyoruz. Bunun yanı sıra üst bölümdeki panjur da biraz daha inceltilmiş gibi görünüyor. Görselde yer almıyor ama tampondaki merkez hava girişi ve sis farlarında da değişim göreceğiz.

    Makyajlı 2021 Volkswagen Polo'dan yeni teaser geldi! İşte tanıtım tarihi
    Tam Boyutta Gör

    Makyajlı Volkswagen Polo'daki bir diğer önemli değişiklik de arkadaki stop lambaları tarafında yapılacak. Bu kapsamda yenilenen stopların Golf 8'deki gibi logoya doğru uzamasını bekleyebiliriz. Aslında bu değişim, her ne kadar Alman marka bu detayı gizlemeye çalışmış olsa da casus fotoğraflardaki prototiplerde de fark edilebiliyor. Bunun yanında makyajlı Polo'nun iç mekanının da dijitalleşmesini ve yeni teknolojilere kavuşmasını bekleyebiliriz.

    Kompakt modelin motor gamında da güncellemeler görmeyi bekliyoruz. Örneğin sıkılaşan emisyon kuralları kapsamında üç silindirli turbo benzinli motordaki elektrik desteği Polo'da da yerini alacaktır.



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    Yatak odaları için: Akıllı komodin

    ilgimsin 55 dakika önce

    vay be cok iyi gozukuyor

    mcrew 9 saat önce

    Biraz büyük gibi ama zengin adamın zaten kocaman yatak odası okur

    cocainbar 13 saat önce

    Pudra sekerligi opsiyonelmi

    Bloodin 18 saat önce

    Yeni zengin oyuncağı

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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Moueson 1 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Birisi Süreyya hanımı koysun ben sıkıldım artık .

    Volkswagen tasarımcıları kadar tembel ekip görmedim . Adamlar yıllardır sadece makyaj yaparak yeni araç diye yutturuyorlar. Buzdolabından hallice tasarımlar rezalet .
    Birisi Süreyya hanımı koysun ben sıkıldım artık . Volkswagen tasarımcıları kadar tembel ekip görmedim . Adamlar yıllardır sadece makyaj yaparak yeni araç...
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    SaB0 (M KSKN) 1 dk. ( Mesaj Silindi )
    300bin TL, daha önce hiç bu kadar çöp olmamıştı
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    [ [__Zahid__] (Zahid ) 53 dk. ( Mesaj Silindi )
    çirkin görünüyor eskisi gibi
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    Acil Stop (Ergün ) 59 dk. ( Mesaj Silindi )
    Yine 2 hava yastığı ile getireceklerse hiç getirmesinler daha iyi.
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    por favor (ssena arıkuşu) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Ön taraf gece klübü gibi olmuş.
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    Moueson 1 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Birisi Süreyya hanımı koysun ben sıkıldım artık .

    Volkswagen tasarımcıları kadar tembel ekip görmedim . Adamlar yıllardır sadece makyaj yaparak yeni araç diye yutturuyorlar. Buzdolabından hallice tasarımlar rezalet .
    1 Yanıt Yanıtla +8
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    A alprklt 1 dk. ( Mesaj Silindi ) Moueson
    Su an hangi şirket makyajlamada değişim yapıyor ?
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