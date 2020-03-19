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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Tesla’nın Fremont fabrikasına üretim yasağı

    Elon Musk’ın çalışanlarına gönderdiği ve işlerine devam etmesini beklediğini belirten e-posta'nın ardından Eyalet Şerifi Ofisi, Tesla'ya bir uyarı mesajı yolladı.
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    Otomobil Teknolojileri
    Gökhan G.
    Editör
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    Tesla’nın Fremont fabrikasına üretim yasağı
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    Koronavirüs salgını nedeniyle zorunlu haller dışında evden çıkılmaması yönünde bir karar alınan San Francisco’da denetimler yapan Alameda Eyalet Şerifi Ofisi Elon Musk’ın sahibi olduğu Tesla’ya bir uyarıda bulundu.

    Twitter üzerinden yapılan açıklamada, “Evden çıkmama kararı" kapsamında Tesla’nın Fremont Otomobil Fabrikası, zaruri işletmeler kapsamına girmemektedir.” ifadeleri kullanıldı.

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    Salı günü yayınlanan resmi açıklamanın Elon Musk’ın bir gün önce çalışanlarına gönderdiği e-postaların hemen ardından yapılmasının ise tesadüfi olmadığı değerlendiriliyor. Bu kapsamda Tesla’nın otomobil üretmesine ve teslimat yapmasına izin verilmeyeceği belirtiliyor.

    Elon Musk ne demişti?

    Koronavirüs salgınıyla ilgili tepki çeken tweetler de atan Musk, pazartesi günü yaptığı açıklamada fabrikanın açık kalacağını ve çalışanlardan fabrikadaki işlerini sürdürmelerini beklediğini belirtmişti. Musk ayrıca sağlık sorunuyla ilgili endişeleri olan çalışanların ise ücretsiz izin haklarını kullanabileceklerini söylemişti.

    Uzmanlar, yaşanan bu gelişmelerin ardından Tesla hisselerinde yaklaşık %9’luk bir düşüş görüldüğü ifade ediyor. Tesla’nın diğer işletmelerinkine benzer bir şekilde “asgari operasyonel faaliyet” gösterebileceği belirtilmiş. Bu da ilgili bölgenin güvenliğinin sağlanması ve çalışanların maaşlarının ödenmesine yönelik faaliyetler gibi alanları kapsıyor. Aynı zamanda şirket, çalışanlarından işlerini ev ortamında sürdürmesini de isteyebiliyor.

    Tesla’nın Fremont fabrikası şirket için oldukça önemli. Zira Tesla’nın yeni aracı Model Y crossover SUV bu fabrikada üretiliyor. Bakalım önümüzdeki günler, Tesla için neler getirecek?



    https://www.cnbc.com/2020/03/17/tesla-fremont-factory-not-essential-business-says-alameda-county.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    oly1786 (ca ne) 1 gün en beğenilen
    Emir demiri keser sayın Musk.
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    oly1786 (ca ne) 1 gün en beğenilen
    Emir demiri keser sayın Musk.
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