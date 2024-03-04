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    Formula 1 ve WRC’nin Türkiye’ye dönüşü için önemli gelişme

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) Başkanı Mohammed Ahmad Sultan Ben Sulayem ile görüştü. Görüşmede Formula 1 ve WRC’nin Türkiye’ye dönüşü ele alındı.
    Formula 1 ve WRC’nin Türkiye’ye dönüşü için önemli gelişme Tam Boyutta Gör
    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) Başkanı Mohammed Ahmad Sultan Ben Sulayem ile Marmaris'te düzenlenen Sivil Toplum Kuruluşları ve Kanaat Önderleri Buluşması etkinliğinde bir araya geldi. Görüşmede Formula 1 ve WRC’nin Türkiye’ye dönüşü konuları ele alınırken serilerin ülkeye dönüşü için sinyaller verildi.

    Formula 1 ve WRC serileri Türkiye’ye geri dönebilir

    Motorsport Türkiye’den Kemal Şengül’ün haberine göre gerçekleştirilen toplantıya eski Türkiye ralli şampiyonu ve FIA Dünya Motor Sporları Konseyi üyesi Serkan Yazıcı'ya ek olarak Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı da katıldı. Toplantının ana konusu ise FIA Formula 1 Dünya Şampiyonası ve FIA Dünya Ralli Şampiyonası'nın Türkiye'ye geri dönme olasılığı oldu.

    Görüşmeler hakkında konuşan Ben Sulayem, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Cumhurbaşkanı Erdoğan da Formula 1 ve WRC gibi dünya standartlarındaki motor sporlarının ülkeye getirdiği ekonomik ve kültürel etkinin öneminin farkında. Türkiye'deki Üye Kulübümüz TOSFED, büyük motor sporları etkinliklerinin düzenlenmesi ve yönetilmesi konusunda zengin bir deneyime sahip. Eğer her şey bir araya gelirse, her iki dünya klası etkinliğin de Türkiye'ye dönüşünü görebiliriz."

    Açıklama yapan TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı "Uzun zamandır yönetim kurulunda yer aldığımız FIA’nın Başkan seviyesinde ülkemize yaptığı ziyaret ve Sayın Cumhurbaşkanımızın da FIA Başkanı’nı kabul etmesi, hepimizi onurlandıran bir gelişme oldu. Bir bakıma otomobil sporlarının hem ülkemizdeki gelişim eğrisi, hem de FIA’nın Türkiye’ye ne kadar önem verdiğini yansıtan bir adım olarak gördüğümüz görüşmeler son derece verimli geçti. Ülkemiz ve Federasyonumuzun organizasyon düzenleme kapasitesini her zaman takdir eden FIA Başkan Mohammed Ben Sulayem ile dünyanın önde gelen şampiyonaları Formula 1 ve Dünya Ralli Şampiyonası’nı yeniden ülkemize kazandırabilmek üzere istişarelerde bulunduk" ifadelerini kullandı.

    Türkiye’de 9 kez F1 yarışı düzenlendi

    Formula 1 ve WRC’nin Türkiye’ye dönüşü için önemli gelişme Tam Boyutta Gör
    Türkiye 2005-2021 yılları arasında (2005-11, 2020, 2021) İstanbul Park pistinde dokuz kez Formula 1 Grand Prix'sine ev sahipliği yapmıştı. Aynı zamanda 2007 hariç 2003'ten 2010'a ve ardından 2018'den 2020'ye kadar 10 WRC etkinliğine de ev sahipliği yapılmıştı.

    FIA'nın Türkiye'yi F1 takvimine geri döndürme konusundaki hevesinin İstanbul Park pistinin yeniden ihaleye açılması ve ihale sözleşmesine yarış zorunluluklarının konulmasından sonra artmış olması ilgi çekici. Vakıflar Genel Müdürlüğü, 117 milyon dolarlık kira bedelinin yanı sıra pistin yeni sahiplerinin 2026'dan itibaren F1 takvimine girmeyi garanti etmelerini ve FOM ile anlaşmanın yarış alanını devraldıktan sonraki bir ay içinde imzalanmasını talep ediyor. Konu hakkındaki detayları hemen üstte bulunan ilgili haberimizden öğrenebilirsiniz.

    Kaynakça https://www.motorsport.com/f1/news/fia-discusses-f1-turkish-gp-return-with-president-erdogan/10582947/ https://www.tosfed.org.tr/fia-baskani-sulayemden-ulkemize-cok-onemli-ziyaret/
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 1 gün önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 3 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

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    emrahmt 3 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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