Formula 1 ve WRC’nin Türkiye’ye dönüşü için önemli gelişme

Formula 1 ve WRC serileri Türkiye’ye geri dönebilir
Motorsport Türkiye’den Kemal Şengül’ün haberine göre gerçekleştirilen toplantıya eski Türkiye ralli şampiyonu ve FIA Dünya Motor Sporları Konseyi üyesi Serkan Yazıcı'ya ek olarak Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı da katıldı. Toplantının ana konusu ise FIA Formula 1 Dünya Şampiyonası ve FIA Dünya Ralli Şampiyonası'nın Türkiye'ye geri dönme olasılığı oldu.
Görüşmeler hakkında konuşan Ben Sulayem, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Cumhurbaşkanı Erdoğan da Formula 1 ve WRC gibi dünya standartlarındaki motor sporlarının ülkeye getirdiği ekonomik ve kültürel etkinin öneminin farkında. Türkiye'deki Üye Kulübümüz TOSFED, büyük motor sporları etkinliklerinin düzenlenmesi ve yönetilmesi konusunda zengin bir deneyime sahip. Eğer her şey bir araya gelirse, her iki dünya klası etkinliğin de Türkiye'ye dönüşünü görebiliriz."
Açıklama yapan TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı "Uzun zamandır yönetim kurulunda yer aldığımız FIA’nın Başkan seviyesinde ülkemize yaptığı ziyaret ve Sayın Cumhurbaşkanımızın da FIA Başkanı’nı kabul etmesi, hepimizi onurlandıran bir gelişme oldu. Bir bakıma otomobil sporlarının hem ülkemizdeki gelişim eğrisi, hem de FIA’nın Türkiye’ye ne kadar önem verdiğini yansıtan bir adım olarak gördüğümüz görüşmeler son derece verimli geçti. Ülkemiz ve Federasyonumuzun organizasyon düzenleme kapasitesini her zaman takdir eden FIA Başkan Mohammed Ben Sulayem ile dünyanın önde gelen şampiyonaları Formula 1 ve Dünya Ralli Şampiyonası’nı yeniden ülkemize kazandırabilmek üzere istişarelerde bulunduk" ifadelerini kullandı.
Türkiye’de 9 kez F1 yarışı düzenlendi
FIA'nın Türkiye'yi F1 takvimine geri döndürme konusundaki hevesinin İstanbul Park pistinin yeniden ihaleye açılması ve ihale sözleşmesine yarış zorunluluklarının konulmasından sonra artmış olması ilgi çekici. Vakıflar Genel Müdürlüğü, 117 milyon dolarlık kira bedelinin yanı sıra pistin yeni sahiplerinin 2026'dan itibaren F1 takvimine girmeyi garanti etmelerini ve FOM ile anlaşmanın yarış alanını devraldıktan sonraki bir ay içinde imzalanmasını talep ediyor. Konu hakkındaki detayları hemen üstte bulunan ilgili haberimizden öğrenebilirsiniz.Kaynakça https://www.motorsport.com/f1/news/fia-discusses-f1-turkish-gp-return-with-president-erdogan/10582947/ https://www.tosfed.org.tr/fia-baskani-sulayemden-ulkemize-cok-onemli-ziyaret/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.