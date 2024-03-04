Formula 1 ve WRC’nin Türkiye’ye dönüşü için önemli gelişme

Tam Boyutta Gör Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) Başkanı Mohammed Ahmad Sultan Ben Sulayem ile Marmaris'te düzenlenen Sivil Toplum Kuruluşları ve Kanaat Önderleri Buluşması etkinliğinde bir araya geldi. Görüşmede Formula 1 ve WRC’nin Türkiye’ye dönüşü konuları ele alınırken serilerin ülkeye dönüşü için sinyaller verildi.

Formula 1 ve WRC serileri Türkiye’ye geri dönebilir

Motorsport Türkiye’den Kemal Şengül’ün haberine göre gerçekleştirilen toplantıya eski Türkiye ralli şampiyonu ve FIA Dünya Motor Sporları Konseyi üyesi Serkan Yazıcı'ya ek olarak Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı da katıldı. Toplantının ana konusu ise FIA Formula 1 Dünya Şampiyonası ve FIA Dünya Ralli Şampiyonası'nın Türkiye'ye geri dönme olasılığı oldu.

Görüşmeler hakkında konuşan Ben Sulayem, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Cumhurbaşkanı Erdoğan da Formula 1 ve WRC gibi dünya standartlarındaki motor sporlarının ülkeye getirdiği ekonomik ve kültürel etkinin öneminin farkında. Türkiye'deki Üye Kulübümüz TOSFED, büyük motor sporları etkinliklerinin düzenlenmesi ve yönetilmesi konusunda zengin bir deneyime sahip. Eğer her şey bir araya gelirse, her iki dünya klası etkinliğin de Türkiye'ye dönüşünü görebiliriz."

Açıklama yapan TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı "Uzun zamandır yönetim kurulunda yer aldığımız FIA’nın Başkan seviyesinde ülkemize yaptığı ziyaret ve Sayın Cumhurbaşkanımızın da FIA Başkanı’nı kabul etmesi, hepimizi onurlandıran bir gelişme oldu. Bir bakıma otomobil sporlarının hem ülkemizdeki gelişim eğrisi, hem de FIA’nın Türkiye’ye ne kadar önem verdiğini yansıtan bir adım olarak gördüğümüz görüşmeler son derece verimli geçti. Ülkemiz ve Federasyonumuzun organizasyon düzenleme kapasitesini her zaman takdir eden FIA Başkan Mohammed Ben Sulayem ile dünyanın önde gelen şampiyonaları Formula 1 ve Dünya Ralli Şampiyonası’nı yeniden ülkemize kazandırabilmek üzere istişarelerde bulunduk" ifadelerini kullandı.

Türkiye’de 9 kez F1 yarışı düzenlendi

Tam Boyutta Gör Türkiye 2005-2021 yılları arasında (2005-11, 2020, 2021) İstanbul Park pistinde dokuz kez Formula 1 Grand Prix'sine ev sahipliği yapmıştı. Aynı zamanda 2007 hariç 2003'ten 2010'a ve ardından 2018'den 2020'ye kadar 10 WRC etkinliğine de ev sahipliği yapılmıştı.

İstanbul Park Formula 1 pisti için ihale süreci başlıyor 3 hf. önce eklendi

FIA'nın Türkiye'yi F1 takvimine geri döndürme konusundaki hevesinin İstanbul Park pistinin yeniden ihaleye açılması ve ihale sözleşmesine yarış zorunluluklarının konulmasından sonra artmış olması ilgi çekici. Vakıflar Genel Müdürlüğü, 117 milyon dolarlık kira bedelinin yanı sıra pistin yeni sahiplerinin 2026'dan itibaren F1 takvimine girmeyi garanti etmelerini ve FOM ile anlaşmanın yarış alanını devraldıktan sonraki bir ay içinde imzalanmasını talep ediyor. Konu hakkındaki detayları hemen üstte bulunan ilgili haberimizden öğrenebilirsiniz.

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