İstanbul Park için ihale süreci başlıyor: F1 yarışı zorunluluğu ve detaylar

Tam Boyutta Gör İstanbul Tuzla ilçesindeki, Akfırat mevkiinde 2003 yılında yapılan ve 2005 yılında ilk Formula 1 yarışının gerçekleştirildiği İstanbul Park Pisti için belirsizlik ve kriz durumu nihayet sona erdi. Vakıflar Genel Müdürlüğü, “Yapım Ve Onarım Karşılığı Kiralama” yöntemiyle İstanbul Park pistinin ihaleye açılacağını duyurdu. Ayrıca ihaleye ilişkin şartlar da paylaşıldı.

İstanbul Park krizi sona erdi

Bilindiği üzere İstanbul Park Pisti için geçtiğimiz haftalarda tahliye kararı çıkmıştı. Tahliye kararına rağmen pisti işleten Intercity’nin (Ekim Turizm Tic. ve San. A.Ş) halen pisti boşaltmadığı ve sürecin uzatıldığı da dikkatleri çekmişti. Bu bağlamda TOSFED’ten (Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu) pistin boşaltılmasına ilişkin çeşitli açıklamalar gelmişti. Tüm bu kriz ortamı ise kısa bir süre önce Vakıflar Genel Müdürlüğü’nin ihalesiyle sonlanmış durumda.

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İstanbul Park ihalesi kapsamında 30 yıl süreli “Yapım ve Onarım Karşılığı Kira ve İşletme” ihalesine çıkılmış durumda. Formula-1 pistine ilaveten, alışveriş merkezi, macerapark (go kart, lunapark, tırmanma parkuru, gezi treni vb.), otomobil müzesi ve eğlence merkezi (akvaryum, kuş parkı, hayvanat bahçesi, yağmur ormanı) fonksiyonunda mahaller/yapılar yaptırılacak. İhalenin toplam tahmini bedeli ise 117.8 milyon dolar. İhale tarihi ise 02.04.2024.

F1 yarışı yoksa sözleşme iptal

Tam Boyutta Gör İhale şartnamesinde Intercity ile yaşanılan problemin bir daha yaşanmaması için de bazı maddeler eklenmiş. Bunlar arasında en dikkat çekeni ise F1 yarışı için anlaşma şartı. Şartnameye göre yüklenici firma, Formula 1 yarışlarının İstanbul Park’da yapılacağını garanti edecek. İşin sözleşmesi imzalandıktan sonra 1 ay içerisinde Formula 1 yarışlarının taşınmazda yapılmasına ilişkin anlaşma sağlanarak imzalanacak protokolün İdareye bildirilmesi, bunun yapılmaması halinde sözleşmenin fesih edileceği de belirtiliyor.

Ayrıca yüklenicinin Formula 1 yarışlarının 2026 yılı itibari ile İstanbul Park’da pistinde başlayacağını taahhüt etmesi, 2026 yılı dahil bu yıldan sonra yarışların yapılamadığı her yıl için o yıla ait Formula-1 anlaşma bedelinin %25’i kadar bedelin yıllık olarak idareye tazminat ödenmesi şartı koşuluyor. Tüm detaylara kaynak kısmından ulaşabilirsiniz.

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