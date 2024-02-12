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    İstanbul Park için ihale süreci başlıyor: F1 yarışı zorunluluğu ve detaylar

    Geçtiğimiz yılın sonunda Intercity'nin İstanbul Park pistini boşaltmasına karar verilmişti. Şimdi ise Vakıflar Genel Müdürlüğü İstanbul Park Formula 1 pisti için ihale sürecini başlatıyor.
    İstanbul Park Formula 1 pisti için ihale süreci başlıyor Tam Boyutta Gör
    İstanbul Tuzla ilçesindeki, Akfırat mevkiinde 2003 yılında yapılan ve 2005 yılında ilk Formula 1 yarışının gerçekleştirildiği İstanbul Park Pisti için belirsizlik ve kriz durumu nihayet sona erdi. Vakıflar Genel Müdürlüğü, “Yapım Ve Onarım Karşılığı Kiralama” yöntemiyle İstanbul Park pistinin ihaleye açılacağını duyurdu. Ayrıca ihaleye ilişkin şartlar da paylaşıldı.

    İstanbul Park krizi sona erdi

    Bilindiği üzere İstanbul Park Pisti için geçtiğimiz haftalarda tahliye kararı çıkmıştı. Tahliye kararına rağmen pisti işleten Intercity’nin (Ekim Turizm Tic. ve San. A.Ş) halen pisti boşaltmadığı ve sürecin uzatıldığı da dikkatleri çekmişti. Bu bağlamda TOSFED’ten (Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu) pistin boşaltılmasına ilişkin çeşitli açıklamalar gelmişti. Tüm bu kriz ortamı ise kısa bir süre önce Vakıflar Genel Müdürlüğü’nin ihalesiyle sonlanmış durumda.

    İstanbul Park ihalesi kapsamında 30 yıl süreli “Yapım ve Onarım Karşılığı Kira ve İşletme” ihalesine çıkılmış durumda. Formula-1 pistine ilaveten, alışveriş merkezi, macerapark (go kart, lunapark, tırmanma parkuru, gezi treni vb.), otomobil müzesi ve eğlence merkezi (akvaryum, kuş parkı, hayvanat bahçesi, yağmur ormanı) fonksiyonunda mahaller/yapılar yaptırılacak. İhalenin toplam tahmini bedeli ise 117.8 milyon dolar. İhale tarihi ise 02.04.2024.

    F1 yarışı yoksa sözleşme iptal

    İstanbul Park Formula 1 pisti için ihale süreci başlıyor Tam Boyutta Gör
    İhale şartnamesinde Intercity ile yaşanılan problemin bir daha yaşanmaması için de bazı maddeler eklenmiş. Bunlar arasında en dikkat çekeni ise F1 yarışı için anlaşma şartı. Şartnameye göre yüklenici firma, Formula 1 yarışlarının İstanbul Park’da yapılacağını garanti edecek. İşin sözleşmesi imzalandıktan sonra 1 ay içerisinde Formula 1 yarışlarının taşınmazda yapılmasına ilişkin anlaşma sağlanarak imzalanacak protokolün İdareye bildirilmesi, bunun yapılmaması halinde sözleşmenin fesih edileceği de belirtiliyor.

    Ayrıca yüklenicinin Formula 1 yarışlarının 2026 yılı itibari ile İstanbul Park’da pistinde başlayacağını taahhüt etmesi, 2026 yılı dahil bu yıldan sonra yarışların yapılamadığı her yıl için o yıla ait Formula-1 anlaşma bedelinin %25’i kadar bedelin yıllık olarak idareye tazminat ödenmesi şartı koşuluyor. Tüm detaylara kaynak kısmından ulaşabilirsiniz.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    derbentkoylu 19 saat önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 5 gün önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 3 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 3 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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