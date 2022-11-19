Formule E'de 30 saniyelik hızlı şarj dönemi başlıyor: Gelecekte binek araçlara gelebilir

Formula E serisinde yapılan regülasyon değişiklikleriyle birlikte, serinin dokuzuncu sezonunun bazı yarışlarında zorunlu 30 saniyelik “Attack Charge” pit stoplar denenecek. 2018 yılında Formula E'de 2. nesil yani Gen2 araçlar kullanılmaya başlandığında pit stoplar zorunlu olmaktan çıkartılmıştı. Şimdi Gen3 arabalar ile “Attack Charge” adının verildiği pit stoplar seriye katılacak.
Sadece 30 saniyede şarj
Hızlı şarj, yeni sezonda görücüye çıkan Gen3 arabalarının ve yeni pil teknolojisinin bir meyvesi. Bu sayede sürücüler anlık bir güç takviyesi ile araçlarından maksimumu alabilecekler. Bu arada Attack Mode, Attack Charge’ın kullanılmadığı yarışlarda eskisi gibi kullanılmaya devam edilecek.
Formula E’nin dokuzuncu sezonu ve yeni 3.nesil arabaları bu Ocak’ta Mexico City'de pistlere inecek. Attack Charge'ın gerçek dünya koşullarında yarışlara renk katacağını söylemek için henüz çok erken ancak elektrikli otomobillerin geleceğinde pay sahibi olabilir. Örneğin, Hyundai'nin Ioniq 5'i 85 km’lik menzil için 350kW'lık bir şarj cihazında beş dakika şarj süresine ihtiyaç duymakta ancak 600kW’lık şarj istasyonlarının anaakım olması ve Formula E sınıfı pillerle gelecekte 30 saniyelik şarj süreleriyle uzun menzil mümkün olabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz: