Formule E'de 30 saniyelik hızlı şarj dönemi başlıyor: Gelecekte binek araçlara gelebilir

Tam Boyutta Gör Elektrikli otomobillerin belki de en az çekici olan tarafı onları şarj etmek. Şarj süreleri sürekli olarak azalmaya devam etse de halen daha uzunca bir süre gerekiyor. FIA ve Formula E ise bu alanda yeni bir adım atarak teknolojinin sınırlarına erişiyor.

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Formula E serisinde yapılan regülasyon değişiklikleriyle birlikte, serinin dokuzuncu sezonunun bazı yarışlarında zorunlu 30 saniyelik “Attack Charge” pit stoplar denenecek. 2018 yılında Formula E'de 2. nesil yani Gen2 araçlar kullanılmaya başlandığında pit stoplar zorunlu olmaktan çıkartılmıştı. Şimdi Gen3 arabalar ile “Attack Charge” adının verildiği pit stoplar seriye katılacak.

Sadece 30 saniyede şarj

Tam Boyutta Gör Gen3 arabalar yeni pil teknolojisi ile birlikte geliyor ve şimdiye kadar bir elektrikli arabada olan en gelişmiş bataryaları bünyelerinde barındırıyorlar. Yeni pil teknolojisi, 600kW güçlendirici sayesinde arabalara yarım dakikalık seanstan itibaren 4kWh enerji sağlayabilecek. Bu sayede yarış arabalarının güç çıkışı 300kW’tan 350kW’a çıkartılarak stratejik hamlelerin yapılması sağlanacak. Elbette 30 saniye Formula E için uzun bir süre ancak FIA, yarışın ilerleyen dönemlerinde sürücülere geliştirilmiş Attack Mode süreleri tanınacağını da belirtiyor.

Hızlı şarj, yeni sezonda görücüye çıkan Gen3 arabalarının ve yeni pil teknolojisinin bir meyvesi. Bu sayede sürücüler anlık bir güç takviyesi ile araçlarından maksimumu alabilecekler. Bu arada Attack Mode, Attack Charge’ın kullanılmadığı yarışlarda eskisi gibi kullanılmaya devam edilecek.

Formula E’nin dokuzuncu sezonu ve yeni 3.nesil arabaları bu Ocak’ta Mexico City'de pistlere inecek. Attack Charge'ın gerçek dünya koşullarında yarışlara renk katacağını söylemek için henüz çok erken ancak elektrikli otomobillerin geleceğinde pay sahibi olabilir. Örneğin, Hyundai'nin Ioniq 5'i 85 km’lik menzil için 350kW'lık bir şarj cihazında beş dakika şarj süresine ihtiyaç duymakta ancak 600kW’lık şarj istasyonlarının anaakım olması ve Formula E sınıfı pillerle gelecekte 30 saniyelik şarj süreleriyle uzun menzil mümkün olabilir.

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Formule E, 30 saniyelik hızlı şarj denemelerine başlayacak