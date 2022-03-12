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    Konsolda PS5'e özel olan Forspoken'dan 4K oynanış videosu geldi

    Daha öncesinde Project Athia olarak bilinen PlayStation 5 ve PC için çıkacak Forspoken'dan 4K çözünürlüğe sahip yeni oynanış videosu paylaşıldı.                  
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    Forspoken'dan 4K oynanış videosu geldi
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    Yayıncılığını Square Enix'in yaptığı, geliştiriciliğini ise Luminous Productions'ın yaptığı açık dünya rol yapma oyunu Forspoken'dan yeni oynanış videosu geldi.

    Forspoken, 24 Mayıs 2022'de PlayStation 5 ve PC için çıkış yapacak. Oyunun her iki platformda da fiyatı 699 TL. Oyunun bahsi geçen videolarını ve tanıtım yazısını aşağıda bulabilirsiniz.

    Forspoken Oynanış Videosu

    Forspoken, güzel ve zalim Athia topraklarına götürülen New York'lu genç Frey'in yolculuğunu anlatıyor. Evine dönmenin yollarını arayan Frey, yeni edindiği sihirli güçleriyle geniş toprakları aşmak ve devasa canavarlarla savaşmak zorunda.

    Güzel Ama Zalim Bir Açık Dünya -

    Son teknolojiyle hayata getirilmiş, göz alıcı grafiklere sahip muazzam manzaralara ve ilginç yaratıklara ev sahipliği yapan geniş Athia diyarlarını keşfet.

    Özelleştirilebilir Büyü Cephanesi -

    Hızlı ve heyecan verici ya da stratejik ve temkinli gibi farklı oyun tarzları sunan çok çeşitli güçlü yetenekleri kullanarak ürkütücü canavarlarla yüzleş.

    Sezgisel, Büyüyle Zenginleştirilmiş Parkur -

    Duvarları aş, kanyonları geç, baş döndüren yüksekliklerden atla ve geniş topraklarda koş. Frey'in eşsiz yetenekleri açık dünyayı kolaylıkla arşınlayabilmesini sağlar.

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