Popüler mobil oyun Pokemon GO artık tamamen Türkçe

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Yayıncılığını Niantic'in yaptığı Pokemon GO bildiğiniz gibi çıkışının üzerinden yıllar geçmesine rağmen hala en popüler oyunlardan birisi. Geçtiğimiz aylarda da Türk oyuncular için güzel bir haber paylaşılmıştı. Şimdi de bu güzel haber gerçekleşti.

Pokemon GO Artık Türkçe

Pokemon GO geçtiğimiz aylarda gelen duyurunun ardından artık tamamen Türkçe olmuş durumda. Geçtiğimiz gün de bu güzel haberi kutlamak için bir basın toplantısı düzenlendi. Toplantıya Niantic'in Gelişmekte Olan Pazarlar Ürün Pazarlama Müdürü Zoe Zhang ve Türkiye'deki stratejik pazarlama ve iletişim ortağı The 4 Winds Entertainment (T4W) İletişim ve Lokalizasyon Müdürü Nazih Fares de katıldı.

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T4W'den Nazih Fares, konuyla ilgili düşüncelerini "Türkiye'deki Pokémon GO lansmanında Niantic'i desteklemekten dolayı çok heyecanlıyız. Buradaki oyuncular için topluluk etkinlikleri ve kültürel olarak anlamlı girişimlerle destekleyeceğimiz uzun vadeli planlarımız için sağlam bir temel oluşturabilmek adına aylardır canla başla çalışıyoruz," sözleriyle dile getirdi.

Fares daha sonra mikrofonu Zhang'a bıraktı. Zoe Zhang gerçekleştirdiği sunuma Niantic'in Pokémon GO için 2016'da yayınladığı ilk tanıtım videosuyla başladıktan sonra Türkiye'nin önem verdikleri bir pazar olduğunun, burada kalıcı olarak bulunduklarının altını çizerek, önümüzdeki günlerde yayınlanacak Pokémon GO Türkiye fragmanını ilk kez Türk basınıyla paylaştı ve duygularını, "Yerelleştirilmiş Türkçe uygulamasıyla Pokémon GO'yu Türkiye'ye getirebildiğimiz için son derece mutluyuz ve bunu mümkün kılmamıza yardımcı olan Türkiye'deki muhteşem Eğitmen topluluğuna minnettarız. Oyunun Türkiye'deki başarısını geliştirmeye ve büyütmeye devam etmeyi dört gözle bekliyoruz" şeklinde dile getirdi.

Pokémon GO için Türkçe dil desteği şu anda aktif ve Eğitmenler Pokémon'un dünyasını Türkçe olarak keşfedebiliyorlar. Bu maceraya ister yeni başlayın ister yılların tecrübesine sahip deneyimli bir Eğitmen olun, her koşulda yepyeni bir yolculuk sizleri bekliyor. Pokémon GO'nun Türkçe versiyonunun sürekli olarak geliştirileceği ve güncelleneceği belirtiliyor.

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