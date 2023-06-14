Forza Motorsport 8 uzun soluklu serinin son oyunu olabilir

Forza Motorsport servis modeline geçebilir
Ne yazık ki, fuar sonrası bir röportaj sırasında Forza Genel Müdürü Dan Greenawalt, bunun Forza Horizon serisiyle karıştırılmaması gereken Forza Motorsport serisinin son oyunu olabileceğini açıkladı. Greenawalt, "Temel olarak, farklı bir devam oyunu planlamıyoruz" dedi. Esasında Forza Motorsport 8 gelecek oyunun adı bile değil. Turn 10 numarayı atlamaya karar verdi ve orijinal ismi kullanmaya karar verdi.
Servis modeli Turn 10'in her iki yılda bir yeni bir oyun çıkarmadan sürekli olarak yeni özellikler, pistler, araçlar ve etkinlikler üretmesine olanak tanıyor. Bu düzen Fortnite'ın altı yıl boyunca devam etmesini ve sezonların 10 ila 12 hafta arayla gelmesini sağladı. Blizzard da Diablo 4 için üç ayda bir içerik çıkarma sözü verdi ve ilk ikisi şimdiden geliştirilme aşamasında.
Ancak Forza Motorsport 2023 için Turn 10’in atacağı adımlar önemli olacak. Turn 10 yalnızca kozmetik ürünler için ücret alan bir para kazanma planına sadık kalırsa simülasyon severler için Forza Motorsport yaşamaya devam edecektir. Ancak pay-to-win odaklı bir yaklaşıma geçilirse seri bir bilinmeze itilebilir. Bu arada Forza Motorsport (2023) 10 Ekim'de Xbox Series X|S, PC ve Game Pass için piyasaya çıkacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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spss programında anova ve t testi nasıl yapılır tüm soruları eklyerek mi yapmam gerekiyor
Hololens 2 ile karşılaştırıldığında donanımsal olarak Hololens çok zayıf kalıyor. Üzerine Vision Pro, Hololens 2 ile aynı fiyatta.
🤩
Çok iyi