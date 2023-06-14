Forza Motorsport 8 uzun soluklu serinin son oyunu olabilir

Tam Boyutta Gör Pazar günkü Xbox Showcase sırasında Turn 10 Studios, Ocak ayında tanıtımını yaptığı Forza Motorsport'un bir sonraki versiyonu için bir fragman yayınladı. Seri neredeyse 20 yaşında ve stüdyo 2017'deki Forza Motorsport 7'ye kadar her iki yılda bir yeni bir versiyon yayınladı. Dolayısıyla hayranlar Forza Motorsport 8 (Forza Motorsport 2023) için altı yıllık bekleyişin neredeyse sona ermesinden mutlu olmalılar.

Forza Motorsport servis modeline geçebilir

Ne yazık ki, fuar sonrası bir röportaj sırasında Forza Genel Müdürü Dan Greenawalt, bunun Forza Horizon serisiyle karıştırılmaması gereken Forza Motorsport serisinin son oyunu olabileceğini açıkladı. Greenawalt, "Temel olarak, farklı bir devam oyunu planlamıyoruz" dedi. Esasında Forza Motorsport 8 gelecek oyunun adı bile değil. Turn 10 numarayı atlamaya karar verdi ve orijinal ismi kullanmaya karar verdi.

Tam Boyutta Gör Greenawalt bunun neden sim serisinin son oyunu olabileceği konusunda ayrıntıya girmese de, bir servis modeline geçiş muhtemelen bunun nedeni olabilir. Forza (2023), Fortnite, Dota 2 ve son iki Diablo oyunu gibi diğer oyunlarda popüler hale gelen bir format olan çevrimiçi çok oyunculu öğeye ve sezonluk içerik dağıtımına odaklanacak.

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Servis modeli Turn 10'in her iki yılda bir yeni bir oyun çıkarmadan sürekli olarak yeni özellikler, pistler, araçlar ve etkinlikler üretmesine olanak tanıyor. Bu düzen Fortnite'ın altı yıl boyunca devam etmesini ve sezonların 10 ila 12 hafta arayla gelmesini sağladı. Blizzard da Diablo 4 için üç ayda bir içerik çıkarma sözü verdi ve ilk ikisi şimdiden geliştirilme aşamasında.

Ancak Forza Motorsport 2023 için Turn 10’in atacağı adımlar önemli olacak. Turn 10 yalnızca kozmetik ürünler için ücret alan bir para kazanma planına sadık kalırsa simülasyon severler için Forza Motorsport yaşamaya devam edecektir. Ancak pay-to-win odaklı bir yaklaşıma geçilirse seri bir bilinmeze itilebilir. Bu arada Forza Motorsport (2023) 10 Ekim'de Xbox Series X|S, PC ve Game Pass için piyasaya çıkacak.

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Forza Motorsport 8 uzun soluklu serinin son oyunu olabilir