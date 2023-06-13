Tam Boyutta Gör Ubisoft, büyük yaz etkinliğinde yeni Assassin's Creed Mirage oyununu gösterdi. Hikaye fragmanında yeni suikastçı Basim ön plana çıkarılıyor ve Bağdat’ın 9. yüzyılının nasıl olduğu gösteriliyor. Ayrıca yeni Assassin’s Creed oyunun grafik kalitesi ve animasyonlarının nasıl olacağını merak eden oyuncular için sekiz dakikalık oyun içi görüntü paylaşıldı.

Star Wars Outlaws duyuruldu 1 gün önce eklendi

Assassin's Creed Mirage, serinin ilk oyunlarının tarzında, daha az RPG öğesi içeren, serbest koşu, gizlilik ve suikastlere daha fazla odaklanan bir oyun olarak karşımıza çıkacak. Basim ile yeni silahları kullanarak düşmanları olabildiğince temiz bir şekilde atlatacağız ve karakterimize bu tehlikeli yolculuğunda Enkidu (izci kuş) eşlik edecek.

Assassin's Creed Mirage ne zaman çıkacak?

Assassin's Creed Mirage, 12 Ekim 2023’te, PC, PS4, PS5, Xbox One ve Xbox Series X/S platformu için çıkış yapacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Oyunlar Haberleri

Assassin's Creed Mirage'den yeni oynanış videosu