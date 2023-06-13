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    Anlık Bildirim

    Assassin's Creed Mirage'den yeni oynanış videosu

    Ubisoft'un beklenen oyunu Assassin's Creed Mirage'den iki yeni video geldi. Yeni Assassin's Creed oyununun hikayesi nasıl olacak, oyun içi görüntüler ne kadar kaliteli olacak açıkça görülüyor.
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    Assassin's Creed Mirage hikaye fragmanı ve oynanış videosu Tam Boyutta Gör
    Ubisoft, büyük yaz etkinliğinde yeni Assassin's Creed Mirage oyununu gösterdi. Hikaye fragmanında yeni suikastçı Basim ön plana çıkarılıyor ve Bağdat’ın 9. yüzyılının nasıl olduğu gösteriliyor. Ayrıca yeni Assassin’s Creed oyunun grafik kalitesi ve animasyonlarının nasıl olacağını merak eden oyuncular için sekiz dakikalık oyun içi görüntü paylaşıldı.

    Assassin's Creed Mirage, serinin ilk oyunlarının tarzında, daha az RPG öğesi içeren, serbest koşu, gizlilik ve suikastlere daha fazla odaklanan bir oyun olarak karşımıza çıkacak. Basim ile yeni silahları kullanarak düşmanları olabildiğince temiz bir şekilde atlatacağız ve karakterimize bu tehlikeli yolculuğunda Enkidu (izci kuş) eşlik edecek.

    Assassin's Creed Mirage ne zaman çıkacak?

    Assassin's Creed Mirage, 12 Ekim 2023’te, PC, PS4, PS5, Xbox One ve Xbox Series X/S platformu için çıkış yapacak.

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    Apple karma gerçeklik gözlüğü: Vision Pro

    A
    aysegul.08 1 saat önce

    spss programında anova ve t testi nasıl yapılır tüm soruları eklyerek mi yapmam gerekiyor

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    Furkooo85 4 gün önce

    Hololens 2 ile karşılaştırıldığında donanımsal olarak Hololens çok zayıf kalıyor. Üzerine Vision Pro, Hololens 2 ile aynı fiyatta.

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    ahmet. 5 gün önce

    🤩

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    Mantarın Başı 6 gün önce

    Çok iyi

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