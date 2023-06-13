Assassin's Creed Mirage'den yeni oynanış videosu

Assassin's Creed Mirage, serinin ilk oyunlarının tarzında, daha az RPG öğesi içeren, serbest koşu, gizlilik ve suikastlere daha fazla odaklanan bir oyun olarak karşımıza çıkacak. Basim ile yeni silahları kullanarak düşmanları olabildiğince temiz bir şekilde atlatacağız ve karakterimize bu tehlikeli yolculuğunda Enkidu (izci kuş) eşlik edecek.
Assassin's Creed Mirage ne zaman çıkacak?
Assassin's Creed Mirage, 12 Ekim 2023’te, PC, PS4, PS5, Xbox One ve Xbox Series X/S platformu için çıkış yapacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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spss programında anova ve t testi nasıl yapılır tüm soruları eklyerek mi yapmam gerekiyor
Hololens 2 ile karşılaştırıldığında donanımsal olarak Hololens çok zayıf kalıyor. Üzerine Vision Pro, Hololens 2 ile aynı fiyatta.
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Çok iyi