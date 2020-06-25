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    Fosil kazılarında Drone dönemi başlıyor

    Laser Raptor adlı Drone modeli lazer ışınlarını toprağa yönlendirerek muhtemel fosil kalıntılarının floresan parlamalarını yakalamaya çalışıyor. Böylece elde hazır noktalar oluyor.
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    Haber Editörü
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    Fosil kazılarında Drone dönemi başlıyor
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    Toprak altında gömülü olan fosilleri bulabilmek için arkeologlar pek çok farklı yöntem kullanıyor. Hong Kong Üniversitesi araştırmacıları ise bu işte Drone’lardan faydalanmayı amaçlıyor.

    Laser Raptor neler sunuyor?

    Laser Raptor adı verilen Drone modeli sektörde lazer simülasyonlu floresan olarak bilinen bir tekniği kullanıyor. Bu teknik lazer ışınlarıyla toprak altında olması muhtemel fosilleri bulmaya çalışıyor.

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    Laser Raptor ilk olarak gündüz saatlerinde arama yapılacak olan alanı sürekli tarıyor ve bir harita çıkarıyor. Gece saatlerinde ise 4 metre yükseklikten bu oluşturduğu haritada gezinti yapıyor ve lazer ışınları yayıyor. Bunun sebebi ise güneş ışınlarının lazer ışınlarını engellememesi.

    Eğer toprak altında fosil varsa lazer ışını uygulandığında üzerinde yer alan mineral floresan bir parlama yapıyor. Kamera bu parlamayı kaydediyor ve uçuştan sonra ekip fotoğrafları inceleyerek parlamanın işaretlendiği noktaları tespit ediyor.

    Paleontoloji ekibi ise bu noktalara giderek kazılara başlıyor. Laser Raptor şimdiden Arizona ve Wyoming eyaletlerinde başarı ile fosil bulmaya başladı. Fosiller yanında değerli metal ve arkeolojik nesneler de bu sayede bulunabiliyor.



    https://newatlas.com/drones/laser-raptor-drone-autonomous-nocturnal-fossil-hunts/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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