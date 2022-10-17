Fossil Gen 6 cihazları Wear OS 3 güncellemesine kavuştu

Tam Boyutta Gör Uzun süre eleştiriler alan WearOS işletim sistemi, geçtiğimiz yıl Google ve Samsung tarafından baştan aşağı yenilenmişti. Yeni özellikler dışında performans iyileştirmeleri de içeren WearOS 3 bir yıl boyunca Galaxy Watch cihazlarına özel olarak kalmıştı ancak şimdi diğer firmalar da yeni Wear OS işletim sistemini kullanmaya başladı.

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Geçtiğimiz aylarda Wear OS 2 işletim sistemi ile çıkış yapan Fosil Gen 6 cihazları, bugün itibari ile yeni Wear OS güncellemesi almaya başladı. Yenilenmiş ara yüzü ve performans iyileştirmeleri ile gelen güncelleme maalesef Wear OS 3.5 yerine Wear OS 3.2 tabanlı olarak geliyor. Fossil, bu durumun herhangi bir problem yaşatmayacağını ve Wear OS 3.5’in Snapdragon Wear 4100 işlemcileri için yayınladığı zaman Fossil Gen 6 cihazlarını yeniden güncelleyeceğini belirtti. Ayrıca güncelleme, Google Fit ve Google Assistant servislerini içermiyor. Ancak Amazon’un Alexa asistanı kullanılabilir durumda.

Fossil Gen 6, Skagen Falster Gen 6, Michael Kors Gen 6 ve Razer x Fossil Gen 6 cihazları için yayınlanan güncelleme, cihazdaki tüm verilerin silinmesine sebep oluyor. Güncelleme sonrası kullanıcıların, Android veya iOS üzerinden Fossil uygulamasını indirip tekrar cihaza bağlanması gerekiyor. iOS kullanıcıları, maalesef Google Wallet sistemini kullanmayacak.

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Fossil Gen 6 serisi Wear OS 3 güncellemesini almaya başladı