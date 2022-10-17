Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Fossil Gen 6 cihazları Wear OS 3 güncellemesine kavuştu

    En popüler akıllı saat üreticilerinden olan Fossil, sonunda beklenen güncellemeyi dağıtmaya başladı. Fossil Gen 6 serisi, geçtiğimiz yıl tanıtılan Wear OS 3 güncellemesini almaya başladı.
    1
    Fossil Gen 6 serisi Wear OS 3 güncellemesini almaya başladı Tam Boyutta Gör
    Uzun süre eleştiriler alan WearOS işletim sistemi, geçtiğimiz yıl Google ve Samsung tarafından baştan aşağı yenilenmişti. Yeni özellikler dışında performans iyileştirmeleri de içeren WearOS 3 bir yıl boyunca Galaxy Watch cihazlarına özel olarak kalmıştı ancak şimdi diğer firmalar da yeni Wear OS işletim sistemini kullanmaya başladı.

    Google Assistant ve Google Fit desteği hazır değil

    Geçtiğimiz aylarda Wear OS 2 işletim sistemi ile çıkış yapan Fosil Gen 6 cihazları, bugün itibari ile yeni Wear OS güncellemesi almaya başladı. Yenilenmiş ara yüzü ve performans iyileştirmeleri ile gelen güncelleme maalesef Wear OS 3.5 yerine Wear OS 3.2 tabanlı olarak geliyor. Fossil, bu durumun herhangi bir problem yaşatmayacağını ve Wear OS 3.5’in Snapdragon Wear 4100 işlemcileri için yayınladığı zaman Fossil Gen 6 cihazlarını yeniden güncelleyeceğini belirtti. Ayrıca güncelleme, Google Fit ve Google Assistant servislerini içermiyor. Ancak Amazon’un Alexa asistanı kullanılabilir durumda.

    Fossil Gen 6, Skagen Falster Gen 6, Michael Kors Gen 6 ve Razer x Fossil Gen 6 cihazları için yayınlanan güncelleme, cihazdaki tüm verilerin silinmesine sebep oluyor. Güncelleme sonrası kullanıcıların, Android veya iOS üzerinden Fossil uygulamasını indirip tekrar cihaza bağlanması gerekiyor. iOS kullanıcıları, maalesef Google Wallet sistemini kullanmayacak.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Windows Not Defteri'nde Doom

    R
    rayonrx 2 gün önce

    https://www.btcminer.gold/20944719 BTCMiner, Bedava ve yatırımsız BTC

    Profil resmi
    slamdunk393 3 gün önce

    şu araba için ölmeye hazırım

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    8000 - 10.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A72
    Samsung Galaxy A72
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000-10.000 TL Arası Laptoplar
    HP14 Diz&#252;st&#252; Bilgisayar
    HP14 Dizüstü Bilgisayar
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    SYSTEM-6500 XT
    SYSTEM-6500 XT
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız