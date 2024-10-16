Xiaomi'nin akıllı yüzüğü her parmağa uyum sağlayacak

Xiaomi Smart Ring, otomatik ayarlanabilir tasarıma sahip olacak
Çin Ulusal Fikri Mülkiyet İdaresi (CNIPA) patenti, Xiaomi’nin yüzüğün iç tarafında bir tür elastik bileşen (PVC veya kauçuk bir malzeme) ve bir yay mekanizması kullandığını gösteriyor. Bu tasarım, yüzüğün boyutunu otomatik olarak ayarlamasına izin veriyor. Yani parmak ölçünüz ne olursa olsun Xiaomi akıllı yüzüğü, parmağa uyum sağlıyor. Otomatik ayarlanabilir tasarım sayesinde yüzüğü farklı bir parmağınıza takmak veya başkasın vermek istediğinizde de sorun olmayacak. Oura ve Samsung gibi markaların yüzükleri yarım ölçü sunmuyor. Bu nedenle kullanıcılara yüzüğü daha büyük seçmeleri tavsiye ediliyor. Parmağın şişmesi gibi sıkça yaşanan sorunlar da görmezden geliniyor. Xiaomi, bu sorunları çözecek gibi görünüyor.
Bu tasarım, Xiaomi’nin tek bir yüzük ölçüsü yapmasına, böylece üretim maliyetlerini düşürmesine de olanak tanıyabilir. Patent, tasarımın yanı sıra yüzüğün cihazlarla iletişim ve sağlık takibi için güncel bağlantı, sensörleri desteklediğini gösteriyor. İlginç bir detay olarak, yüzük bağlı telefonun kamerasını kontrol etmek için kullanılabiliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.