Xiaomi'nin akıllı yüzüğü her parmağa uyum sağlayacak

Tam Boyutta Gör Galaxy Ring, Oura ve diğer akıllı yüzüklerde doğru ölçüyü bulmak zor olabiliyor. Boyutlandırma kitindeki farklı ölçüleri denemeniz gerekiyor. Marka parmağınıza uyanı gönderiyor. Yüzüğü başka bir parmağınıza takmak veya başkasına vermek istediğinizde bir sorun oluşturuyor. Xiaomi Smart Ring, otomatik ayarlanabilir tasarımıyla bunu çözebilir.

Samsung Galaxy Ring, Türkiye’ye geliyor 1 hf. önce eklendi

Xiaomi Smart Ring, otomatik ayarlanabilir tasarıma sahip olacak

Çin Ulusal Fikri Mülkiyet İdaresi (CNIPA) patenti, Xiaomi’nin yüzüğün iç tarafında bir tür elastik bileşen (PVC veya kauçuk bir malzeme) ve bir yay mekanizması kullandığını gösteriyor. Bu tasarım, yüzüğün boyutunu otomatik olarak ayarlamasına izin veriyor. Yani parmak ölçünüz ne olursa olsun Xiaomi akıllı yüzüğü, parmağa uyum sağlıyor. Otomatik ayarlanabilir tasarım sayesinde yüzüğü farklı bir parmağınıza takmak veya başkasın vermek istediğinizde de sorun olmayacak. Oura ve Samsung gibi markaların yüzükleri yarım ölçü sunmuyor. Bu nedenle kullanıcılara yüzüğü daha büyük seçmeleri tavsiye ediliyor. Parmağın şişmesi gibi sıkça yaşanan sorunlar da görmezden geliniyor. Xiaomi, bu sorunları çözecek gibi görünüyor.

Bu tasarım, Xiaomi’nin tek bir yüzük ölçüsü yapmasına, böylece üretim maliyetlerini düşürmesine de olanak tanıyabilir. Patent, tasarımın yanı sıra yüzüğün cihazlarla iletişim ve sağlık takibi için güncel bağlantı, sensörleri desteklediğini gösteriyor. İlginç bir detay olarak, yüzük bağlı telefonun kamerasını kontrol etmek için kullanılabiliyor.

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Xiaomi Smart Ring akıllı yüzük, eşsiz tasarımla geliyor