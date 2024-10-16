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    Xiaomi'nin akıllı yüzüğü her parmağa uyum sağlayacak

    CNIPA patenti, Xiaomi'nin yeni akıllı yüzüğünün her parmağa uyacak özel bir tasarımla geleceğini gösteriyor. Ayrıca Xiaomi Smart Ring'in tasarım ve özelliklerine ilişkin birçok bilgi veriyor.
    yeni xiaomi smart ring akıllı yüzük tasarım & özellikler Tam Boyutta Gör
    Galaxy Ring, Oura ve diğer akıllı yüzüklerde doğru ölçüyü bulmak zor olabiliyor. Boyutlandırma kitindeki farklı ölçüleri denemeniz gerekiyor. Marka parmağınıza uyanı gönderiyor. Yüzüğü başka bir parmağınıza takmak veya başkasına vermek istediğinizde bir sorun oluşturuyor. Xiaomi Smart Ring, otomatik ayarlanabilir tasarımıyla bunu çözebilir.

    Xiaomi Smart Ring, otomatik ayarlanabilir tasarıma sahip olacak

    Çin Ulusal Fikri Mülkiyet İdaresi (CNIPA) patenti, Xiaomi’nin yüzüğün iç tarafında bir tür elastik bileşen (PVC veya kauçuk bir malzeme) ve bir yay mekanizması kullandığını gösteriyor. Bu tasarım, yüzüğün boyutunu otomatik olarak ayarlamasına izin veriyor. Yani parmak ölçünüz ne olursa olsun Xiaomi akıllı yüzüğü, parmağa uyum sağlıyor. Otomatik ayarlanabilir tasarım sayesinde yüzüğü farklı bir parmağınıza takmak veya başkasın vermek istediğinizde de sorun olmayacak. Oura ve Samsung gibi markaların yüzükleri yarım ölçü sunmuyor. Bu nedenle kullanıcılara yüzüğü daha büyük seçmeleri tavsiye ediliyor. Parmağın şişmesi gibi sıkça yaşanan sorunlar da görmezden geliniyor. Xiaomi, bu sorunları çözecek gibi görünüyor.

    Bu tasarım, Xiaomi’nin tek bir yüzük ölçüsü yapmasına, böylece üretim maliyetlerini düşürmesine de olanak tanıyabilir. Patent, tasarımın yanı sıra yüzüğün cihazlarla iletişim ve sağlık takibi için güncel bağlantı, sensörleri desteklediğini gösteriyor. İlginç bir detay olarak, yüzük bağlı telefonun kamerasını kontrol etmek için kullanılabiliyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 3 hafta önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 3 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 1 ay önce

    çöp

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    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 yıl önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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