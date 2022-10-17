Chromecast with Google TV Android 12 güncellemesine kavuştu

Tam Boyutta Gör Monitörleri ve standart televizyonlarını Android TV işletim sistemi ile akıllı hale getirmek için tasarlanan Chromecast with Google TV, sonunda yeni güncellemesine kavuştu. 2020 yılında tanıtılan cihaz, Android TV 10 işletim sistemi ile çıkış yapmıştı. Aylardır yazılım güncellemesi almayan cihaz, sonunda beklenen güncellemesine kavuştu.

Yeni Playstation 5 ve Xbox Series konsolları oldukça yakın 18 sa. önce eklendi

Android TV 12 birçok yenilik ile geliyor

722MB boyuta sahip güncelleme, sistemin işletim sistemini Android TV 10’dan Android TV 12’ye çıkartıyor. Android 12’in gelişmiş güvenlik özelliklerini de beraberinde getiren güncellemenin sürüm notlarını aşağıda bulabilirsiniz.

Android TV işletim sistemi 10’dan 12’ye yükseltildi

HDR formatını ve surround ses kontrolleri için ek kullanıcı ayarları

İçerik ile eşleşen kare hızı yenileme hızları arasında geçiş yapmanızı sağlar

Arttırılmış güvenlik ve gizlilik

Tüm uygulamalarda geçerli kamera/mikrofon erişim ayarları

Android güvenlik yaması Temmuz 2022’ye güncellendi

Diğer hata düzeltmeleri ve performans iyileştirmeleri

Geçtiğimiz haftalarda Chromecast with Google TV HD modelini tanıtan firma, HD modelinde kullandığı Android 12 işletim sistemini, 4K modeli için de yayınlamış oldu. Güncelleme, yakında küresel olarak kullanıma açılacaktır.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Ev Elektroniği

Televizyonlar Haberleri

Chromecast with Google TV 4K için Android 12 yayınlandı