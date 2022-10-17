Chromecast with Google TV Android 12 güncellemesine kavuştu

Android TV 12 birçok yenilik ile geliyor
722MB boyuta sahip güncelleme, sistemin işletim sistemini Android TV 10’dan Android TV 12’ye çıkartıyor. Android 12’in gelişmiş güvenlik özelliklerini de beraberinde getiren güncellemenin sürüm notlarını aşağıda bulabilirsiniz.
- Android TV işletim sistemi 10’dan 12’ye yükseltildi
- HDR formatını ve surround ses kontrolleri için ek kullanıcı ayarları
- İçerik ile eşleşen kare hızı yenileme hızları arasında geçiş yapmanızı sağlar
- Arttırılmış güvenlik ve gizlilik
- Tüm uygulamalarda geçerli kamera/mikrofon erişim ayarları
- Android güvenlik yaması Temmuz 2022’ye güncellendi
- Diğer hata düzeltmeleri ve performans iyileştirmeleri
Geçtiğimiz haftalarda Chromecast with Google TV HD modelini tanıtan firma, HD modelinde kullandığı Android 12 işletim sistemini, 4K modeli için de yayınlamış oldu. Güncelleme, yakında küresel olarak kullanıma açılacaktır.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
https://www.btcminer.gold/20944719 BTCMiner, Bedava ve yatırımsız BTC
şu araba için ölmeye hazırım