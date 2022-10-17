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    Chromecast with Google TV Android 12 güncellemesine kavuştu

    Google’ın sevilen akıllı ev ürünü Chromecast with Google TV (4K), sonunda Android 12 güncellemesine kavuştu. Yeni güncelleme, birçok yeniliği beraberinde getiriyor.
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    Chromecast with Google TV 4K için Android 12 yayınlandı Tam Boyutta Gör
    Monitörleri ve standart televizyonlarını Android TV işletim sistemi ile akıllı hale getirmek için tasarlanan Chromecast with Google TV, sonunda yeni güncellemesine kavuştu. 2020 yılında tanıtılan cihaz, Android TV 10 işletim sistemi ile çıkış yapmıştı. Aylardır yazılım güncellemesi almayan cihaz, sonunda beklenen güncellemesine kavuştu.

    Android TV 12 birçok yenilik ile geliyor

    722MB boyuta sahip güncelleme, sistemin işletim sistemini Android TV 10’dan Android TV 12’ye çıkartıyor. Android 12’in gelişmiş güvenlik özelliklerini de beraberinde getiren güncellemenin sürüm notlarını aşağıda bulabilirsiniz.

    • Android TV işletim sistemi 10’dan 12’ye yükseltildi
    • HDR formatını ve surround ses kontrolleri için ek kullanıcı ayarları
    • İçerik ile eşleşen kare hızı yenileme hızları arasında geçiş yapmanızı sağlar
    • Arttırılmış güvenlik ve gizlilik
    • Tüm uygulamalarda geçerli kamera/mikrofon erişim ayarları
    • Android güvenlik yaması Temmuz 2022’ye güncellendi
    • Diğer hata düzeltmeleri ve performans iyileştirmeleri

    Geçtiğimiz haftalarda Chromecast with Google TV HD modelini tanıtan firma, HD modelinde kullandığı Android 12 işletim sistemini, 4K modeli için de yayınlamış oldu. Güncelleme, yakında küresel olarak kullanıma açılacaktır. 

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    slamdunk393 3 gün önce

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