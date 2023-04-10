Foxconn’un ardından Apple’a çip üreten TSMC gelirleri de düştü

Tam Boyutta Gör Apple'ın kendi kazançlarını aylık yerine üç ayda bir bildirmesi nedeniyle analistler firmanın nasıl bir performans sergilediğini görmek için Foxconn ve TSMC gibi büyük Apple tedarikçilerinden gelen aylık raporları göz önüne alıyor. Bu bağlamda Foxconn’un ardından Apple’a çip üreten TSMC’nin gelirlerindeki düşüş dikkat çekici.

Foxconn ve TSMC’de yaşanan gelir düşüşlerinin doğrudan Apple’a bağlam çok doğru değil ancak her iki şirketin en büyük müşterisinin Apple olduğunu düşündüğümüzde düşen satışlarının en azından bir kısmının Apple ürünlerine olan talebin yıldan yıla azalmasıyla ilişkili olabileceğini söyleyebiliriz.

4 yıl sonar ilk düşüş

Bu bağlamda iPhone montajcısı Foxconn geçen hafta Mart ayında yıllık bazda yüzde 21'lik bir gelir düşüşü yaşadığını bildirdi. Ve şimdi bugün Apple çip üreticisi TSMC, gelirinin aynı dönemde yüzde 15 düştüğünü duyurdu. TSMC, Mart ayı gelirlerinin 4,78 milyar dolar olduğunu aktarırken birinci çeyrek gelirlerinin ise yüzde 3,6 artış ile 16,73 milyar dolara ulaştığını aktardı. Mart ayında yaşanan yüzde 15’lik düşüş ise firma için dört yıl sonraki ilk düşüş anlamına geliyor.

Tam Boyutta Gör Foxconn gibi TSMC de işlerin düzelmeden önce kötüye gitmesini bekliyor. Şirket, gelir düşüşünün yılın ikinci yarısında toparlanmadan önce mevcut çeyrekte devam etmesinin beklendiğini söylüyor. Bununla birlikte, bu çeyrekteki negatif büyümenin daha küçük olacağının da altı çiziliyor. TSMC’deki talebin azalmasından faiz artışları, yüksek enflasyon ve bankacılık krizi sorumlu tutuluyor. Bunların hepsi tüketicilerin gelecekteki finansal istikrarları konusunda endişeli hissetmelerine ve yeni iPhone'lar gibi isteğe bağlı ürünlere para harcamaya daha az istekli olmalarına katkıda bulunuyor.

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Foxconn’un ardından TSMC gelirleri de düştü