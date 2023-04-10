Foxconn’un ardından Apple’a çip üreten TSMC gelirleri de düştü

Foxconn ve TSMC’de yaşanan gelir düşüşlerinin doğrudan Apple’a bağlam çok doğru değil ancak her iki şirketin en büyük müşterisinin Apple olduğunu düşündüğümüzde düşen satışlarının en azından bir kısmının Apple ürünlerine olan talebin yıldan yıla azalmasıyla ilişkili olabileceğini söyleyebiliriz.
4 yıl sonar ilk düşüş
Bu bağlamda iPhone montajcısı Foxconn geçen hafta Mart ayında yıllık bazda yüzde 21'lik bir gelir düşüşü yaşadığını bildirdi. Ve şimdi bugün Apple çip üreticisi TSMC, gelirinin aynı dönemde yüzde 15 düştüğünü duyurdu. TSMC, Mart ayı gelirlerinin 4,78 milyar dolar olduğunu aktarırken birinci çeyrek gelirlerinin ise yüzde 3,6 artış ile 16,73 milyar dolara ulaştığını aktardı. Mart ayında yaşanan yüzde 15’lik düşüş ise firma için dört yıl sonraki ilk düşüş anlamına geliyor.
[resim] hız testi mükemmel görünüyor.
tek füze az demiş birisi... prototip test ediliyor... habersiz gibi...
tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl
bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı