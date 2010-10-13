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Foxconn'dan Apple, Nokia gibi firmalara zam mı geliyor ?

8 yıl
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Cep Telefonu Diğer
Shady
Haber Editörü
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Dünyanın en büyük elektronik bileşen üreticilerinin başında gelen Foxconn, 4.çeyrek karını arttırabilmek için fiyatları mı yükseltecek ?

Citibank analistlerinden Chang Kaiwei, Tayvan'ın ekonomi gazetelerinden Commercial Times'a yaptığı açıklamada Foxconn'un da ana kuruluşu olan Hon Hai'nin 4.çeyrekteki karını arttırabilmek için cihazların üretimi için Apple, Sony Ericsson, Nokia ve Microsoft'dan aldığı ücretleri yukarı çekeceğini belirtti. Ancak Kaiwei, Hon Hai'nin yapacağı fiyat arttırımının ne oranda olacağıyla ilgiliyse herhangi bir bilgi vermedi.

Bilindiği gibi Hon Hai, özellikle Foxconn; birçok teknoloji firmasının kullanıcılarına sunduğu cihazın üretimini gerçekleştiriyor. Örnek vermek gerekirse; Foxconn'un kurucusu Terry Gou, BusinessWeek'e verdiği röportajda, dakikada 90 tane iPhone 4 ürettiklerini dile getirmişti.


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OverClocK1ng 8 yıl
Evet ben de öyle düşünmüştüm. Keşke burada yapacaüı fiyat arttırımını işçilerin maaşlarına zam olarak verseler. %9 yerine %20 bile verseler yine iyi olurdu. Bir de vereceğiz dediği paraları bile vermiyordu. Bari onları verseydi.
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Batuist 8 yıl
saniyede birden fazla iphone üretiyorlar yani.. harika.. yalnız çalışanlarının intiharlarıyla daha ünlü foxcan.. tüm bu şirketlere yaptığı ürünlerden ziyade bu intiharlarla daha meşhur.. sebepleride malum.. o yüzden bu firmaya çok sıcak bakmıyorum ve şu haldeyken bile karını artırmayı düşünmesi daha bir antipati duymama sebep oluyor.. Heleki son dönemde intihar olayları ile gündeme geldikten sonra çalışanlarına %30 zam sözü verip bunu %9 yapınca hepten soğumuştum...
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bilgehankalkan 8 yıl
Apple'nin fiyatları müşterilere yansıtacağını sanmıyorum. Eğer büyük bir artış olursa 5. nesillerde fiyat artışı olur ve bu belki de iPhone'nin satış gerilemesine başlangıcına sebep olur.
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