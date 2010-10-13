Foxconn'dan Apple, Nokia gibi firmalara zam mı geliyor ?

Dünyanın en büyük elektronik bileşen üreticilerinin başında gelen Foxconn, 4.çeyrek karını arttırabilmek için fiyatları mı yükseltecek ?

Citibank analistlerinden Chang Kaiwei, Tayvan'ın ekonomi gazetelerinden Commercial Times'a yaptığı açıklamada Foxconn'un da ana kuruluşu olan Hon Hai'nin 4.çeyrekteki karını arttırabilmek için cihazların üretimi için Apple, Sony Ericsson, Nokia ve Microsoft'dan aldığı ücretleri yukarı çekeceğini belirtti. Ancak Kaiwei, Hon Hai'nin yapacağı fiyat arttırımının ne oranda olacağıyla ilgiliyse herhangi bir bilgi vermedi.

Bilindiği gibi Hon Hai, özellikle Foxconn; birçok teknoloji firmasının kullanıcılarına sunduğu cihazın üretimini gerçekleştiriyor. Örnek vermek gerekirse; Foxconn'un kurucusu Terry Gou, BusinessWeek'e verdiği röportajda, dakikada 90 tane iPhone 4 ürettiklerini dile getirmişti.