    Bu modüler araç, hem havada hem de karada hareket edebiliyor

    Çin Havacılık ve Uzay Bilim ve Teknolojisi Kurumu tarafından geliştirilen elektrikli dikey kalkış ve iniş yapabilen (eVTOL) modüler hava aracı, ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. 

    Bu modüler araç, hem havada hem de karada hareket edebiliyor Tam Boyutta Gör
    Son dönemde elektrikli hava araçlarına olan ilgi hızla artıyor. Çin'de geliştirilen bu prototip ise, hem havada hem karada hareket etme kabiliyetiyle diğerlerinden ayrılıyor. Çin Havacılık ve Uzay Bilim ve Teknolojisi Kurumu (CASC) tarafından geliştirilen elektrikli dikey kalkış ve iniş yapabilen (eVTOL) modüler hava aracı, ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. 

    Üç parçalı modüler tasarım

    Bu modüler araç, hem havada hem de karada hareket edebiliyor Tam Boyutta Gör
    Araç, kanatlar, merkezi bir kabin ve bir şasi olmak üzere üç ana bileşenden oluşuyor. Bu yapı sayesinde sistem, bir “hava modülü” ve bir “kara modülü” şeklinde çalışabiliyor. Uçuş testi sırasında, hava modülü 3.000 metrenin altındaki irtifalarda 150 km/s'e varan hızlarda iki yolcu taşıdı. Tamamen elektrikli, akıllı, kablo kontrollü bir şasiye dayanan kara modülü ise 300 kilometreyi aşan bir sürüş menzili sunuyor.
    Bu modüler araç, hem havada hem de karada hareket edebiliyor Tam Boyutta Gör
    Modüler tasarım, hava ve kara modüllerinin otomatik olarak hizalanmasını ve gerektiğinde ayrılmasını sağlayan programlanabilir bir bağlantı mekanizmasına sahip. Geliştiriciler, bu sistem sayesinde farklı kabin tipleri, çeşitli şasi seçenekleri ve farklı kanat konfigürasyonlarıyla farklı görev ihtiyaçlarına uyum sağlanabileceğini ifade ediyor. Potansiyel kullanım alanları arasında kentsel ulaşım, lojistik ve acil durum müdahaleleri yer alıyor.

    Gerçekleştirilen ilk uçuşta kontrollü dikey kalkış, ileri uçuş stabilitesi ve hava ile kara modları arasındaki geçiş gibi temel performans kriterleri doğrulandı. Operasyonel kullanıma geçilmeden önce ise ek uçuş testleri ve yasal sertifikasyon süreçlerinin tamamlanması gerekiyor.

    Bu proje, Xpeng’in X2 ve “Land Aircraft Carrier” gibi modüler uçan araç projeleriyle kavramsal benzerlikler taşıyor. Xpeng’in X2 modeli 2023 yılında mürettebatlı test uçuşları gerçekleştirmiş ve Çin’de nehir ve göl geçişleri yapmıştı. Her iki platform da elektrikli uçuş ile kara mobilitesini birleştiriyor, ancak Xpeng’in çalışmaları ticari elektrikli araç kökenliyken, CASC’ın projesi devlet öncülüğünde ve henüz gösterim aşamasında bulunuyor. Ayrıca CASC tasarımında modüller fiziksel olarak ayrılabilirken, Xpeng’in çözümünde eVTOL aracı daha büyük bir elektrikli araç şasisinin içinde taşınıyor.

    Dünyanın en hızlı koşan insansı robotu: Bolt

