Bu modüler araç, hem havada hem de karada hareket edebiliyor

Gerçekleştirilen ilk uçuşta kontrollü dikey kalkış, ileri uçuş stabilitesi ve hava ile kara modları arasındaki geçiş gibi temel performans kriterleri doğrulandı. Operasyonel kullanıma geçilmeden önce ise ek uçuş testleri ve yasal sertifikasyon süreçlerinin tamamlanması gerekiyor.
Bu proje, Xpeng’in X2 ve “Land Aircraft Carrier” gibi modüler uçan araç projeleriyle kavramsal benzerlikler taşıyor. Xpeng’in X2 modeli 2023 yılında mürettebatlı test uçuşları gerçekleştirmiş ve Çin’de nehir ve göl geçişleri yapmıştı. Her iki platform da elektrikli uçuş ile kara mobilitesini birleştiriyor, ancak Xpeng’in çalışmaları ticari elektrikli araç kökenliyken, CASC’ın projesi devlet öncülüğünde ve henüz gösterim aşamasında bulunuyor. Ayrıca CASC tasarımında modüller fiziksel olarak ayrılabilirken, Xpeng’in çözümünde eVTOL aracı daha büyük bir elektrikli araç şasisinin içinde taşınıyor.