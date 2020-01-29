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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Fren sistemleri üreticisi WABCO, Sakarya'da fabrika kuruyor

    WABCO, Sakarya’daki fabrikasında üreteceği fren körüğü, hidrolik fren, kampanalı fren, krank mili ve kompresör gibi ürünlerin büyük bir bölümünü yurt dışına ihraç edecek.
    3 sa.
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Fren sistemleri üreticisi WABCO, Sakarya'da fabrika kuruyor
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    150 yılı aşkın süredir otomotiv yan sanayinde faaliyet gösteren WABCO’nun (Westinghouse Air Brake Company) Sakarya’da kuracağı fabrikanın temelleri bugün atıldı. Fabrikanın temel atma töreni, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın katılımıyla 1. Organize Sanayi Bölgesi’nde gerçekleştirildi.

    1982 yılında Türkiye operasyonlarına başlayan WABCO, otomotiv yan sanayimizden parça tedarik edip nihai ürünü yurt dışındaki fabrikalarda üretiyordu. Geçtiğimiz yıllarda operasyonlarına doğrudan yatırımla devam etme kararı alan dev şirket, 100 milyon TL’lik yatırımla İstanbul’da lojistik ve dağıtım merkezi kurmuştu. Şimdi ise Sakarya’da kuracağı fabrika ile nihai ürünleri de Türkiye’de üretmeye hazırlanıyor.

    20 milyon dolarlık yatırımla hayata geçirilen WABCO Sakarya Fabrikası’nda 600 kişinin istihdam edilmesi planlanıyor. Ülkemize yıllık 100 milyon dolar ihracat geliri sağlayacağı söylenen fabrikanın 8 bin metrekarelik ilk kısmı Ağustos ayında tamamlanacak. Bu kısımda fren körüğü, hidrolik fren ve kompresörler için krank mili üretilecek. İnşaatına daha sonra başlanacak ikinci kısımda ise kompresör üretimi yapılacak.

    WABCO, Sakarya’daki fabrikada üreteceği fren körüğü, hidrolik fren, kampanalı fren, krank mili ve kompresör gibi ürünleri iç pazara sunmanın yanı sıra üretimin büyük bir bölümünü Avrupa ülkeleri başta olmak üzere tüm dünyada çalıştığı otomobil ve ticari araç üreticilerine ihraç edecek.



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