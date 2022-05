Netflix'ten kötü haber: Friends platformdan ayrılıyor

Tam Boyutta Gör

Bildiğiniz üzere Netflix'e her ay yeni yapımlar ekleniyor ve anlaşması biten üçüncü aprti yapımlar kaldırılıyor. Geçtiğimiz saatlerde de popüler bir yapımdan kötü haber geldi.

Friends Kaldırılıyor

Geçtiğimiz günlerde Netflix üyelerine bir mail gönderildi ve Friends'in bu ay sonunda paltformdan kaldırılacağı açıklandı. Daha öncesinde açıklanan listede Friends bulunmuyordu, bu yüzden biraz sürpriz oldu diyebiliriz. Friends'i Netflix'te izleyebileceğiniz son tarih 30 Mayıs 2022.

TRT’den Netflix’e rakip 10 sa. önce eklendi

Bu ay içerisinde Netflix'ten birkaç farklı Warner Bros yapımı ayrılıyor. Bu da HBO Max'in yakın zamanda geleceğine işaret ediyor olabilir. Bu yıl içerisinde geleceğini biliyoruz ancak hala net bir tarih açıklanmış değil. Umuyoruz ki Game of Thrones dizisi House of The Dragon'dan önce gelir diziyi rahatça izleyebiliriz.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.