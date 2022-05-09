Netflix'ten kötü haber: Friends platformdan ayrılıyor

Bildiğiniz üzere Netflix'e her ay yeni yapımlar ekleniyor ve anlaşması biten üçüncü aprti yapımlar kaldırılıyor. Geçtiğimiz saatlerde de popüler bir yapımdan kötü haber geldi.
Friends Kaldırılıyor
Geçtiğimiz günlerde Netflix üyelerine bir mail gönderildi ve Friends'in bu ay sonunda paltformdan kaldırılacağı açıklandı. Daha öncesinde açıklanan listede Friends bulunmuyordu, bu yüzden biraz sürpriz oldu diyebiliriz. Friends'i Netflix'te izleyebileceğiniz son tarih 30 Mayıs 2022.
Bu ay içerisinde Netflix'ten birkaç farklı Warner Bros yapımı ayrılıyor. Bu da HBO Max'in yakın zamanda geleceğine işaret ediyor olabilir. Bu yıl içerisinde geleceğini biliyoruz ancak hala net bir tarih açıklanmış değil. Umuyoruz ki Game of Thrones dizisi House of The Dragon'dan önce gelir diziyi rahatça izleyebiliriz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
110 Kişi Okuyor (59 Üye, 51 Misafir) 17 Masaüstü 93 Mobil
GENEL İSTATİSTİKLER
1380 kez okundu.
10 kişi, toplam 10 yorum yazdı.
HABERİN ETİKETLERİ
netflix, friends ve