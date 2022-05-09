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    Netflix'ten kötü haber: Friends platformdan ayrılıyor

    Dünyanın en popüler dizilerinden birisi olan Friends, Netflix'ten ayrılıyor. Geçtiğimiz saatlerde yapılan duyuruya göre Friends bu ay sonunda Netflix'ten kaldırılacak.
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    Friends Netflix'ten ayrılıyor
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    Bildiğiniz üzere Netflix'e her ay yeni yapımlar ekleniyor ve anlaşması biten üçüncü aprti yapımlar kaldırılıyor. Geçtiğimiz saatlerde de popüler bir yapımdan kötü haber geldi.

    Friends Kaldırılıyor

    Geçtiğimiz günlerde Netflix üyelerine bir mail gönderildi ve Friends'in bu ay sonunda paltformdan kaldırılacağı açıklandı. Daha öncesinde açıklanan listede Friends bulunmuyordu, bu yüzden biraz sürpriz oldu diyebiliriz. Friends'i Netflix'te izleyebileceğiniz son tarih 30 Mayıs 2022.

    Bu ay içerisinde Netflix'ten birkaç farklı Warner Bros yapımı ayrılıyor. Bu da HBO Max'in yakın zamanda geleceğine işaret ediyor olabilir. Bu yıl içerisinde geleceğini biliyoruz ancak hala net bir tarih açıklanmış değil. Umuyoruz ki Game of Thrones dizisi House of The Dragon'dan önce gelir diziyi rahatça izleyebiliriz.

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    GÖKDENİZ'den hedefe tam isabet

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    Bloodin 6 saat önce

    Aynı Gökdeniz Karadeniz gibi attığını vuruyor :)

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    daysleeperxp 1 gün önce

    Sınıra lazım bundan

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    MaDMaxiBo 3 gün önce

    Yüksek hızlı hedefi otonom vurması iyi gelişme.

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