Merakla beklenen yeni Fantastic Four filminden ilk fragman yayınlandı

Tam Boyutta Gör Marvel'ın Disney-Fox anlaşmasıyla haklarını geri aldığı Fantastik Dörtlü, nihayet Marvel Sinematik Evreni'ne dâhil oluyor. Fox anlaşmasının tamamlandığı 2019 yılından beri beklenen yeni Fantastic Four filmi bu yıl sinemaseverlerle buluşacak. Vizyon tarihi yaklaşan film için tanıtım çalışmalarına başlayan Marvel, bugün filmden ilk fragmanı yayınladı.

The Fantastic Four: First Steps adını taşıyan filmde Mr. Fantastic'i Pedro Pascal (The Mandalorian, The Last of Us), Sue Storm'u Vanessa Kirby (Napoleon, Mission: Impossible 7), Johnny Storm'u Joseph Quinn (Stranger Things), The Thing karakterini ise Ebon Moss-Bachrach (The Bear) canlandırıyor.

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The Fantastic Four: First Steps, 2 Mayıs'ta Gösterime Girecek

Oyuncu kadrosunda onlara Ralph Ineson, Julia Garner, Paul Walter Hauser, John Malkovich, Natasha Lyonne ve Sarah Niles eşlik ediyor. Ineson, Marvel çizgi-romanlarının önemli kötülerinden olan Galactus'u canlandırıyor. Julia Garner ise bir diğer popüler Marvel kahramanı olan Silver Surfer'a hayat veriyor.

Matt Shankman (WandaVision)'ın yönettiği The Fantastic Four: First Steps, her ne kadar Marvel Sinematik Evreni'nin parçası olsa da aslında paralel bir evrende yaşananları anlatıyor. 1960'larda geçen hikâyede Fantastik Dörtlü, Galactus adlı büyük bir tehlikenin Dünya'ya yaklaşmakta olduğunu öğreniyor. Film 1960'larda geçiyor olsa da bu paralel evrende o yıllarda gelişmiş teknolojiler de bulunuyor. Bu yönüyle First Steps, retro-füturistik bir estetiğe sahip olacak.

Merakla beklenen yeni Fantastik Dörtlü filmi, 2 Mayıs'ta dünya genelinde gösterime girecek.

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Yeni Fantastic Four filminden beklenen fragman geldi