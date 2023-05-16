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    Avatar: The Way of Water filminin Disney Plus'a ekleneceği tarih açıklandı

    Avatar filminin devamı Avatar: Suyun Yolu filminin Disney Plus platformuna ne zaman ekleneceği duyuruldu. Avatar: The Way of Water 7 Haziran'da Disney Plus'a eklenecek.
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    Avatar 2 Suyun Yolu filmi Disney'e ne zaman gelecek? Tam Boyutta Gör
    Yıllardır beklenen ve pandemi nedeniyle gecikmeli olarak 26 Aralık 2022’de vizyona giren Avatar: The Way of Water (Avatar: Suyun Yolu) filmi Disney Plus platformuna ekleniyor. Disney+ Türkiye, Avatar: Suyun Yolu filminin yayın tarihini açıkladı.

    Avatar: Suyun Yolu filmi ne zaman Disney Plus’a eklenecek? 🎥

    Avatar: The Way of Water filmi 7 Haziran 2023 tarihinde Disney Plus platformuna eklenecek.

    Türkiye’deki kullanıcılar aboneliklerine ek bir ücret ödemeden Avatar’ın yeni filmini 4K çözünürlüğünde seyredebilecek. Filmin kamera arkası sahnelerinin yer aldığı ve film ekibinin röportajlarının yer aldığı özel bir içerik de 7 Haziran 2023 tarihinde Disney+’ta gösterime girecek.

    Pandemi sonrasının en çok izlenen yabancı filmi

    Avatar: The Way of Water, Türkiye’de 2.672.081 milyon gişe gösterimiyle Covid-19 pandemisi başlangıcından itibaren en çok izlenen yabancı sinema filmi unvanını elde etti. Ayrıca dünya genelinde 2,32 milyar dolar hasılat ile tüm zamanların en çok hasılat elde eden üçüncü filmi oldu.

    Avatar: Suyun Yolu konusu 🎞️

    Avatar filminin devamı olarak 13 yıl sonra gösterime giren James Cameron imzalı Avatar: Suyun Yolu, Pandora gezegeninde Na'vi halkına dahil olup Neytiri ile bir aile kuran Jake Sully'nin, tanıdık bir düşmanın yeniden gezegenlerine tehdit oluşturması sonrası Na'vi halkıyla birlikte verdiği mücadeleyi konu ediniyor.

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    Yengeç modunda park: Hyundai e-Corner

    M
    madmax59 23 saat önce

    zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler

    V
    versamaxx 4 gün önce

    Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.

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    E_Y_B_H_P_T 6 gün önce

    Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.

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