Avatar: The Way of Water filminin Disney Plus'a ekleneceği tarih açıklandı

Tam Boyutta Gör Yıllardır beklenen ve pandemi nedeniyle gecikmeli olarak 26 Aralık 2022’de vizyona giren Avatar: The Way of Water (Avatar: Suyun Yolu) filmi Disney Plus platformuna ekleniyor. Disney+ Türkiye, Avatar: Suyun Yolu filminin yayın tarihini açıkladı.

Avatar: Suyun Yolu filmi ne zaman Disney Plus’a eklenecek? 🎥

Avatar: The Way of Water filmi 7 Haziran 2023 tarihinde Disney Plus platformuna eklenecek.

Türkiye’deki kullanıcılar aboneliklerine ek bir ücret ödemeden Avatar’ın yeni filmini 4K çözünürlüğünde seyredebilecek. Filmin kamera arkası sahnelerinin yer aldığı ve film ekibinin röportajlarının yer aldığı özel bir içerik de 7 Haziran 2023 tarihinde Disney+’ta gösterime girecek.

Pandemi sonrasının en çok izlenen yabancı filmi

Avatar: The Way of Water, Türkiye’de 2.672.081 milyon gişe gösterimiyle Covid-19 pandemisi başlangıcından itibaren en çok izlenen yabancı sinema filmi unvanını elde etti. Ayrıca dünya genelinde 2,32 milyar dolar hasılat ile tüm zamanların en çok hasılat elde eden üçüncü filmi oldu.

Avatar: Suyun Yolu konusu 🎞️

Avatar filminin devamı olarak 13 yıl sonra gösterime giren James Cameron imzalı Avatar: Suyun Yolu, Pandora gezegeninde Na'vi halkına dahil olup Neytiri ile bir aile kuran Jake Sully'nin, tanıdık bir düşmanın yeniden gezegenlerine tehdit oluşturması sonrası Na'vi halkıyla birlikte verdiği mücadeleyi konu ediniyor.

