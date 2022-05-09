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    TRT’nin Netflix alternatifi gelecek yıla yetişiyor

    TRT’nin Netflix karşısına çıkaracağı uluslararası içerik platformu için çalışmalar devam ediyor. Platformun en erken gelecek yıl itibariyle kullanıma sunulması bekleniyor. 
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    Netflix

    Netflix platformunun tüm dünyada izleme alışkanlığını değiştirdiğine ve yeni bir trendi başlattığına şüphe yok. Disney+, Exxen, Gain gibi yeni nesil platformlar ve kendisini yenileyen BluTV veya PuhuTV gibi platformlar bu trendin ürünü. 

    TRT’den Netflix’e alternatif

    Başta Netflix olmak üzere dijital platformların içerikleri belirli açılardan eleştiriliyor. Özellikle gelenek ve kültürlerden kopuk aykırı konular veya sahneler sosyal medyada sıkça tartışılıyor. TRT’nin bu açıdan biraz daha kültürümüze bağlı içerikler üreteceği dijital platform projesi bir süredir kulaktan kulağa dolaşıyordu. 

    TRT Genel Müdürü Prof. Dr. Mehmet Zahid Sobacı, Uluslararası Genç İletişimciler Forumu’nda yaptığı konuşmada Netflix’a alternatif uluslararası bir dijital platformun 2023 yılında hayata geçeceğini duyurdu. Ayrıca bir de gençlik platformu kurulacağını da belirtti. 

    Netflix’in bir televizyon kanalı olmadığı için orijinal içerikleri kendisi üretiyor ve kendisi kullanıyor. TRT ise çok kanallı bir platform ve zaten sayısız orijinal içeriği mevcut. TRT İzle platformunda bunlara ulaşmak mümkün. Alternatif içerik platformunun nasıl farklılaşacağı bu noktada önemli olacak. 
     

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    GÖKDENİZ'den hedefe tam isabet

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    daysleeperxp 1 gün önce

    Sınıra lazım bundan

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    MaDMaxiBo 2 gün önce

    Yüksek hızlı hedefi otonom vurması iyi gelişme.

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