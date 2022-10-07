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    FSP, PCIe 5.0 destekli ATX 3.0 güç kaynaklarını duyurdu

    Yeni nesil PCIe 5.0 destekli ATX 3.0 güç kaynakları (power supply) artık hayatımızın bir parçası olmaya başladı. Bu alanda FSP Group, yeni nesil güç kaynaklarını duyurarak karşımıza çıkıyor.
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    FSP, PCIe 5.0 destekli ATX 3.0 güç kaynaklarını duyurdu Tam Boyutta Gör
    FSP Group, yeni nesil standart olan PCIe 5.0 destekli ATX 3.0 güç kaynaklarının duyurusunu gerçekleştirdi. Güncellenen FSP güç kaynakları, Nvidia RTX 4000 serisi de dahil olmak üzere yeni nesil ekran kartlarının ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tasarlanmış durumda.

    Geleneksel güç kaynakları PCIe Gen 5.0 uyumlu ekran kartlarını besleyebilmek için 3×8 pin yani 16 pin adaptörlere ihtiyaç duyacaklar. Öte yandan PCIe 5.0 (12VHPWR) desteği sunan güç kaynakları 12+4 pinlik kablo ve konektör ile daha yüksek ve stabil güç akımı sağlayacak. FSP’nin belirttiğine göre duyurulan yeni güç kaynakları hız aşırtma senaryoları için de uygun.

    FSP yeni nesil güç kaynaklarını duyurdu

    FSP yeni nesil güç kaynaklarını duyurdu Tam Boyutta Gör
    Yeni ATX 3.0 güncellemesiyle donatılmış Hydro G PRO güç kaynakları, raflara ilk çıkanlar olacak. Ardından sırasıyla Hydro PTM PRO, Hydro GT PRO ve Hydro PTM X PRO güç kaynakları gelecek. Tüm güç kaynaklarının Gold ve Platinum ve 850W ila 1200W arası değişen varyantlara sahip olacak. Fiyatlar da 149 dolar ila 299 dolar arasında modele göre değişecek. Ek olarak, PCIe Gen 5 & V4.0 uyumluluğu ile tasarlanan SFX form faktörü DAGGER PRO serisi 850W ve 1000W güç kaynakları, FSP'nin yeni Hydro Ti PRO ATX 3.0 PSU'ları ile birlikte bu yılın 4. çeyreğinde piyasaya sürülecek. Yeni yeni Hydro Ti PRO serisi Titanium verimliliğine sahip ilk PCIe 5.0 destekli ATX 3.0 güç kaynağı olacak.
    FSP, PCIe 5.0 destekli ATX 3.0 güç kaynaklarını duyurdu Tam Boyutta Gör
    FSP ayrıca yenilenmiş güç kaynaklarını eski sürümlerden ayrıt edebilmemiz için ürünlerin ambalajlarını değiştirecek. Aynı zamanda güç kaynakları ve ambalajlar üzerinde yeni nesil PCIe 5.0 ve ATX 3.0 teknolojilerini gösteren etiketlere yer verilecek.
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    Luis Figo’dan yer çekimsiz futbol

    E
    Emirhan1978 3 gün önce

    Metaverse nedir anlamak için oyun projelerine bakın derim. Hepsi yüksek arttırılmış gerçeklik sağlıyor. Özellikle metaVmars projesini sevdim. inceleyin derim.

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