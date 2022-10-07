FSP, PCIe 5.0 destekli ATX 3.0 güç kaynaklarını duyurdu

Geleneksel güç kaynakları PCIe Gen 5.0 uyumlu ekran kartlarını besleyebilmek için 3×8 pin yani 16 pin adaptörlere ihtiyaç duyacaklar. Öte yandan PCIe 5.0 (12VHPWR) desteği sunan güç kaynakları 12+4 pinlik kablo ve konektör ile daha yüksek ve stabil güç akımı sağlayacak. FSP’nin belirttiğine göre duyurulan yeni güç kaynakları hız aşırtma senaryoları için de uygun.
FSP yeni nesil güç kaynaklarını duyurduBu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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