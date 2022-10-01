Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Nvidia, RTX 40 serisinin güç tüketimine açıklık getirdi: Önerilen güç gereksinimleri açıklandı

    Kullanıcılar, Nvidia’nın duyurduğu RTX 40 serisinin güç tüketimini ve dolayısıyla uygun güç kaynağını merak ediyordu. Firma ise bu soru işaretine açıklık getirerek kullanıcıları rahatlattı.
    Oy Ver

    Nvidia, RTX 40 serisinin güç tüketimine açıklık getirdi
    Tam Boyutta Gör

    Nvidia bir süre önce RTX 4090 ve RTX 4080 kartlarının bulunduğu RTX 40 serisi ekran kartlarını tanıtmıştı. Duyurulan kartların yeni ATX 3.0 uyumlu 12VHPWR kablosunu kullanacağını açıklayan Nvidia, kullanıcıların sorularıyla karşılaştı. Zira halihazırda güç kaynağı olan kullanıcıların yükseltme yapıp yapmamaları gerektiği havada asılı kalıyordu. Firma ise bu sis bulutunu bir FAQ sayfasında dağıttı.

    12VHPWR kablosu geleneksel 8 pinli PCIe güç kablosundan 4 kat daha fazla watt taşıyabiliyor ve 600W’a kadar bir güç akışı sağlayabiliyor. RTX 40 serisi kartlarda bu standart desteklense de önceki nesil güç kaynaklarının da desteği elbette bulunuyor. Dolayısıyla mevcut güç kaynağınızla birlikte RTX 4090 veya 4080’i adaptör yardımıyla kullanabilirsiniz. Nvidia kendi web sitesinde adaptörün kutuya dahil olduğunu da belirtiyor.

    Nvidia RTX 4090 ve RTX 4080 güç gereksinimlerine açıklık getirdi

    Nvidia, RTX 40 serisinin güç tüketimine açıklık getirdi
    Tam Boyutta Gör

    Nvidia, üç grafik kartının her biri için önerilen güç gereksinimlerini açıklayarak merakları giderdi. Açıklanan bilgilere göre 450W TGP'ye sahip olan GeForce RTX 4090 için en az 850W PSU öneriliyor. GeForce RTX 4080 12GB (285W) için 700W güç kaynağı gerektirirken GeForce RTX 4080 16GB (320W) için ise 750W güç kaynağı tavsiye ediliyor. Bu gereksinimleri karşılayan bir güç kaynağınız varsa RTX 40 serisi kartları kullanmamanız için bir sebep bulunmuyor.

    Nvidia, RTX 40 serisinin güç tüketimine açıklık getirdi
    Tam Boyutta Gör

    Dolayısıyla RTX 40 serisi kartlar için PSU bazından bir yükseltme yapma zorunluluğu bulunmamakta. Üretici firmalar (Asus, MSI vb) kartların kutu içeriğine 12VHPWR dönüştürücü ekleyeceklerdir, böylece eski PSU’ların da desteklenmesi sağlanacaktır.

    PCI-SIG: 12VHPWR dönüştürücüler sorun olabilir

    Nvidia, RTX 40 serisinin güç tüketimine açıklık getirdi
    Tam Boyutta Gör

    12VHPWR konektörü için sunulacak olan üçüncü parti veya üreticilerin sunacağı 12VHPWR dönüştürücüler beraberin risk faktörünü de getirebilir. PCI-SIG’in yayınladığı raporda bu adaptörlerin aşırı akım veya aşırı güç çekme tehlikesi içerebileceği belirtiliyordu. Ancak bu sorunun temelinde adaptörlerde/dönüştürücülerde kullanılan malzemenin kalitesine işaret ediliyor. Dolayısıyla güvenilir bir adaptörle sorun yaşanmayacaktır.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Ejder Yalçın'dan İngiltere'de gövde gösterisi

    Profil resmi
    anzubesti 2 gün önce

    zannersiniz askeri araç uzmanı.lan tarrak onların aklı senin kadar çalışmıyor mu

    Profil resmi
    Sarı Mucit 3 gün önce

    devasa üst penceresiyle dronlardan atılan bombalara karşı savunmasız Hatta pencere kapağını içe doğru eğimli koymuşlar; bomba düşerken kapağa çarpsa bile sekip içeri düşsün diye adeta tasarım hatası pencere üstüne kubbe gibi bir parça eklenmeli https://www.youtube.com/watch?v=cvRyT3upFAY&amp;feature=youtu.be

    B
    batar 4 gün önce

    Sahiplerinin yahudi olduğu şirketler den ne bekliyordunuz ki :) Kafirler için yaşasın cehennem.

    B
    batar 4 gün önce

    Bu kriz döneminde zenginler daha çok zengin fakirler daha çok fakirleşti ve adamlar hala , sevdikçe sevesim geliyor diyor.

    Profil resmi
    homebird 6 gün önce

    Düşman, topraklarına girip katliyam ve tecavüzlere başlayınca anlarsın "Gereksiz Makinelerin" gereğini.

    Profil resmi
    gecekorrr 6 gün önce

    gereksiz makineler insan öldürmekten başka ne işe yarıyor nefret ediyorum

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    2000 TL Altındaki Telefonlar
    TCL L7 5002H GREEN
    TCL L7 5002H GREEN
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000 TL Altındaki Laptoplar
    Acer Chromebook CB314
    Acer Chromebook CB314
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Ekstrem Seviye Sistem
    ATABERK DOGAN-LEGEND
    ATABERK DOGAN-LEGEND
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız