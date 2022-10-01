Nvidia, RTX 40 serisinin güç tüketimine açıklık getirdi: Önerilen güç gereksinimleri açıklandı

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Nvidia bir süre önce RTX 4090 ve RTX 4080 kartlarının bulunduğu RTX 40 serisi ekran kartlarını tanıtmıştı. Duyurulan kartların yeni ATX 3.0 uyumlu 12VHPWR kablosunu kullanacağını açıklayan Nvidia, kullanıcıların sorularıyla karşılaştı. Zira halihazırda güç kaynağı olan kullanıcıların yükseltme yapıp yapmamaları gerektiği havada asılı kalıyordu. Firma ise bu sis bulutunu bir FAQ sayfasında dağıttı.

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12VHPWR kablosu geleneksel 8 pinli PCIe güç kablosundan 4 kat daha fazla watt taşıyabiliyor ve 600W’a kadar bir güç akışı sağlayabiliyor. RTX 40 serisi kartlarda bu standart desteklense de önceki nesil güç kaynaklarının da desteği elbette bulunuyor. Dolayısıyla mevcut güç kaynağınızla birlikte RTX 4090 veya 4080’i adaptör yardımıyla kullanabilirsiniz. Nvidia kendi web sitesinde adaptörün kutuya dahil olduğunu da belirtiyor.

Nvidia RTX 4090 ve RTX 4080 güç gereksinimlerine açıklık getirdi

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Nvidia, üç grafik kartının her biri için önerilen güç gereksinimlerini açıklayarak merakları giderdi. Açıklanan bilgilere göre 450W TGP'ye sahip olan GeForce RTX 4090 için en az 850W PSU öneriliyor. GeForce RTX 4080 12GB (285W) için 700W güç kaynağı gerektirirken GeForce RTX 4080 16GB (320W) için ise 750W güç kaynağı tavsiye ediliyor. Bu gereksinimleri karşılayan bir güç kaynağınız varsa RTX 40 serisi kartları kullanmamanız için bir sebep bulunmuyor.

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Dolayısıyla RTX 40 serisi kartlar için PSU bazından bir yükseltme yapma zorunluluğu bulunmamakta. Üretici firmalar (Asus, MSI vb) kartların kutu içeriğine 12VHPWR dönüştürücü ekleyeceklerdir, böylece eski PSU’ların da desteklenmesi sağlanacaktır.

PCI-SIG: 12VHPWR dönüştürücüler sorun olabilir

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12VHPWR konektörü için sunulacak olan üçüncü parti veya üreticilerin sunacağı 12VHPWR dönüştürücüler beraberin risk faktörünü de getirebilir. PCI-SIG’in yayınladığı raporda bu adaptörlerin aşırı akım veya aşırı güç çekme tehlikesi içerebileceği belirtiliyordu. Ancak bu sorunun temelinde adaptörlerde/dönüştürücülerde kullanılan malzemenin kalitesine işaret ediliyor. Dolayısıyla güvenilir bir adaptörle sorun yaşanmayacaktır.

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Nvidia, RTX 40 serisinin güç tüketimine açıklık getirdi