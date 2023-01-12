FTX borsasının kayıp 5 milyar doları kurtarıldı

FTX borsası borçlarını ödeyecek mi?
Sayısız yatırımcıyı mağdur eden FTX borsası varlıkları adeta çar çur etti. Alameda Research için özel bir borç kanalı açan Sam-Bankman Fried toplamda 65 milyar dolarlık kredi verdi. Bu elbette yatırımcıya ait olan paralardı. Alameda bu paralarla pek çok projeyi destekledi ancak riskli yatırımlarla milyarlarca dolar da kaybetti.
Kayyum heyeti son açıklamasında borsanın 5 milyar dolarlık varlığını çeşitli cüzdan ve platformlardan geri aldıklarını belirtti. Bahamalar otoritelerinin elinde bulunan 400 milyon dolar ile birlikte toplamda 5.5 milyar dolarlık bir meblağ kurtarılmış oldu.
Halen müşterilerin ne kadar varlığının olduğu bilinmiyor ve hesaplanamıyor. Kaynaklar 5.5 milyar doların tüm borçları ödemeye yetmeyeceğini belirtiyor. Ayrıca bu varlıkların piyasaya sürülmesi pazarın da düşüşe girmesine neden olacak ve değer karşılığı da düşecek. 15 mart tarihine kadar kayyum heyeti incelemeleri sonuçlandırmak zorunda. Bunun yanında FTX global borsasının satışı veya yeniden yapılandırılması da gündemde.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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mavi niye yok ki
yav arkadaşlar cami yapsınlar cami..bizim camilere ihtiyacımız var..taksitlere değil..