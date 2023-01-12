Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    FTX borsasının kayıp 5 milyar doları kurtarıldı

    FTX borsasının yönetimini devralan kayyum heyeti toplamda 5 milyar dolar civarında bir varlığı kurtarmış durumda. Bu paranın müşterilere nasıl ödeneceği tartışılıyor.
    Oy Ver
    FTX Tam Boyutta Gör
    On milyar dolardan fazla borçla batan FTX borsası üzerine bir de siber saldırıya uğramış ve kalan varlıklar da buhar olmuştu. Borsaya atanan kayyumlar sadece 1 milyar doların kaldığını belirtirken bu hafta sevindirici bir haber geldi.

    FTX borsası borçlarını ödeyecek mi?

    Sayısız yatırımcıyı mağdur eden FTX borsası varlıkları adeta çar çur etti. Alameda Research için özel bir borç kanalı açan Sam-Bankman Fried toplamda 65 milyar dolarlık kredi verdi. Bu elbette yatırımcıya ait olan paralardı. Alameda bu paralarla pek çok projeyi destekledi ancak riskli yatırımlarla milyarlarca dolar da kaybetti.

    Kayyum heyeti son açıklamasında borsanın 5 milyar dolarlık varlığını çeşitli cüzdan ve platformlardan geri aldıklarını belirtti. Bahamalar otoritelerinin elinde bulunan 400 milyon dolar ile birlikte toplamda 5.5 milyar dolarlık bir meblağ kurtarılmış oldu.

    Halen müşterilerin ne kadar varlığının olduğu bilinmiyor ve hesaplanamıyor. Kaynaklar 5.5 milyar doların tüm borçları ödemeye yetmeyeceğini belirtiyor. Ayrıca bu varlıkların piyasaya sürülmesi pazarın da düşüşe girmesine neden olacak ve değer karşılığı da düşecek. 15 mart tarihine kadar kayyum heyeti incelemeleri sonuçlandırmak zorunda. Bunun yanında FTX global borsasının satışı veya yeniden yapılandırılması da gündemde.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    SİPER füzesi 100 km menzilini aştı

    A
    alihanakman 2 saat önce

    mavi niye yok ki

    Profil resmi
    abstergo78GHOST 6 gün önce

    yav arkadaşlar cami yapsınlar cami..bizim camilere ihtiyacımız var..taksitlere değil..

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    2000-3000 TL Arası Telefonlar
    Reeder P13 Blue Max Pro Lite 2022
    Reeder P13 Blue Max Pro Lite 2022
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    Dell Vostro 3500 FB115F82N01
    Dell Vostro 3500 FB115F82N01
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    SYSTEM-1660 SUPER
    SYSTEM-1660 SUPER
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız