Binance borsasında Google Pay ve Apple Pay dönemi

Google Pay ve Apple Pay ile kripto para alın
Binance tarafından yapılan açıklamaya göre kripto para satın alırken kredi kartı yanında telefonun işletim sistemine göre Google Pay ve Apple Pay seçenekleri de aktif hale geldi. Kullanıcılar satın almak istedikleri miktarı mobil ödeme hesaplarında ya da ilişkili kredi kartlarında bulundurmak zorunda. Hatta komisyonları da hesaba katarak bir miktar daha fazla meblağ bulundurulabilir.
Özellikle kripto para satın alırken kredi kartı bilgilerini sisteme girmek istemeyenler için önemli bir alternatif ortaya çıkmış oldu. Kredi katı bilgileriniz Google veya Apple tarafından saklandığı için Binance satın alımları esnasında girmeniz gerekmiyor. Yeni ödeme yöntemleri uygulamada kullanıma sunulmuş durumda.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hekesi kendin gibi sanma... @vjdrsejv
Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d