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    FTX borsası BlockFi platformunu satın alıyor

    FTX kripto para borsası finansal krize doğru sürüklenen BlockFi platformu ile bir kurtarma planı hazırladı. Planda hem kredi verme var hem de satın alma opsiyonu var. 
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    FTX
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    Kripto para dünyasında yaşanan büyük çöküş ile birlikte bu alanda faaliyet gösteren girişimler de finansal kriz yaşamaya başladı. Celsius Network, Voyager Digital gibi isimlerin ardından BlockFi de sıkıntıya girmişti.

    FTX ve BlockFi anlaşması

    Kripto para krizinde daha çok borç alma-verme ve birikim havuzlarının likidite sıkıntısı yaşadığı görülüyor. BlockFi de son dönemde likiditesi azalmaya başlayan girişimlerdendi. FTX ile bir kurtarma planı yapıldı.

    FTX borsası ile yapılan anlaşmaya göre BlockFi platformu toplamda 400 milyon dolarlık bir krediye erişim hakkı elde edecek. Böylece birikim müşterilerinin mağdur olmalarının önüne geçilecek.

    Diğer madde ise performans ölçütlerine bağlı olarak FTX borsası platformu 240 milyon dolar karşılığında satın alabileceği ile ilgili. Net bir tarih verilmedi ancak muhtemelen FTX bir süre izleme modunda kalmayı tercih ediyor. Böylece toplamda 680 milyon dolar karşılığında BlockFi satın alınmış olacak.

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