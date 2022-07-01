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    Bitcoin odaklı en büyük dolandırıcılık hadisesi yaşandı

    Kopya ticaret ile yüksek kazançlar vadederek yatırımcılardan 1.7 milyar dolar toplayan Mirror Trading International iflas etti ve arkasında on binlerce mağdur bıraktı. 
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    Bitcoin
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    Kripto para dünyasında bir yandan siber saldırılar ile sarsılırken diğer yandan piramit şemaları ile büyük kayıplar yaşıyor. Yeni bir skandal Bitcoin odaklı en büyük dolandırıcılık hadisesi olma yolunda.

    Mirror Trading International skandalı

    2018 yılında faaliyetlerine başlayan Güney Afrikalı Mirror Trading International, ticaret robotları ile yüksek kazanç sağlayan ticaretleri taklit ederek yatırımcılara kazanç vadetti. 2021 yılına kadar da sadece 23 bin Amerikalıdan 29421 BTC topladı. Global topladığı varlıklar net bilinmiyor.

    Bununla birlikte bir işletme lisansı olmadığı için 2020 yılından itibaren düzenleyici kurumların baskısı başladı. 2021 yılında bir anda iflas etti ve kurucusu ortadan kayboldu. Yapılan şikâyetler sonrasında ABD Emtia Komisyonu harekete geçti ve soruşturma başladı. Firmanın yatırımcıları yanlış yönlendirdiği ve hiç bir şekilde kâr etmediği ortaya çıktı.

    MTI firmasının yatırımcılardan toplamda 1.7 milyar dolar elde ettiği ve bunları bilinmeyen şekillerde kanalize ettiği ifade ediliyor. Sistemin kurucusu Cornelius Johannes Steynberg, Interpol tarafından Brezilya’da göz altına alındı. MTI firmasına karşı bir dava süreci başlayacak ancak devasa miktarın ne kadarı kurtarılabilecek bilinmiyor.

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