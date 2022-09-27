FTX borsası Voyager Digital varlıklarını satın aldı

Kripto para piyasasının tam bir çöküş yaşadığı dönemde merkeziyetsiz finans kuruluşları da birer birer iflas bayrağını çekmişti. FTX borsası piyasanın daha da kötüye gitmesini engellemek için önemli bir adım atıyor.
FTX’den 1.4 milyar dolarlık satın alım
FTX patronu Sam Bankman Fried bir süre önce iflasa sürüklenen finans kuruluşlarını satın almak için dev bir bütçe ayırmış ve 1 milyar dolarlık fon turuna çıkmıştı. Bunun ilk sonucu Voyager Digital ile oldu.
Temmuz ayında iflas talebinde bulunan Voyager Digital varlıkları için Binance ve FTX borsası kıyasıya bir mücadeleye tutuşmuştu. Açık arttırma sonunda FTX borsası 1.4 milyar dolar vadederek kazanan taraf oldu.
Varlıklarını LUNA ve UST gibi kripto paralarda tutan Voyager Digital, büyük skandal sonrasında haliyle dibe vurdu. Voyager Digital’e borç veren 3 Arrows Capital de iflas etmek zorunda kaldı. Bu haber ile birlikte VGX token 76 dolara yükselmiş durumda.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Sahiplerinin yahudi olduğu şirketler den ne bekliyordunuz ki :) Kafirler için yaşasın cehennem.
Bu kriz döneminde zenginler daha çok zengin fakirler daha çok fakirleşti ve adamlar hala , sevdikçe sevesim geliyor diyor.
Düşman, topraklarına girip katliyam ve tecavüzlere başlayınca anlarsın "Gereksiz Makinelerin" gereğini.
gereksiz makineler insan öldürmekten başka ne işe yarıyor nefret ediyorum