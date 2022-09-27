FTX borsası Voyager Digital varlıklarını satın aldı

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Kripto para piyasasının tam bir çöküş yaşadığı dönemde merkeziyetsiz finans kuruluşları da birer birer iflas bayrağını çekmişti. FTX borsası piyasanın daha da kötüye gitmesini engellemek için önemli bir adım atıyor.

FTX’den 1.4 milyar dolarlık satın alım

FTX patronu Sam Bankman Fried bir süre önce iflasa sürüklenen finans kuruluşlarını satın almak için dev bir bütçe ayırmış ve 1 milyar dolarlık fon turuna çıkmıştı. Bunun ilk sonucu Voyager Digital ile oldu.

FTX gözünü kararttı 4 gün önce eklendi

Temmuz ayında iflas talebinde bulunan Voyager Digital varlıkları için Binance ve FTX borsası kıyasıya bir mücadeleye tutuşmuştu. Açık arttırma sonunda FTX borsası 1.4 milyar dolar vadederek kazanan taraf oldu.

Varlıklarını LUNA ve UST gibi kripto paralarda tutan Voyager Digital, büyük skandal sonrasında haliyle dibe vurdu. Voyager Digital’e borç veren 3 Arrows Capital de iflas etmek zorunda kaldı. Bu haber ile birlikte VGX token 76 dolara yükselmiş durumda.

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