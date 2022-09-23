FTX borsası 1 milyar dolarlık fon topluyor

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Özellikle Terra LUNA ekosisteminin çöküşü ile başlayan kripto para dünyasındaki büyük düşüş geride pek çok iflas etmiş veya etmeye yakın finans girişimleri bıraktı. Piyasanın devleri ile bu girişimleri satın alma yarışına girdi.

FTX fırsatları boş geçmiyor

Geçtiğimiz hafta iflasa sürüklenen Voyager Digital girişimini satın almak için Binance ve FTX borsalarının büyük bir mücadeleye giriştiği gündeme gelmişti. FTX bu bakımdan elini güçlendirmek istiyor.

Kripto para dünyasında saldırılar bitmiyor 3 gün önce eklendi

Yatırımcılarla toplantılar yapan FTX borsası 1 milyar dolar civarında bir fon toplamayı planlıyor. Böylece kripto para piyasasında bir toparlanma süreci başlamadan elinden geldiğinde girişim satın almaya çalışacak. Hali hazırda Voyager Digital varlıklarını almaya çalışan FTX ayrıca BlockFi ve SkyBridge Capital girişiminde de hisse sahibi olmuştu. İşler yolunda giderse FTX bu yıl 1.4 milyar dolar fon toplamış olacak ve değerlemesi de 32 milyar dolara ulaşacak.

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