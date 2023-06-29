FTX borsası geri dönüyor: Görüşmeler başladı

FTX geri dönüyor
Kayyum heyeti mümkün olan en kısa sürede borsayı yeniden faaliyete geçirmeyi planlıyor. Borsa yeniden isimlendirilecek ve eski anılardan uzaklaşması sağlanacak. FTX borsasının o dönemki yatırımcıları, yeni borsada hissedar olarak tazminat da alacak.
Ayrıca yeni yatırımcılarla bir ortaklık şeklinde ilerlemek de amaçlanıyor. Böylece eskinin aksine tek bir hâkim yönetim olmayacak. Diğer taraftan FTT kripto parasının aynı şekilde devam edip etmeyeceği merak konusu zira dünden bu yana yüzde 70 artış gösterdi.
Bazı kaynaklar Binance gibi Çinli borsaların hakimiyeti karşısında ABD düzenleyici kurumlarının FTX’in canlandırılması projesine sıcak baktığını ve vatandaşın öz kaynaklarının en azından ülke sınırları içerisinde kalmasını istediğini de iddia ediyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İtfaiyeci Sam bu nerede görsem tanırım.
DreamSs; Aynen kardeşim bende valla hanım diyor çocukları büyüttük seni büyütemedik. :D Bende oynayacam.
Heyecanlandım ne yalan söylim... Yaşım 40 yaklaştı. Bizim zamanımızda böyle güzel oyunlar yoktu. İsterse hanım boşasın banane kardeşim ben de oynucam :D