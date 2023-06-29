FTX borsası geri dönüyor: Görüşmeler başladı

Kripto para dünyasına büyük eziyetler yaşatarak iflas eden FTX borsası kayyum yönetiminde bir süredir yeniden hayata geçmenin planlarını yapıyor. Hem eski yatırımcılarla hem de yeni yatırımcılarla görüşmeler başladı.

FTX geri dönüyor

Kayyum heyeti mümkün olan en kısa sürede borsayı yeniden faaliyete geçirmeyi planlıyor. Borsa yeniden isimlendirilecek ve eski anılardan uzaklaşması sağlanacak. FTX borsasının o dönemki yatırımcıları, yeni borsada hissedar olarak tazminat da alacak.

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Ayrıca yeni yatırımcılarla bir ortaklık şeklinde ilerlemek de amaçlanıyor. Böylece eskinin aksine tek bir hâkim yönetim olmayacak. Diğer taraftan FTT kripto parasının aynı şekilde devam edip etmeyeceği merak konusu zira dünden bu yana yüzde 70 artış gösterdi.

Bazı kaynaklar Binance gibi Çinli borsaların hakimiyeti karşısında ABD düzenleyici kurumlarının FTX’in canlandırılması projesine sıcak baktığını ve vatandaşın öz kaynaklarının en azından ülke sınırları içerisinde kalmasını istediğini de iddia ediyor.

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