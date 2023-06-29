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    FTX borsası geri dönüyor: Görüşmeler başladı

    ABD’nin en prestijli kripto para borsası iken skandal bir şekilde batan FTX borsası yeniden hayata geçiyor. Potansiyel yatırımcılarla görüşme için iletişime geçildi.
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    FTX
    Kripto para dünyasına büyük eziyetler yaşatarak iflas eden FTX borsası kayyum yönetiminde bir süredir yeniden hayata geçmenin planlarını yapıyor. Hem eski yatırımcılarla hem de yeni yatırımcılarla görüşmeler başladı.

    FTX geri dönüyor

    Kayyum heyeti mümkün olan en kısa sürede borsayı yeniden faaliyete geçirmeyi planlıyor. Borsa yeniden isimlendirilecek ve eski anılardan uzaklaşması sağlanacak. FTX borsasının o dönemki yatırımcıları, yeni borsada hissedar olarak tazminat da alacak.

    Ayrıca yeni yatırımcılarla bir ortaklık şeklinde ilerlemek de amaçlanıyor. Böylece eskinin aksine tek bir hâkim yönetim olmayacak. Diğer taraftan FTT kripto parasının aynı şekilde devam edip etmeyeceği merak konusu zira dünden bu yana yüzde 70 artış gösterdi.

    Bazı kaynaklar Binance gibi Çinli borsaların hakimiyeti karşısında ABD düzenleyici kurumlarının FTX’in canlandırılması projesine sıcak baktığını ve vatandaşın öz kaynaklarının en azından ülke sınırları içerisinde kalmasını istediğini de iddia ediyor.

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    E_Y_B_H_P_T 5 gün önce

    İtfaiyeci Sam bu nerede görsem tanırım.

    E
    ertu55 6 gün önce

    DreamSs; Aynen kardeşim bende valla hanım diyor çocukları büyüttük seni büyütemedik. :D Bende oynayacam.

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    DreamSs 6 gün önce

    Heyecanlandım ne yalan söylim... Yaşım 40 yaklaştı. Bizim zamanımızda böyle güzel oyunlar yoktu. İsterse hanım boşasın banane kardeşim ben de oynucam :D

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