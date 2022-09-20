Kripto para platformu saldırıya uğradı, 160 milyon dolar çalındı

Siber saldırganlar durmaksızın farklı platformları mağdur etmeye devam ediyor. Uber ve GTA sunucularının saldırıya uğramasının ardından bu kez Wintermute kripto DeFi platformu mağdur oldu.
160 milyon dolar çalındı
İngiliz Wintermute bir piyasa yapıcı olarak faaliyet gösteriyor ve kripto para ticareti yanında birikim hesapları da sunuyor. Sunuculara sızan saldırganlar birikim havuzlarından 160 milyon dolar değerinde çeşitli kripto para varlıkları çaldı.
Wintermute patronu çalınanın iki katı kadar daha likiditeye sahip olduklarını ve herhangi bir mağduriyet yaşanmayacağını bildirdi. Ayrıca saldırganlara pişman oldukları takdirde beyaz şapkalı hacker muamelesi yapılacağını ve ödül verileceğini kaydetti.
Henüz saldırının kaynağı bilinmiyor ancak saldırganın ETH adresine bir miktar kendisine bağış isteyen sayısız mesaj atılıyor. Genelde bu tür saldırılar Kuzey Kore kaynaklı olduğu için geri dönüş pek mümkün olmayabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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