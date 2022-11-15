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    FTX’in yeni iflas başvurusu ortaya çıktı: 1 milyon kişiye borcu var!

    Geçen hafta, Bölüm 11 iflas başvurusunda bulunan kripto borsası FTX, bu başvuruda güncellemeye gitti. Yeni iflas başvurusuna göre FTX’in 1 milyon kişiye borcu bulunuyor.
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    FTX’in yeni iflas başvurusuna göre 1 milyon kişiye borcu var! Tam Boyutta Gör
    FTX’in yeni iflas başvurusuna göre, kripto para borsasının 1 milyondan fazla alacaklısı olabilir. İflas süreci ve FTX’in çöküşünün kripto yatırımcıları üzerinde büyük bir etkiye neden olması bekleniyor. Geçen hafta, Bölüm 11 iflas başvurusunda bulunduğunda FTX, hak talebinde bulunan 100.000′den fazla alacaklısı olduğunu belirtmişti.

    1 milyon alacaklı var

    Son güncellemeye göre FTX’in iflas sürecini yöneten ekip, geçtiğimiz Cuma gününden yani 11 Kasım’dan öncesine ait en büyük 50 alacaklının bir listesini de paylaşmayı planlıyor. Bu tür durumlarda tipik olarak ilk 20 alacaklı paylaşılır ancak borçların ölçeği göz önüne alındığında FTX, en büyük 50 alacaklıyı paylaşacak.

    Şirketin avukatları, son 72 saat içinde FTX’in ABD’de ve denizaşırı ülkelerde “düzinelerce” düzenleyiciyle temas halinde olduğunu belirtti. Bunlar arasında ABD Başsavcılığı, Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu ve Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu da bulunmakta. Yani süreç şeffaf bir şekilde yürütülüyor.

    Yatırımcılar “teminatsız alacaklı” olarak tanımlandı

    FTX’in yeni iflas başvurusuna göre 1 milyon kişiye borcu var! Tam Boyutta Gör
    Bu yıl, Celsius ve Voyager Digital dahil olmak üzere bir dizi kripto firmasının, dijital varlık fiyatlarındaki düşüş ve ardından gelen likidite sorunlarıyla mücadele ederken çöküşlerine şahit olmuştuk. Daha önceki iflas vakalarında, bu platformlardaki kullanıcılar “teminatsız alacaklılar” olarak tanımlandı, yani tedarikçilerden çalışanlara kadar geri ödeme isteyen uzun bir kurum kuyruğunun arkasında olacakları anlamına geliyor.

    FTX, yılın başlarında 32 milyar dolar değere ulaşmış ve borsasında 1 milyondan fazla kullanıcıya hizmet veriyordu. Dünyanın en büyük ikinci kripto borsası konumunda olan FTX, likidite sorunu nedeniyle iflas bayrağını kaldırmıştı. Ayrıca iflas başvurusundan sonra yaklaşık 600 milyon dolar değerindeki varlıklar da siber saldırı sonrası çalınmıştı.

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