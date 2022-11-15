FTX’in yeni iflas başvurusu ortaya çıktı: 1 milyon kişiye borcu var!

1 milyon alacaklı var
Son güncellemeye göre FTX’in iflas sürecini yöneten ekip, geçtiğimiz Cuma gününden yani 11 Kasım’dan öncesine ait en büyük 50 alacaklının bir listesini de paylaşmayı planlıyor. Bu tür durumlarda tipik olarak ilk 20 alacaklı paylaşılır ancak borçların ölçeği göz önüne alındığında FTX, en büyük 50 alacaklıyı paylaşacak.
Şirketin avukatları, son 72 saat içinde FTX’in ABD’de ve denizaşırı ülkelerde “düzinelerce” düzenleyiciyle temas halinde olduğunu belirtti. Bunlar arasında ABD Başsavcılığı, Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu ve Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu da bulunmakta. Yani süreç şeffaf bir şekilde yürütülüyor.
Yatırımcılar “teminatsız alacaklı” olarak tanımlandı
FTX, yılın başlarında 32 milyar dolar değere ulaşmış ve borsasında 1 milyondan fazla kullanıcıya hizmet veriyordu. Dünyanın en büyük ikinci kripto borsası konumunda olan FTX, likidite sorunu nedeniyle iflas bayrağını kaldırmıştı. Ayrıca iflas başvurusundan sonra yaklaşık 600 milyon dolar değerindeki varlıklar da siber saldırı sonrası çalınmıştı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz: