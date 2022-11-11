Kripto para borsası FTX neden battı? Şimdi ne olacak? İşte süreçte yaşanan olaylar

- FTX neden battı ❓
- FTX olayı nasıl başladı 🤔
- Rakip Binance olayı körükledi 🔥
- Binance’ın FTX satın alma duyurusu 📜
- Binance, FTX’i satın almaktan vazgeçti ❌
- FTX CEO’su likidite arayışına devam etti 🔎
- FTX CEO’su: Hata yaptım ❌
- Şimdi ne olacak ❓
- Yorumlar
FTX neden battı ❓
FTX’in batış olayı aslında basit: Sermaye yetersizliği. FTX’in basına sızan bilanço bilgileri borsada işlem yapanları derin bir endişeye sevk etti. Neredeyse herkes ellerindekileri satmak istedi veya çekmek istedi. Güçlü bir sermaye yapısına sahip olduğunu düşünen FTX ise gafil avlandı zira bu talepleri karşılayacak bir değer şirkette bulunmuyordu.
FTX olayı nasıl başladı 🤔
Rakip Binance olayı körükledi 🔥
Binance’ın FTX satın alma duyurusu 📜
İlerleyen süreçte FTX CEO’su Sam Bankman-Fried yaptığı açıklamada, FTX’in çekim işlemlerini karşılayamayacağını ve likidite sorunu olduğunu açıkladı. Bunun üzerinde Binance, FTX’i satın alacağını duyurarak bir başka şok dalgasına sebep oldu. Bu süre zarfında tüm kripto piyasasında sert satışlar devam etti ve Bitcoin, 8 Kasım tarihinde 17 bin dolar seviyesini gördü.
Binance, FTX’i satın almaktan vazgeçti ❌
Satın alma işlemlerini başlatan Binance, FTX’in mevcut durumunu yakından incelemeye başladı. Her ne kadar Binance, elindeki FTT’yi tasfiye ettiğini söylese de piyasa ve yatırımcılar buna ikna olmuş gibi görünmüyordu. Ayrıca piyasa Binance’in FTX’i kurtaracağına da ikna olmamıştı. 10 Kasım günü Binance tarafından yapılan açıklamada FTX’in finansal rakamları sebep gösterilerek satın alımdan vazgeçtiği aktarıldı. Bu açıklama sonrasında Bitcoin son iki yılın en düşük seviyesine gerileyerek 15.500 dolar bandına yaklaştı.
FTX CEO’su likidite arayışına devam etti 🔎
Binance’in satın alımı iptal etmesi FTX’in durumunu neredeyse içinden çıkılması imkansız bir hale soktu. Sektör uzmanları FTX’in krizden çıkabilmesi için ilk olarak 8 milyar dolar paraya ihtiyacı olduğu belirtti. Bu süre boyunca çeşitli ülkelerin düzenleyici kuruluşları FTX’i mercek altına almaya başlamıştı. FTX CEO’sunun fon arayışı bütünüyle başarısız oldu.
FTX CEO’su: Hata yaptım ❌
CEO Sam Bankman-Fried, Twitter’dan yaptığı açıklamada süreç kontrolünü tamamen kaybettiklerini duyurdu. Bankman-Fried, yaptığı açıklamada ciddi hatalar yaptığı ve tüm suçun kendisinde olduğunu itiraf etti.
Şimdi ne olacak ❓
FTX'in kullanabileceği ikinci ve zaten kullandığı diğer seçenek varlıklarını tasfiye etmesi ve potansiyel olarak iflas başvurusunda bulunması. Şirket zaten ABD’de bölüm 11 iflas işlemlerini başlattı. Bu durumda FTX’de parası olanlar paralarını kaybedebilir, zira çekim işlemleri gerçekleşmiyor.Kaynakça https://abcnews.go.com/Business/32b-crypto-company-ftx-collapsed-digital-currency-reeling/story?id=93051079 https://www.cnbc.com/2022/11/11/sam-bankman-frieds-cryptocurrency-exchange-ftx-files-for-bankruptcy.html https://www.afr.com/technology/the-inside-story-of-the-collapse-of-ftx-20221111-p5bxen https://www.reuters.com/technology/exclusive-behind-ftxs-fall-battling-billionaires-failed-bid-save-crypto-2022-11-10/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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