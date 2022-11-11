Kripto para borsası FTX neden battı? Şimdi ne olacak? İşte süreçte yaşanan olaylar

Tam Boyutta Gör 2022 yılı kripto para piyasası için giderek daha da kötü bir yıl halini alıyor. Hacim olarak dünyanın en büyük üçüncü kripto para borsası olan FTX, iflas ettiğini duyurdu. Şirketin kurucusu ve CEO’su Sam Bankman-Fried’de ayrıca görevden istifa ettiğini duyurdu. FTX'in yeni CEO'su John Ray ise konu hakkında iflas başvurusunun süreç için gerekli olduğu ve şeffaf bir şekilde işlemlerin yürütüleceği aktarıldı.

FTX borsası binlerce yatırımcıyla battı 2 sa. önce eklendi

FTX neden battı ❓

FTX’in batış olayı aslında basit: Sermaye yetersizliği. FTX’in basına sızan bilanço bilgileri borsada işlem yapanları derin bir endişeye sevk etti. Neredeyse herkes ellerindekileri satmak istedi veya çekmek istedi. Güçlü bir sermaye yapısına sahip olduğunu düşünen FTX ise gafil avlandı zira bu talepleri karşılayacak bir değer şirkette bulunmuyordu.

FTX olayı nasıl başladı 🤔

Tam Boyutta Gör FTX borsası bu yılın başlarında 32 milyar dolar değerine kadar ulaşmıştı. Fakat geçen hafta sonu basına yansıyan bir raporda FTX’in yan şirketi Alameda’nın finansal tablolarında olmaması gereken yüksek miktarda FTT tokeni tuttuğu görüldü. Yüksek miktarda FTT toketinin Alameda’nın bilançosunda olmasının tek bir açıklaması var: Şirketin bilançosu açık veriyor ve FTX’in yerel tokeniyle finanse ediliyor. Bu durum da bombanın fitilini ateşleyen başlangıç noktası oldu. Süreci adım adım yazımızda anlatmaya devam edelim.

Rakip Binance olayı körükledi 🔥

Tam Boyutta Gör Alameda’nın endişe verici bilançosunun basına sızmasının ardından Binance hızlı davranarak yaklaşık 580 milyon dolar değerinde FTT’yi kendi platformuna çekti ve tasfiye kararı aldığını duyurdu. Piyasada olan toplam FTT miktarının yüzde 17’sine denk gelen bu miktarın bir anda elden çıkarılması sonun başlangıcı oldu. Bu olayların ilerlemesi bir satış dalgasına da büründü ve FTT, kritik seviye olarak ifade edilen 22 dolar seviyesine geriledi.

Binance’ın FTX satın alma duyurusu 📜

İlerleyen süreçte FTX CEO’su Sam Bankman-Fried yaptığı açıklamada, FTX’in çekim işlemlerini karşılayamayacağını ve likidite sorunu olduğunu açıkladı. Bunun üzerinde Binance, FTX’i satın alacağını duyurarak bir başka şok dalgasına sebep oldu. Bu süre zarfında tüm kripto piyasasında sert satışlar devam etti ve Bitcoin, 8 Kasım tarihinde 17 bin dolar seviyesini gördü.

Binance, FTX’i satın almaktan vazgeçti ❌

Satın alma işlemlerini başlatan Binance, FTX’in mevcut durumunu yakından incelemeye başladı. Her ne kadar Binance, elindeki FTT’yi tasfiye ettiğini söylese de piyasa ve yatırımcılar buna ikna olmuş gibi görünmüyordu. Ayrıca piyasa Binance’in FTX’i kurtaracağına da ikna olmamıştı. 10 Kasım günü Binance tarafından yapılan açıklamada FTX’in finansal rakamları sebep gösterilerek satın alımdan vazgeçtiği aktarıldı. Bu açıklama sonrasında Bitcoin son iki yılın en düşük seviyesine gerileyerek 15.500 dolar bandına yaklaştı.

FTX CEO’su likidite arayışına devam etti 🔎

Binance’in satın alımı iptal etmesi FTX’in durumunu neredeyse içinden çıkılması imkansız bir hale soktu. Sektör uzmanları FTX’in krizden çıkabilmesi için ilk olarak 8 milyar dolar paraya ihtiyacı olduğu belirtti. Bu süre boyunca çeşitli ülkelerin düzenleyici kuruluşları FTX’i mercek altına almaya başlamıştı. FTX CEO’sunun fon arayışı bütünüyle başarısız oldu.

FTX CEO’su: Hata yaptım ❌

CEO Sam Bankman-Fried, Twitter’dan yaptığı açıklamada süreç kontrolünü tamamen kaybettiklerini duyurdu. Bankman-Fried, yaptığı açıklamada ciddi hatalar yaptığı ve tüm suçun kendisinde olduğunu itiraf etti.

Şimdi ne olacak ❓

Tam Boyutta Gör New York Üniversitesi'nden Yermack, nihayetinde FTX'in krizden çıkmasının sadece iki yolu olduğunu söylüyor. İlk senaryoda FTX, Binance ile birleşme girişiminde olduğu gibi kendisini bir başka firmaya satmak zorunda. Fakat bu senaryo 2008’deki Bear Stearns’in kendisini hisse başına 2 dolardan JPMorgan Chase’e satmasına benziyor. Ancak FTX’in durumu o kadar kötü ki, başka bir firmanın kedisini satın alması için ödeme yapmak zorunda kalabilir. Dolayısıyla böyle bir seçenek masada yok.

FTX'in kullanabileceği ikinci ve zaten kullandığı diğer seçenek varlıklarını tasfiye etmesi ve potansiyel olarak iflas başvurusunda bulunması. Şirket zaten ABD’de bölüm 11 iflas işlemlerini başlattı. Bu durumda FTX’de parası olanlar paralarını kaybedebilir, zira çekim işlemleri gerçekleşmiyor.

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Kripto para borsası FTX neden battı? Şimdi ne olacak?