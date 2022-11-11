FTX borsası iflas etti, iğrenç bilgiler ortaya saçıldı

FTX iflas etti
Binance patronu CZ tarafından FTX borsasının satın alınacağı açıklanmış, belgeler incelendiğinde ise bundan vazgeçilmişti. FTX borsasının yatırımcıya ait yaklaşık 10 milyar dolarlık varlığı Alameda Research girişimine aktardığı ve burada riskli ticaretler yaptığı belirtiliyor. Üstelik bundan ne yöneticilerin ne de kullanıcıların haberi vardı.
Diğer taraftan olmayan varlıkları teminat göstererek milyarlarca dolar borçlanması da işin cabası. Bu kadar devasa borçlanmalar ise uzun süre yatırımcıdan gizlendi. Ayrıca para çekimlerini kapatan FTX borsası sadece TRX ile çekim izni verdi ancak TRX fiyatı 5 kat arttırılarak yatırımcı adeta kazıklandı.
Binance patronunun bu durumun farkına vararak hamle yaptığı ve en önemli rakibini ortadan kaldırdığı yorumları yapılıyor. FTX kanunlar gereği iflas korumasına alınacak. Patron Sam Bankman Fried ise 19 milyar dolarlık varlığını tamamen eriterek görevini bıraktı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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