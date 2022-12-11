Binance borsasının Bitcoin spot işlem hacmi piyasanın 7 katı

Spot piyasanın hâkimi Binance
Yapılan araştırmalara göre 7 günlük ortalama olarak spot BTC/USD hacmi Binance borsasında 14 milyar doları görürken, Binance çıkarıldığında piyasa genelinde ise 2 milyar dolara çıktı. Yani arada 7 kat fark var. Bu da piyasaya giren hacmin büyük oranda buraya kaydığını gösteriyor.
Aleyhte lobi yapan en büyük rakibi FTX borsasını tarihe gömen Binance, Hindistan’da WazirX, Endonezya’da Tokocrypto ve Japonya’da BitCoin borsalarını satın aldı. Coinbase haricinde ciddi anlamda rakibi kalmayan Binance haliyle hacmi de bünyesinde topluyor.
Aslında Binance uzun zamandır yüksek hacme sahip ancak genelde 2.5 kat civarında farklar oluşuyordu. Özellikle FTX skandalı sonrasında borsanın bir pik yaşadığı görülüyor. Uzun bir süre de böyle gidecek gibi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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türkiyede işe yarardı ama bu fiatla asla yaramaz 3-5 zengin alır hepsi bu
Tasarım olarak Mercedes EQXX'e ciddi bir benzerlik söz konusu
.mercedes ne alaka dh misafirlerinde IQ düşüklüğü arttı tabi sadece makarna...
Mercedes'in yerinde olsam bu markaya dava açarım