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    Binance borsasının Bitcoin spot işlem hacmi piyasanın 7 katı

    Binance borsasının Bitcoin spot işlemlerdeki ortalama hacmi 14 milyar dolara ulaşmış durumda. Piyasanın toplam hacminin yarısından fazlası borsada dönüyor.      
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    Binance Tam Boyutta Gör
    Merkeziyetsiz olduğu iddia edilse de kripto para piyasasında büyük bir güç savaşı yaşanıyor. Piyasayı eline almak isteyen oyuncular birbirlerinin kuyusunu kazarak tek hâkim olmaya çalışıyor. Binance bu yolda önemli ilerleme katetti.

    Spot piyasanın hâkimi Binance

    Yapılan araştırmalara göre 7 günlük ortalama olarak spot BTC/USD hacmi Binance borsasında 14 milyar doları görürken, Binance çıkarıldığında piyasa genelinde ise 2 milyar dolara çıktı. Yani arada 7 kat fark var. Bu da piyasaya giren hacmin büyük oranda buraya kaydığını gösteriyor.

    Aleyhte lobi yapan en büyük rakibi FTX borsasını tarihe gömen Binance, Hindistan’da WazirX, Endonezya’da Tokocrypto ve Japonya’da BitCoin borsalarını satın aldı. Coinbase haricinde ciddi anlamda rakibi kalmayan Binance haliyle hacmi de bünyesinde topluyor.

    Aslında Binance uzun zamandır yüksek hacme sahip ancak genelde 2.5 kat civarında farklar oluşuyordu. Özellikle FTX skandalı sonrasında borsanın bir pik yaşadığı görülüyor. Uzun bir süre de böyle gidecek gibi.

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    Güneş enerjili otomobil seri üretime girdi

    K
    kaptan5656 5 gün önce

    türkiyede işe yarardı ama bu fiatla asla yaramaz 3-5 zengin alır hepsi bu

    D
    darthserratus 5 gün önce

    Tasarım olarak Mercedes EQXX'e ciddi bir benzerlik söz konusu

    Profil resmi
    ugah6aiw 5 gün önce

    .mercedes ne alaka dh misafirlerinde IQ düşüklüğü arttı tabi sadece makarna...

    D
    DH Misafiri 5 gün önce

    Mercedes'in yerinde olsam bu markaya dava açarım

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