Binance borsasının Bitcoin spot işlem hacmi piyasanın 7 katı

Tam Boyutta Gör Merkeziyetsiz olduğu iddia edilse de kripto para piyasasında büyük bir güç savaşı yaşanıyor. Piyasayı eline almak isteyen oyuncular birbirlerinin kuyusunu kazarak tek hâkim olmaya çalışıyor. Binance bu yolda önemli ilerleme katetti.

Spot piyasanın hâkimi Binance

Yapılan araştırmalara göre 7 günlük ortalama olarak spot BTC/USD hacmi Binance borsasında 14 milyar doları görürken, Binance çıkarıldığında piyasa genelinde ise 2 milyar dolara çıktı. Yani arada 7 kat fark var. Bu da piyasaya giren hacmin büyük oranda buraya kaydığını gösteriyor.

Binance yeni bir borsa satın alıyor 4 gün önce eklendi

Aleyhte lobi yapan en büyük rakibi FTX borsasını tarihe gömen Binance, Hindistan’da WazirX, Endonezya’da Tokocrypto ve Japonya’da BitCoin borsalarını satın aldı. Coinbase haricinde ciddi anlamda rakibi kalmayan Binance haliyle hacmi de bünyesinde topluyor.

Aslında Binance uzun zamandır yüksek hacme sahip ancak genelde 2.5 kat civarında farklar oluşuyordu. Özellikle FTX skandalı sonrasında borsanın bir pik yaşadığı görülüyor. Uzun bir süre de böyle gidecek gibi.

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Binance borsası inanılmaz hacimlere ulaştı