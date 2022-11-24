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    FTX skandalı Amazon dizisi oluyor

    FTX skandalının televizyona uyarlaması ile ilgili ilk haber Amazon’dan geldi. Russo Kardeşler yeni dizinin yapımcısı olacak. Kitabın yayın hakları için ise yarış devam ediyor. 
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    FTX Tam Boyutta Gör
    Kripto para dünyasındaki en büyük skandallardan birisi olarak gösterilen FTX borsasının batışı beraberinde sayısız mağdur kişi veya kurum bıraktı. İçerik platformları bu skandalı diziye dönüştürmek için harekete geçti.

    Amazon’dan FTX hamlesi

    Amazon tarafından yapılan açıklamaya göre Marvel filmleriyle yakından tanıdığımız Russo Kardeşler’in yapım firması AGBO ile ortaklık yapıldı. Hunters yapımsıcı David Well ise pilot bölümün senaryosunu yazacak.

    Russo Kardeşler tarihteki en önemli dolandırıcılık olaylarından birisi olarak tanımladıkları FTX skandalının arkasındaki hikâyenin çok yönlü olduğunu ve farklı sektörlere dokunduğunu dile getiriyor. Hikâyenin ortasındaki isim Sam Bankman-Fried ise gizemli ve tehlikeli motivasyonları olan bir figür olarak tanımlanıyor. İlkbahar aylarında başlayacak çekimleri Russo Kardeşleri’in yönetmesi için Amazon’un ısrarcı olduğu da gelen bilgiler arasında.

    Diğer taraftan ünlü yazar Michael Lewis de FTX patronu ile geçirdiği 6 aylık bir süreci kitaba dökmeye karar vermişti. Skandal patlak verince Lewis’in kitabı bir anda büyük rekabetin ortasında kaldı. Apple ve Netflix gibi devler de bu kitabın yayın haklarının peşine düştü.

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    Amazon'un yapay zekalı depo robotu: Sparrow

    S
    Sumo00 1 gün önce

    makine öğrenmesi yapay zeka konusunun alt başlığı

    M
    mito13 2 gün önce

    yapay zeka değil.makine öğrenmesi.

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