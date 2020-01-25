FujiFilm X-T200 aynasız kamera video dengelemede iddialı

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Geçmiş yıllarda fotoğraf kalitesine daha fazla önem veren görüntüleme sektörü özellikle vlog olarak tabir edilen video içerik üretiminin popüler hale gelmesi sonrasında video kalitesine de ağırlık vermeye başladı. Hem bas-çek tarzı hem de profesyonel tarzı makinelerde artık video kalitesi öne çıkan unsur haline geldi.

FujiFilm X-T200 özellikleri ve fiyatı

FujiFilm tarafından tanıtılan X-T200 aynasız fotoğraf makinası video dengeleme konusunda oldukça iddialı. Digital Gimbal Function adındaki özellik jiroskop sensörleri kullanarak videolarda ekstra dengeleme sağlıyor. Firma akıllı telefonlardaki video dengeleme teknolojisinden çok daha iyi sonuçlar verdiğini ifade ediyor.

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Üründe 24.2MP çözünürlüğünde bir sensör kullanılıyor. Yeni görüntü işlemcisi X-T100 modeline göre veriyi 3.5 kat daha hızlı işliyor. Bu performans videolardaki deklanşör bozulma etkisini en aza indiriyor. Video ve fotoğraflarda HDR desteği mevcut. Ayrıca yüz ve göz tanıma dahil faz algılamalı otomatik odaklama daha da iyileştirilmiş.

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Odak noktası video dengeleme olunca bazı noktalar geri planda kalmış. 4K video kaydı 30fps hızında. Full HD yavaş çekim ise 120fps ile sınırlı. Sürekli çekim ise en fazla 8fps hızına çıkıyor. 3.5 inçlik dokunmatik ekrana sahip olan kamera kulaklık girişini USB Tip-C üzerinden sunuyor.

FujiFilm X-T200 modeli sadece gövde olarak 700$ fiyat etiketine sahip. 14-45mm f/3.5-5.6 optik olarak dengelenmiş lens ile alırsanız 800$ oluyor. Ayrıca yumuşak arka planda parlak çekimler yapabilen 35mm f/2 prime lens de 199$ fiyat etiketi ile satışa sunulacak.

https://www.engadget.com/2020/01/23/fujifilm-x-t200-mirrorless-camera/https://www.engadget.com/2020/01/23/fujifilm-x-t200-mirrorless-camera/

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