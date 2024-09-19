GAC Aion, elektrikli sedan modeli RT'nin görüntülerini paylaştı

Çinli otomotiv üreticisi GAC Group bünyesinde yer alan elektrikli araç markası Aion, yeni modeli RT'nin resmi görsellerini paylaştı. Çin'de popülerliğini koruyan sedan segmentinde yer alan modelin 26 Eylül'de ön satışa çıkması bekleniyor.
Aion RT, özellikleriyle neler sunuyor❓
Arka tarafta ise ince LED stoplardan oluşan klasik ve şık bir hava hakim. Boyutlara baktığımızda ise otomobilin 4865 mm uzunluğa, 1875 mm genişliğe, 1520 mm yüksekliğe ve 2775 mm aks mesafesine sahip olduğunu görmekteyiz. 17 veya 18 inçlik jantlarla tercih edilebilen modelde NVIDIA Orin-X platformundan güç alan 27 adet sensör, gelişmiş sürüş asistan teknolojilerine yol gösteriyor.
İç mekanda koyu ve açık renk kombinasyonu bizleri karşılıyor. Minimalist tasarıma yer verilen alanda küçük bir LCD dijital gösterge paneli ile dokunmatik merkez ekran görev yapıyor. İnce havalandırma menfezleri ve iki adet kablosuz cep telefonu şarj ünitesi de dikkat çeken detaylar arasında.
Aion RT'nin fiyatı henüz açıklanmadı. Konuyla ilgili detayları siz değerli okurlarımıza aktarmaya devam edeceğiz.
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Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?
Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D
Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...