GAC Aion, elektrikli sedan modeli RT'nin görüntülerini paylaştı

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Çinli otomotiv üreticisi GAC Group bünyesinde yer alan elektrikli araç markası Aion, yeni modeli RT'nin resmi görsellerini paylaştı. Çin'de popülerliğini koruyan sedan segmentinde yer alan modelin 26 Eylül'de ön satışa çıkması bekleniyor.

Aion RT, özellikleriyle neler sunuyor❓

Tam Boyutta Gör Aion RT, günümüzde özellikle Çinli markaların pek çok modelinde olduğu gibi düşük hava sürtünmesine sahip gövde tasarımına sahip. Bu sebeple yuvarlak hatlar ve fastback stili bir silüetle karşılaşmak bizleri şaşırtmıyor. Söz konusu modelin dış tasarımında Lidar sensörü, siyah yan aynalar, çift renkli jantlar, gizli kapı kolları ve panoramik cam tavan dikkat çekiyor.

Arka tarafta ise ince LED stoplardan oluşan klasik ve şık bir hava hakim. Boyutlara baktığımızda ise otomobilin 4865 mm uzunluğa, 1875 mm genişliğe, 1520 mm yüksekliğe ve 2775 mm aks mesafesine sahip olduğunu görmekteyiz. 17 veya 18 inçlik jantlarla tercih edilebilen modelde NVIDIA Orin-X platformundan güç alan 27 adet sensör, gelişmiş sürüş asistan teknolojilerine yol gösteriyor.

Tam Boyutta Gör Aion RT, 150 kW ve 165 kW güç seçenekleri bulunan bir elektrik motoruyla tercih edilebiliyor. CATL'den alınan lityum demir fosfat batarya, Çin'de geçerli olan CLTC normuna göre 650 km'ye kadar sürüş menzili sağlıyor. Yüzde 30'dan yüzde 80'e dolum da otomobilin 400V silikon karbür teknolojisi ile 18 dakikaya kadar düşüyor. Yapılan testlerde normalde bu sürenin 30 dakika civarında olduğu belirtiliyor.

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İç mekanda koyu ve açık renk kombinasyonu bizleri karşılıyor. Minimalist tasarıma yer verilen alanda küçük bir LCD dijital gösterge paneli ile dokunmatik merkez ekran görev yapıyor. İnce havalandırma menfezleri ve iki adet kablosuz cep telefonu şarj ünitesi de dikkat çeken detaylar arasında.

Aion RT'nin fiyatı henüz açıklanmadı. Konuyla ilgili detayları siz değerli okurlarımıza aktarmaya devam edeceğiz.

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GAC Aion, elektrikli sedan modeli RT'nin görüntülerini paylaştı