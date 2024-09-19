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    GAC Aion, elektrikli sedan modeli RT'nin görüntülerini paylaştı

    26 Eylül'de Çin'de ön satışa çıkması beklenen elektrikli sedan model, CATL'den alınan lityum demir fosfat bataryası ile 650 kilometreye kadar sürüş menzili vadediyor.

    Çinli otomotiv üreticisi GAC Group bünyesinde yer alan elektrikli araç markası Aion, yeni modeli RT'nin resmi görsellerini paylaştı. Çin'de popülerliğini koruyan sedan segmentinde yer alan modelin 26 Eylül'de ön satışa çıkması bekleniyor.

    Aion RT, özellikleriyle neler sunuyor❓

    GAC Aion, elektrikli sedan modeli RT'nin görüntülerini paylaştı Tam Boyutta Gör
    Aion RT, günümüzde özellikle Çinli markaların pek çok modelinde olduğu gibi düşük hava sürtünmesine sahip gövde tasarımına sahip. Bu sebeple yuvarlak hatlar ve fastback stili bir silüetle karşılaşmak bizleri şaşırtmıyor. Söz konusu modelin dış tasarımında Lidar sensörü, siyah yan aynalar, çift renkli jantlar, gizli kapı kolları ve panoramik cam tavan dikkat çekiyor.

    Arka tarafta ise ince LED stoplardan oluşan klasik ve şık bir hava hakim. Boyutlara baktığımızda ise otomobilin 4865 mm uzunluğa, 1875 mm genişliğe, 1520 mm yüksekliğe ve 2775 mm aks mesafesine sahip olduğunu görmekteyiz. 17 veya 18 inçlik jantlarla tercih edilebilen modelde NVIDIA Orin-X platformundan güç alan 27 adet sensör, gelişmiş sürüş asistan teknolojilerine yol gösteriyor.

    GAC Aion, elektrikli sedan modeli RT'nin görüntülerini paylaştı Tam Boyutta Gör
    Aion RT, 150 kW ve 165 kW güç seçenekleri bulunan bir elektrik motoruyla tercih edilebiliyor. CATL'den alınan lityum demir fosfat batarya, Çin'de geçerli olan CLTC normuna göre 650 km'ye kadar sürüş menzili sağlıyor. Yüzde 30'dan yüzde 80'e dolum da otomobilin 400V silikon karbür teknolojisi ile 18 dakikaya kadar düşüyor. Yapılan testlerde normalde bu sürenin 30 dakika civarında olduğu belirtiliyor.

    İç mekanda koyu ve açık renk kombinasyonu bizleri karşılıyor. Minimalist tasarıma yer verilen alanda küçük bir LCD dijital gösterge paneli ile dokunmatik merkez ekran görev yapıyor. İnce havalandırma menfezleri ve iki adet kablosuz cep telefonu şarj ünitesi de dikkat çeken detaylar arasında.

    Aion RT'nin fiyatı henüz açıklanmadı. Konuyla ilgili detayları siz değerli okurlarımıza aktarmaya devam edeceğiz.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 gün önce

    Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?

    Profil resmi
    Kings Never Die 2 gün önce

    Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D

    Profil resmi
    ccguven 1 hafta önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

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    karagece25 1 hafta önce

    çöp

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    onderweb 1 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

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    poopae2W 2 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 3 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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