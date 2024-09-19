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    Anlık Bildirim

    Maxus'tan 430 km menzile sahip elektrikli pickup: eTerron 9

    Türkiye'de de görme ihtimalimizin bulunduğu yüzde 100 elektrikli Maxus eTerron 9, köşeli tasarımı, güçlü performansı ve pratik kullanım sağlayan bolca depolama alanıyla dikkat çekiyor.

    Kısa süre önce eDeliver 5 isimli elektrikli ticari aracını Türkiye'de satışa sunan Maxus, Hanover'de düzenlenen IAA Transportation 2024'de yeni pickup modelini tanıttı. Yıl sonuna doğru Avrupa'da satışa sunulacak olan yüzde 100 elektrikli Maxus eTerron 9, WLTP'ye göre 430 kilometreye kadar sürüş menzili vadediyor.

    Maxus eTerron 9, özellikleriyle neler sunuyor❓

    Yeni Maxus eTerron 9 tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    MG'nin de sahibi olan Çinli SAIC bünyesinde yer alan Maxus, yeni modelini "Doğuştan elektrikli platforma sahip Avrupa'nın ilk 4x4 seri üretim pickup'ı" olarak nitelendiriyor. Aracın gövde tasarımına baktığımızda, "New Electrified Mecha" adı verilen tasarım dili kapsamında tamamen kapalı bir ön panel, bu alanı çevreleyen LED ışık imzası ve C şekilli gündüz aydınlatmalarına sahip dikey farlar göze çarpıyor.

    eTerron 9'un elektrikli açılabilir ön kaputunun altında 236 litrelik kocaman bir depolama alanı bizleri karşılıyor. Köşeli tasarımı ve gövdeyi koruyan siyah plastik eklentileriyle dikkat çeken modelin kasası elektrikli olarak açılabiliyor. Ayrıca, kasa ve kabini ayıran bölme de elektrikli ve tek tuşla açılarak kasanın kabine doğru uzamasını sağlıyor. Böylece uzunluğu 2.4 metreye kadar olan nesneler kolaylıkla taşınabiliyor.

    Elektrikli pickup'ın ölçülerine baktığımızda ise 5.5 metre uzunluğa sahip olduğunu görmekteyiz. Örnek oluşturması açısından Ford Ranger'dan 14 cm daha uzun bir araç olduğu söylenebilir.

    Teknolojik iç mekan

    Yeni Maxus eTerron 9 tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Aracın iç mekanında otomobillerin teknoloji ve konfor özellikleri bir ticari aracın pratikliğiyle birleştirilmiş. Çift renkli temaya sahip deri yüzeylerin karşımıza çıktığı alanda iki kollu direksiyon ve iki büyük ekrandan oluşan bir dijital kokpit yer alıyor. İç mekanda 20 adet depolama alanı bulunduğuna dikkat çeken Maxus, 8 yönlü ayarlanabilir, soğutma ve masaj fonksiyonuna sahip sürücü koltuğuna da yer vermiş. Üstelik ön koltuklar tamamen yatırılarak içeride 1.7 metre uzunluğunda neredeyse tamamen düz bir uyku alanı oluşturulabiliyor.

    Çift motorla 436 hp maksimum güç

    Maxus eTerron 9, dört tekerlekten çekiş sağlayan iki elektrik motoruyla toplam 325 kW (436 hp) güç sunarak 0-100 km/s hızlanmasını 5.8 saniyede tamamlıyor. Maksimum yük kapasitesi 620 kg olan modelin maksimum çekme kapasitesi de 3,5 ton. 102 kWsa lityum demir fosfat bataryadan güç alan modelin menzili 430 km. 115 kW'a kadar hızlı şarj desteğiyle yüzde 20-80 arası dolum yaklaşık 40 dakika sürüyor. Buna ek olarak araçta 2.2 kW ve 6.6 kW güç çıkışları vasıtasıyla elektronik cihazlara enerji vermenizi sağlayan V2L (vehicle to load) özelliği de mevcut.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 gün önce

    Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?

    Profil resmi
    Kings Never Die 2 gün önce

    Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D

    Profil resmi
    ccguven 1 hafta önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

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    karagece25 1 hafta önce

    çöp

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    onderweb 1 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

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    poopae2W 2 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 3 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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