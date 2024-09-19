Maxus'tan 430 km menzile sahip elektrikli pickup: eTerron 9

- Maxus eTerron 9, özellikleriyle neler sunuyor❓
- Teknolojik iç mekan
- Çift motorla 436 hp maksimum güç
- Yorumlar
Kısa süre önce eDeliver 5 isimli elektrikli ticari aracını Türkiye'de satışa sunan Maxus, Hanover'de düzenlenen IAA Transportation 2024'de yeni pickup modelini tanıttı. Yıl sonuna doğru Avrupa'da satışa sunulacak olan yüzde 100 elektrikli Maxus eTerron 9, WLTP'ye göre 430 kilometreye kadar sürüş menzili vadediyor.
Maxus eTerron 9, özellikleriyle neler sunuyor❓
eTerron 9'un elektrikli açılabilir ön kaputunun altında 236 litrelik kocaman bir depolama alanı bizleri karşılıyor. Köşeli tasarımı ve gövdeyi koruyan siyah plastik eklentileriyle dikkat çeken modelin kasası elektrikli olarak açılabiliyor. Ayrıca, kasa ve kabini ayıran bölme de elektrikli ve tek tuşla açılarak kasanın kabine doğru uzamasını sağlıyor. Böylece uzunluğu 2.4 metreye kadar olan nesneler kolaylıkla taşınabiliyor.
Elektrikli pickup'ın ölçülerine baktığımızda ise 5.5 metre uzunluğa sahip olduğunu görmekteyiz. Örnek oluşturması açısından Ford Ranger'dan 14 cm daha uzun bir araç olduğu söylenebilir.
Teknolojik iç mekan
Çift motorla 436 hp maksimum güç
Maxus eTerron 9, dört tekerlekten çekiş sağlayan iki elektrik motoruyla toplam 325 kW (436 hp) güç sunarak 0-100 km/s hızlanmasını 5.8 saniyede tamamlıyor. Maksimum yük kapasitesi 620 kg olan modelin maksimum çekme kapasitesi de 3,5 ton. 102 kWsa lityum demir fosfat bataryadan güç alan modelin menzili 430 km. 115 kW'a kadar hızlı şarj desteğiyle yüzde 20-80 arası dolum yaklaşık 40 dakika sürüyor. Buna ek olarak araçta 2.2 kW ve 6.6 kW güç çıkışları vasıtasıyla elektronik cihazlara enerji vermenizi sağlayan V2L (vehicle to load) özelliği de mevcut.
Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?
Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D
Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...