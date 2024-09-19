Maxus'tan 430 km menzile sahip elektrikli pickup: eTerron 9

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Kısa süre önce eDeliver 5 isimli elektrikli ticari aracını Türkiye'de satışa sunan Maxus, Hanover'de düzenlenen IAA Transportation 2024'de yeni pickup modelini tanıttı. Yıl sonuna doğru Avrupa'da satışa sunulacak olan yüzde 100 elektrikli Maxus eTerron 9, WLTP'ye göre 430 kilometreye kadar sürüş menzili vadediyor.

Maxus eTerron 9, özellikleriyle neler sunuyor❓

Tam Boyutta Gör MG'nin de sahibi olan Çinli SAIC bünyesinde yer alan Maxus, yeni modelini "Doğuştan elektrikli platforma sahip Avrupa'nın ilk 4x4 seri üretim pickup'ı" olarak nitelendiriyor. Aracın gövde tasarımına baktığımızda, "New Electrified Mecha" adı verilen tasarım dili kapsamında tamamen kapalı bir ön panel, bu alanı çevreleyen LED ışık imzası ve C şekilli gündüz aydınlatmalarına sahip dikey farlar göze çarpıyor.

eTerron 9'un elektrikli açılabilir ön kaputunun altında 236 litrelik kocaman bir depolama alanı bizleri karşılıyor. Köşeli tasarımı ve gövdeyi koruyan siyah plastik eklentileriyle dikkat çeken modelin kasası elektrikli olarak açılabiliyor. Ayrıca, kasa ve kabini ayıran bölme de elektrikli ve tek tuşla açılarak kasanın kabine doğru uzamasını sağlıyor. Böylece uzunluğu 2.4 metreye kadar olan nesneler kolaylıkla taşınabiliyor.

Elektrikli pickup'ın ölçülerine baktığımızda ise 5.5 metre uzunluğa sahip olduğunu görmekteyiz. Örnek oluşturması açısından Ford Ranger'dan 14 cm daha uzun bir araç olduğu söylenebilir.

Teknolojik iç mekan

Tam Boyutta Gör Aracın iç mekanında otomobillerin teknoloji ve konfor özellikleri bir ticari aracın pratikliğiyle birleştirilmiş. Çift renkli temaya sahip deri yüzeylerin karşımıza çıktığı alanda iki kollu direksiyon ve iki büyük ekrandan oluşan bir dijital kokpit yer alıyor. İç mekanda 20 adet depolama alanı bulunduğuna dikkat çeken Maxus, 8 yönlü ayarlanabilir, soğutma ve masaj fonksiyonuna sahip sürücü koltuğuna da yer vermiş. Üstelik ön koltuklar tamamen yatırılarak içeride 1.7 metre uzunluğunda neredeyse tamamen düz bir uyku alanı oluşturulabiliyor.

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Çift motorla 436 hp maksimum güç

Maxus eTerron 9, dört tekerlekten çekiş sağlayan iki elektrik motoruyla toplam 325 kW (436 hp) güç sunarak 0-100 km/s hızlanmasını 5.8 saniyede tamamlıyor. Maksimum yük kapasitesi 620 kg olan modelin maksimum çekme kapasitesi de 3,5 ton. 102 kWsa lityum demir fosfat bataryadan güç alan modelin menzili 430 km. 115 kW'a kadar hızlı şarj desteğiyle yüzde 20-80 arası dolum yaklaşık 40 dakika sürüyor. Buna ek olarak araçta 2.2 kW ve 6.6 kW güç çıkışları vasıtasıyla elektronik cihazlara enerji vermenizi sağlayan V2L (vehicle to load) özelliği de mevcut.

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