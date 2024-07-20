Galaksimizin merkezinde nadir bulunan yeni bir kara delik keşfedildi

Araştırmacılar, yeni bir orta kütleli kara delik keşfetmiş olabilirler
Almanya'daki Köln Üniversitesi'nden bir grup uluslararası araştırmacı, Samanyolu galaksisinin merkezindeki Sagittarius A (Sgr A) adlı süper kütleli bir kara deliğin yakınında bulunan bir yıldız kümesi gözlemliyorlardı. Bu sırada, kara deliklerin kayıp halkası olarak da adlandırılan bir kara delik türü olan orta kütleli bir kara deliğin izlerini keşfettiler.
Bilim insanları ilk orta kütleli kara deliği 2020 yılında Hubble Uzay Teleskobu'nu kullanarak, oluşumunun yarattığı dalgaları bulduklarında keşfetmişlerdi. Yeni keşfedilen IRS 13 olarak adlandırılan bu orta kütleli kara delik olduğuna inanılan yıldız kümesi ise rastgele dizilmeleri beklenirken düzenli bir şekilde hareket etti. Bu beklenmedik hareket hakkında ise Köln Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, yıldız kümesinin süper kütleli kara delikle etkileşim halinde olması gerektiğine ve gözlemlenen kompakt şeklini koruyabilmesi için kümenin içinde bir şey olması gerektiğine değindi.
Bu orta kütleli kara delik üzerinde daha fazla gözlem yapmak için çalışmalar devam etmekte. Çalışmalar sırasında ise James Webb Uzay Teleskobu ve Şili'de şu anda yapım aşamasında olan Son Derece Büyük Teleskop kullanılacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.