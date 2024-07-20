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    Anlık Bildirim

    Galaksimizin merkezinde nadir bulunan yeni bir kara delik keşfedildi

    Galaksimizin merkezinde, evrendeki en nadir kara delik türlerinden biri olan yeni bir orta kütleli kara delik keşfedildi. İşte yeni keşfedilen kara deliğin detayları:
    Galaksimizin merkezinde yeni bir kara delik daha keşfedildi Tam Boyutta Gör
    Son zamanlarda uzayın en büyük gizemlerinden biri olan kara deliklere duyulan merak giderek artmakta. Yakın bir zamanda ise uluslararası araştırmacılardan oluşan bir ekip, evrendeki en nadir kara delik türlerinden birini keşfetti.

    Araştırmacılar, yeni bir orta kütleli kara delik keşfetmiş olabilirler

    Almanya'daki Köln Üniversitesi'nden bir grup uluslararası araştırmacı, Samanyolu galaksisinin merkezindeki Sagittarius A (Sgr A) adlı süper kütleli bir kara deliğin yakınında bulunan bir yıldız kümesi gözlemliyorlardı. Bu sırada, kara deliklerin kayıp halkası olarak da adlandırılan bir kara delik türü olan orta kütleli bir kara deliğin izlerini keşfettiler.

    Bilim insanları ilk orta kütleli kara deliği 2020 yılında Hubble Uzay Teleskobu'nu kullanarak, oluşumunun yarattığı dalgaları bulduklarında keşfetmişlerdi. Yeni keşfedilen IRS 13 olarak adlandırılan bu orta kütleli kara delik olduğuna inanılan yıldız kümesi ise rastgele dizilmeleri beklenirken düzenli bir şekilde hareket etti. Bu beklenmedik hareket hakkında ise Köln Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, yıldız kümesinin süper kütleli kara delikle etkileşim halinde olması gerektiğine ve gözlemlenen kompakt şeklini koruyabilmesi için kümenin içinde bir şey olması gerektiğine değindi.

    Bu orta kütleli kara delik üzerinde daha fazla gözlem yapmak için çalışmalar devam etmekte. Çalışmalar sırasında ise James Webb Uzay Teleskobu ve Şili'de şu anda yapım aşamasında olan Son Derece Büyük Teleskop kullanılacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 1 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 1 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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