Galaksimizin merkezinde nadir bulunan yeni bir kara delik keşfedildi

Tam Boyutta Gör Son zamanlarda uzayın en büyük gizemlerinden biri olan kara deliklere duyulan merak giderek artmakta. Yakın bir zamanda ise uluslararası araştırmacılardan oluşan bir ekip, evrendeki en nadir kara delik türlerinden birini keşfetti.

Araştırmacılar, yeni bir orta kütleli kara delik keşfetmiş olabilirler

Almanya'daki Köln Üniversitesi'nden bir grup uluslararası araştırmacı, Samanyolu galaksisinin merkezindeki Sagittarius A (Sgr A) adlı süper kütleli bir kara deliğin yakınında bulunan bir yıldız kümesi gözlemliyorlardı. Bu sırada, kara deliklerin kayıp halkası olarak da adlandırılan bir kara delik türü olan orta kütleli bir kara deliğin izlerini keşfettiler.

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Bilim insanları ilk orta kütleli kara deliği 2020 yılında Hubble Uzay Teleskobu'nu kullanarak, oluşumunun yarattığı dalgaları bulduklarında keşfetmişlerdi. Yeni keşfedilen IRS 13 olarak adlandırılan bu orta kütleli kara delik olduğuna inanılan yıldız kümesi ise rastgele dizilmeleri beklenirken düzenli bir şekilde hareket etti. Bu beklenmedik hareket hakkında ise Köln Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, yıldız kümesinin süper kütleli kara delikle etkileşim halinde olması gerektiğine ve gözlemlenen kompakt şeklini koruyabilmesi için kümenin içinde bir şey olması gerektiğine değindi.

Bu orta kütleli kara delik üzerinde daha fazla gözlem yapmak için çalışmalar devam etmekte. Çalışmalar sırasında ise James Webb Uzay Teleskobu ve Şili'de şu anda yapım aşamasında olan Son Derece Büyük Teleskop kullanılacak.

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Galaksimizin merkezinde yeni bir kara delik daha keşfedildi