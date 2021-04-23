Galaxy A32 raflardaki yerini aldı

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Samsung Galaxy A serisinin ilk 90Hz tazeleme hızına sahip akıllı telefonu ünvanını alan Galaxy A32 nihayet ülkemizde de satışa başladı. Akıllı telefon modeli şu an için tek bir konfigürasyonla geliyor.

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Galaxy A32 özellikleri ve fiyatı

Samsung Galaxy A32 akıllı telefon modelinde 6.4 inçlik 1080x2400 piksel çözünürlüğünde Super AMOLED ekran kullanılıyor. Gorilla Glass 5 ile korunan ekrana parmak izi okuyucusu da entegre edilmiş.

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2 adet Cortex-A75 çekirdeği ve 6 adet Cortex-A55 çekirdeğinden oluşan Helio G80 yonga setinin güç verdiği modelde 4GB RAM/64GB depolama seçeneği satışa sunulmuş. 5000mAh kapasiteli batarya 15W hızlı şarj ile destekleniyor.

Arka kısımda 64MP çözünürlüğünde ana sensör, 8MP çözünürlüğünde ultra geniş sensör, 5MP çözünürlüğünde derinlik ve makro sensörlere yer verilmiş. Ön kamera ise 20 MP çözünürlüğünde. Galaxy A32 modeli 3599TL fiyat etiketi ile satışa sunuldu.

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