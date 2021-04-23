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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Galaxy A32 raflardaki yerini aldı

    6.4 inçlik Super AMOLED ekran, Helio G80 yonga seti, 5000mAh kapasiteli batarya, 64MP çözünürlüğünde ana sensör gibi özellikleri olan Galaxy A32 fiyatı haberimizde.
    23 Nisan 2021, 17:30 (2 gün)
    19,8b
    3
    17
    Cep Telefonları
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Galaxy A32 raflardaki yerini aldı
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    Samsung Galaxy A serisinin ilk 90Hz tazeleme hızına sahip akıllı telefonu ünvanını alan Galaxy A32 nihayet ülkemizde de satışa başladı. Akıllı telefon modeli şu an için tek bir konfigürasyonla geliyor.

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    Galaxy A32 özellikleri ve fiyatı

    Samsung Galaxy A32 akıllı telefon modelinde 6.4 inçlik 1080x2400 piksel çözünürlüğünde Super AMOLED ekran kullanılıyor. Gorilla Glass 5 ile korunan ekrana parmak izi okuyucusu da entegre edilmiş.  

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    2 adet Cortex-A75 çekirdeği ve 6 adet Cortex-A55 çekirdeğinden oluşan Helio G80 yonga setinin güç verdiği modelde 4GB RAM/64GB depolama seçeneği satışa sunulmuş. 5000mAh kapasiteli batarya 15W hızlı şarj ile destekleniyor.

    Arka kısımda 64MP çözünürlüğünde ana sensör, 8MP çözünürlüğünde ultra geniş sensör, 5MP çözünürlüğünde derinlik ve makro sensörlere yer verilmiş. Ön kamera ise 20 MP çözünürlüğünde. Galaxy A32 modeli 3599TL fiyat etiketi ile satışa sunuldu.



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    djtomcat 1 gün önce

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    SEO19ProjectManager (EEEE 55555) 2 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    bu özelliklerle
    anca 2000 - 2500 arasını anca hak ediyo
    daha fazlasını ödemek akılsızlıktır.
    Yanıtla +10
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    mu5tafa (mustafa kök) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Bu fiyata şaka gibi cihaz olmuş. 300-400 daha koy a52 al..
    Yanıtla +6
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    ergenius (vedat bişkin) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Koyduğunuz fotoğraftaki yazılar okunmuyor. 50-100kb fotoğraf mı kaldı?
    Yanıtla +4
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    Yorumlar (14) Yorum Yaz Forumda Gör
    yşahin (Ali rıza aydın) 10 sa. ( Mesaj Silindi )
    O fiyatta ben gidip A71 alırım. daha iyi.
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    cagdas70 (Cagdas bd) 11 sa. ( Mesaj Silindi )
    Hele 2 yıl güncelleme verilecekse hiç değmez çünkü A52'ye 4 yıl güncelleme verilecekmiş. Eğer öyleyse A52 almak bile daha mantıklı olur.
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    khytr89 (Hakan ) 13 sa. ( Mesaj Silindi )
    Resmen alınmaması için çikartmışlar. 6gb ram 128gb ve 6000mah lı m31s varken 3000 e bunu kim neden alır ki ?
    1 Yanıt Yanıtla +2
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    astegon (astegon CF) 13 sa. ( Mesaj Silindi ) khytr89
    Katılıyorum. 9611 g80'den bir tık daha iyi bir SoC.

    Hele bu paraya bu cihaz hiç alınmaz.
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    Paetzold 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Adamlarda ne çok model var
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    mu5tafa (mustafa kök) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Bu fiyata şaka gibi cihaz olmuş. 300-400 daha koy a52 al..
    Yanıtla +6
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    a_y_k_u_t (Aykut ) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Yav beyler neyini beğenmediniz yine. Her çıkan üründe bir şey buluyorsunuz. Başka ürünleri eleştirirken İps öğk diyonuz super amoled var, kameralar iyk diyonuz 64+8+5, 20, ekran hd yuh diyonuz 1080x2400, bu telefona 3000mah olur mu diyonuz 5000mah, ekran kırılır diyonuz gorilla glass 5, bu ne len bu fiyata 60hz olmaz diyonuz 90hz.

    Ben anlamadım ki siz ne istiyosunuz her çıkan ürüne bir kulp buluyorsunuz :) İşlemcinin g80 olması dışında bir eksiğini görmedim ben. Fiyat olarak da m31s ve a51 seviyesinde olmalı o da 3100 falan oluyor.
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    TwinPowerTurbo (E. Coli) 2 gün ( Mesaj Silindi ) a_y_k_u_t
    Hocam çok doğru yazmışsınız gerçekten. Bu pandemi döneminde daha berbat cihazlar bekliyordum ben yine iyi cihazlar çıktı. Fiyatlar da genel olarak çok yüksek değil. Yalnız bu A32 3100 liradan çıksa iyi olurdu. Xiaomi'yi ezip geçerdi en azından.
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    DokuzKuyrukluTilki (Muhammed Pehlivan) 1 gün ( Mesaj Silindi ) a_y_k_u_t
    Ekranı IPS yaparsan daha iyi işlemcili Realme 7 var, Hz'den vazgeçersen Realme 8 var hepsi olsun dersen Realme 8 Pro var, Note 10 Pro var. Var yani daha iyisi daha uyguna. 4/64 bir telefona 2900 TL yeterli 6/128'i için 3100 yeterli. 4 GB RAM ve G80 ile 90 Hz'i verimli kullanamayacaksın. Gözünü boyamasınlar.
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    SEO19ProjectManager (EEEE 55555) 2 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    bu özelliklerle
    anca 2000 - 2500 arasını anca hak ediyo
    daha fazlasını ödemek akılsızlıktır.
    Yanıtla +10
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    ergenius (vedat bişkin) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Koyduğunuz fotoğraftaki yazılar okunmuyor. 50-100kb fotoğraf mı kaldı?
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    Whippoorwill 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Bu fiyata olmaz.
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    ssbrutality (Okan Günaydın) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    ederi 2.300
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    19818 kez okundu.
    14 kişi, toplam 14 yorum yazdı.

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